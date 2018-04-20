Трибуны в пятнышках. Андрей Вдовин – об объектах ЧМ-2018 

В России за пару месяцев до чемпионата мира массово начали открывать стадионы. Ростов-на-Дону, Калининград, Екатеринбург, Нижний Новгород… На очереди – Волгоград, Самара и Саранск. Времени, чтобы их протестировать по-настоящему, вообще нет. Три тестовых матча уровня ФНЛ — это то, что досталось большинству из этих арен. Это же надо было умудриться – получить чемпионат мира в 2010 году и затянуть все так, чтобы сдавать все за считаные дни до турнира в жутком аврале. Но с этим мы справимся, аврал — это второе название нашей страны. Главные же тестовые матчи для всех этих арен начнутся после чемпионата мира. Там-то мы и зададим себе вопрос: а на фига мы все это настроили?

Знаете, что объединяет большинство построенных к чемпионату мира арен? Расцветка трибун. Их красят специальным «пиксельным» способом в пятнышки, для того чтобы пустые трибуны издалека смотрелись как заполненные толпами болельщиков. То есть вы понимаете, да? Те, кто строил, точно знали, что шансов наполнить сектора этих стадионов настоящими зрителями близки к нулю. Что нужна будет бутафория, и эта иллюзия заложена уже при сдаче арен в эксплуатацию.

Саранск. «Мордовия Арена». Стоимость — 16,5 млрд рублей. 45 тысяч мест на чемпионате мира и 30 тысяч после него. Знаете среднюю посещаемость ФК «Мордовия»? 1344 зрителя на домашних матчах. Волгоград. Стадион «Победа». Стоимость — 16,367 млрд рублей, вместимость — 45 тысяч зрителей. Знаете, сколько в Волгограде ходят на свой легендарный «Ротор»? 1927 человек.

7 новых стадионов России. Вторая часть: Самара, Калининград, Саранск, Екатеринбург. Их открывают в апреле

Нижний Новгород. Стадион на 45 тысяч стоимостью 17,9 млрд рублей. После ЧМ-2018 тут будет играть «Олимпиец», на домашние матчи которого сейчас ходят 953 человека. Вы знаете, что если стоимость нижегородского стадиона поделить между всеми болельщиками «Олимпийца», то каждому из них достанется почти 18,8 млн рублей? Еще раз вдумайтесь: каждому болельщику – по 18 миллионов рублей! То есть каждый из этих 953 счастливцев может построить свой маленький персональный стадион, и его вполне хватит для 953 команд уровня «Олимпийца».

В других городах чуть получше. В Самаре ходят на футбол 5123 человека (и это самый посещаемый клуб ФНЛ!). В Калининграде на «Балтику» — 4405 (без учета матча открытия), и там, может быть, картина будет чуть получше. И то если арена в Калининграде, построенная на очень сложных грунтах, в месте, где никогда ничего не строили, не просядет и не станет самым первым подземным стадионом страны.

Вы помните фото олимпийских объектов Рио через год после Игр-2016? Этот жуткий постапокалипсис Олимпийского парка, где по высохшему бассейну с зеленой лужей на дне ветер носит обрывки газет? Где под трибунами легендарной «Мараканы» грудами свалены выдернутые с корнями пластиковые сиденья, а поле превратилось в коричневую выжженную пустыню? Где Дворец водных видов обвешан рваными тряпками, которые когда-то были красочными баннерами? Не бойтесь, в России это вряд ли повторится. У нас расшибутся, но сделают вид, что все построенное необходимо для людей. Но знаете, сколько нам это будет стоить? Более 16,65 миллиарда рублей.

7 новых стадионов России. Первая часть: Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Волгоград. Их открывают в апреле

Именно во столько Министерство спорта РФ оценило стоимость бюджета пятилетней программы «Наследие» для объектов чемпионата мира по футболу. Из них 12,352 млрд рублей планируют взять из федерального бюджета, 887,2 млн — из местных бюджетов, у муниципалитетов — 54,6 млн рублей, из внебюджетных источников — 3,36 млрд. Еще раз цифрами и буквами: 16 миллиардов 650 миллионов рублей. То есть стадионы будут убыточны после чемпионата мира, на них нельзя будет зарабатывать футбольным клубам, на них будут тратить бюджетные деньги. Но «Наследие» — это же не наследство. Наследие может быть и с долгами.

Нет, эти 16 миллиардов и бюджеты не для того, чтобы построить что-то новое. Это для того, чтобы уже созданное к чемпионату мира не стало сразу же, в первый год, ненужным и брошенным. На эти деньги будут создавать какие-то спортивные соревнования и другие мероприятия. Создавать искусственно, без спроса со стороны самих людей. И если так, то придется затаскивать на зрительские места бюджетников, а если их не хватит, то не беда — не зря же трибуны покрашены пятнышками.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Global Look Press, Skyscrapercity.com