Крысиные бега. Как футболисты играют против собственных клубов

С детства нас всех учили, что раскрывать секреты друзей и предавать близких — это самое плохое, что может сделать человек. Видимо, не все футболисты усвоили эту простую истину. Современный футбол знает несколько случаев, когда игроки без мук совести сливали информацию о своих командах.

Куртуа и сборная Бельгии

Самая свежая история из всех — обвинение Марком Вильмотсом Тибо Куртуа в сливах составов журналистам. По словам экс-тренера сборной Бельгии, все происходило так: «В 18:00 я давал футболистам составы, а в 18:15 все было уже в соцсетях. Игрок продавал состав. Несколько французских [журналистов] рассказали мне, что этим занимался отец Куртуа. Если ты так поступаешь, то не уважаешь свою родину», — именно так описал случай Вильмотс. Сильное заявление. Стоит отдать должное, но, по словам тренера, такое происходило только на чемпионате Европы-2016, в 2014-м в Бразилии он ничего подобного не замечал.

На этих словах все не закончилось. Отец и сын Куртуа тут же прокомментировали слова Вильмотса и приняли решение подать в суд на бывшего наставника. «Вильмотс — и это уже не впервые — публично и злонамеренно выдвигает заявления, которые задевают достоинство и репутацию — мои и моего отца. Мы решили подать иск из-за клеветы», — бельгийский голкипер дал понять, что собирается бороться. Кто в этой ситуации врет, пока непонятно. Если Вильмотс попросит тех самых французских журналистов дать показания против вратаря и его отца, Куртуа несдобровать.

Происки Моуринью

С именем Жозе Моуринью связаны многие скандалы в сегодняшнем футболе, и уже никто не удивляется, когда португалец в очередной раз плюет в сторону соперников. Однако известны случаи, когда коучу приходилось испытывать действия предателей на себе. В своей книге о Жозе Моуринью испанский писатель и журналист Диего Торрес рассказал, как в «Реале» во времена португальца в составе завелся футболист, который делился информацией из раздевалки с журналистами. Так в 2011 году за несколько часов перед матчем «Реал» — «Барселона» испанская газета Marca опубликовала стартовый состав «сливочных», где в линии полузащиты располагался Пепе. Моуринью был в ярости: «Вы предатели! Я просил не говорить никому о составе, а вы меня предали. Значит, вы не на моей стороне! Вы оставили меня в одиночестве! Вы самая предательская команда в моей жизни!» — приводит слова тренера Диего Торрес. Игроки «Реала» в большинстве своем не восприняли тогда речь Моуринью всерьез, а капитан Икер Касильяс и вовсе не стал дослушивать его и ушел.

История со сливами с участием Жозе произошла уже в «МЮ», но и тут без «Реала» не обошлось. Ни для кого не секрет, что Лука Модрич — один из игроков «королевского» клуба, который не конфликтовал с португальцем, а даже наоборот. «Я всем обязан Моуринью», — громко заявлял хорват в одном из интервью. Не так давно стало известно, что полузащитник рассказывал тренеру «Манчестер Юнайтед» о внутреннем положении дел в «Реале», об атмосфере в коллективе. Моуринью рассчитывал, что эта информация поможет ему приобрести Гарета Бэйла.

«ПСЖ» и сливы

Еще свежи воспоминания о конфликте Неймара и Кавани в «ПСЖ». Ни французский клуб, ни игроки не отрицали наличия проблем между футболистами, но никто и понятия не имел, как эта информация проскользнула в СМИ. Тут собственное расследование начал Унаи Эмери. Испанец заподозрил двух футболистов в сливах — Лукаса Моуру и Хатема Бен Арфа. Поговаривают, что раскрытие карт стало причиной сокращения игрового времени бразильца. После коуч и вовсе пожелал продать игрока. Моура был близок Неймару, поэтому второй стал на защиту соотечественника: «Моуру мало использовали на поле, и в этом я вижу определенную несправедливость. Он мог бы приносить нам пользу». Сам тренер не стал вешать на Моуру клеймо предателя, но до сих пор до конца неизвестно, прав ли оказался наставник или нет.

Враги Гвардиолы и баварские крысы

Хосеп Гвардиола дважды сталкивался с «крысами» в своей карьере тренера. Впервые это произошло в «Барселоне» в сезоне-2011/12. За несколько туров до конца «Барса» встречалась с «Реалом», где Гвардиола решил сыграть по нестандартной для себя схеме 3+4+3. Однако за несколько часов в сети появился состав. Жозе Моуринью естественным образом воспользовался этим, сделал парочку перестановок и победил со счетом 2:1. Кто оказался информатором — до сих пор неизвестно.

Дальше — больше. В «Баварии» Пеп снова столкнулся с подобным. В день самой важной встречи «Баварии» — против дортмундской «Боруссии» — в Германии вышел в свет новый номер немецкого издания Bild, где был опубликован не только состав баварцев, но и полный разбор тактики каталонского тренера. Это повергло Гвардиолу в шок. Никто, кроме футболистов, не мог знать заранее о столь подробных планах на игру. «Кто бы это ни был, он больше никогда не будет у меня выступать», — после матча Пеп был невероятно грозен. Но никто из футболистов так и не раскололся, а издание и вовсе встало на сторону игрока. Дальше было интереснее: тайный агент постоянно сливал СМИ информацию из внутренней кухни «Баварии». Журналисты всегда были на шаг впереди официальных заявлений: то станет известен новый состав пенальтистов, то сообщат о конфликте тренера с игроками, а то и вовсе будет объявлено о глобальной тренерской смене. Так, уже осенью 2017 года Bild внезапно написал об увольнении Карло Анчелотти после проигрыша «ПСЖ» и о заговоре старожилов, которые поспособствовали этому. Спустя сутки «Бавария» прощается с итальянцем, а ряд баварских игроков не скрывает улыбки на фотографиях после заседания по поводу отставки Анчелотти.

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Больше всего поражает реакция футболистов «Баварии» и редакции издания. Арьен Роббен говорит, что «сталкивается со сливами с самого первого дня в клубе и уже привык к этому». Журналисты же и вовсе утверждают, что имеют в каждой из команд Бундеслиги осведомителей, которые готовы за деньги или за хорошие отзывы поделиться информацией из раздевалки. Такие материалы разжигают интерес читателей, но вызывают откровенное отвращение к игрокам, которым ничего не стоит поставить под вопрос понятия честности и порядочности.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press