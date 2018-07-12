It’s not coming home. Как Англия и Хорватия встретились в полуфинале ЧМ

«Они борются за право быть обыгранными Францией в финале», — главная мысль о полуфинале Хорватия — Англия в головах у всех людей, более-менее разбирающихся в футболе. Сенсационно для всех возрастная Хорватия переиграла молодую английскую команду Саутгейта. Еженедельник «Футбол» рассказывает о приключениях хорватов и англичан за сутки до матча и на самой игре.

Антироссийское дерби

Англия вызывает неприязнь на этом чемпионате мира у большинства российских фанатов. Причина в бесконечных историях, долетавших до России в период подготовки к турниру. Тут и собственный повар сборной, и желания некоторых игроков сборной оставить свои семьи дома вдали от русских расистов, и минимальное количество английских фанатов, прилетевших в Россию (сейчас ситуация изменилась). Эти все моменты превратились в огромный ком ненависти к сборной.

Хорваты же были в фаворитах у россиян до того видео с участием Вида и Вукоевича после матча с Россией. За несколько часов до матча хорватские болельщики исправились и расстелили в районе станции Маяковская огромный баннер со словами благодарности в адрес России: 2:1 в пользу балканцев.

Веселая Никольская

Англичане атаковали Москву уже за несколько дней до полуфинальной игры. Все началось с того, что после мысли о возможном участии англичан в финале в Россию ринулись 10 тысяч фанатов, пришлось даже пустить дополнительные рейсы с острова в Россию.

В результате такого английского наплыва Никольская и Красная площадь заполнилась английскими флагами и фанатами, желающими доказать, что их сборная не зря впервые с 1990-го года вышла в полуфинал чемпионата мира. В центре Москвы висели английские флаги с клубными логотипами. Даже на чемпионате мира островитяне не забывали о клубах.

В центре Никольской англичане и хорваты заняли заведения по разные стороны улицы: расстояние в несколько метров и постоянные переклички кричалками. Вот так развлекали людей в центре фанаты полуфиналистов.

Пройдя чуть дальше, я нашла ТЦ «Никольская Плаза», где были установлены экраны, транслировавшие матчи. Тут началось самое интересное. Первая драка на этом турнире, с которой мне пришлось столкнуться, по иронии судьбы оказалась между англичанином, немцем и французом. Первые двое снова не поделили ЧМ-1966 и вспомнили судейство Тофика Бахрамова в России. Фанаты пока действующей сборной и полуфиналиста этого ЧМ уже были готовы познакомиться с кулаками друг друга, но на горизонте появился француз с алжирскими корнями, посоветовавший обоим успокоиться, аргументировав это тем, что и Англия, и Германия — неудачники, а вот Франция — без пяти минут чемпион мира. Этих троих уже было не установить, через несколько минут охранники торгового центра, тоже отхватившие от европейцев, вывели их на улицу. Дальнейшее будущее ребят неизвестно.

Англичане вовсе оказались самыми стереотипными их представленных на ЧМ сборных. Показательный пример: в этом же забитом под завязку торговом центре, где и пройти было нельзя, один из англичан услышал в двух метрах от себя кричалки своего родного клуба. Как оказалось недалеко от него стоял фанат «Лидс Юнайтед» — команды, чьим фанатом он является. Второй британец не нашел другого способа выразить свое уважение, как поцеловать руку такого же как и он 50-летнего мужика. Давно вы видели такие сцены с участием фанатов «Спартака» или ЦСКА?

Пять особенностей матча

В последний раз команды встречались в рамках отбора в чемпионату мира 2010, где Англия победила со счетом 5:1. Да и в целом островитяне в выигрыше. Хорваты выходили их этих встреч победителями только дважды: в 2006-м и 2007-м в отборочных матчах к Евро-2008.

В результате все оказалось куда ироничнее и Хорватия оказалась выносливее и сильнее одной из самых молодых сборных на этом чемпионате. Если вы не смотрели матч, что странно, то вот вам пять самых ярких моментов матча, без которых этот полуфинал был бы никаким.

Баннер хорватов

Сборная Хорватии пыталась максимально замять всю эту историю с Видой и его видео. Политика постоянно лезет в футбол, но в идеальном мире их пути всегда расходятся. Сначала на Красной площади фанаты Хорватии устроили раннее празднование и отблагодарили Россию большим баннером «Спасибо, Россия» прямо в центре столицы. На стадионе ситуация повторилась: в начале матча хорватская фан-трибуна снова расстелила баннер. В заключении после матча Вида попросил прощения у россиян за видео и признал свою вину.

Фанаты Англии

Англичане оказались, пожалуй, самыми яркими европейскими болельщиками на этом чемпионате мира. Они не прекращали петь, даже когда Англия уже начала проигрывать в овертайме. Весь стадион начал петь гимн Британии вместе с игроками насколько громко и едино, что на секунду показалось, что матч играется где-то на «Уэмбли».

Дальше последовала фанатская песня «It’s coming home», которую за этот месяц выучили уже буквально все фанаты, а не только англичане. Ну и периодически англичане пели припев песни September группы «Earth, Wind & Fire». Англичане прекрасные болельщики, которые совсем скоро увидит Санкт-Петербург в матче за третье место.

Рекорд Перишича

Хорватия в этот раз покорила всех в полуфинальном матче. Ну а главным виновником балканского триумфа стал Иван Перишич, самостоятельно организовавший два гола хорватов в ворота англичан. Игрок «Интера» забил свой 4-й гол на чемпионатах мира, тем самым вышел на второе место лучших хорватских бомбардиров, забивавших на ЧМ. Впереди все еще Давор Шукер и его шесть голов. Перишич стал игроком матча, но он с легкостью может посоревноваться за звание лучшего на турнире.

Триппьер и Бекхэм

Сборная Англии тоже не осталась без рекордов. Сборная Саутгейта, не сумевшая выйти в финал, бросила камень в огород одного из самых легендарных английских игроков — Дэвида Бекхэма. Спасибо Кирану Триппьеру.

Игрок сделал то, что Бекхэму так и не удалось: забить со штрафного в рамках чемпионата мира. Триппьер стал первым игроком забившим за сборную Англии в финальной стадии ЧМ со штрафного. Бекхэму это так и не удалось ни в 1998-м, ни в 2006-м.

Титановый Манджукич

Еще один герой матча, АКА мастер забивать в важных матчах, — Марио Манджукич. Один из самых грязных игроков в современном футболе, любитель сказать пару ласковых соперникам и судьям, завсегдатай раздевалки из-за удалений — это все он, и именно он отправил победных гол в ворота Англии.

По ходу матча Манджукича несколько раз роняли, а в один момент показалось, что хорват окончательно покинет поле из-за травмы. Но нападающий наплевал на возраст и травмы и отправил свою команду в финал. Впервые в истории.

Автор: Лидия Дидык

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press