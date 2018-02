Вокруг света. Защитник «Фрайбурга» Кристиан Гюнтер ставит рекорды 

Ich muss ehrlich zugeben, dass ich genau vor diesem Tag große Angst hatte. Stattdessen war die ganze Prozedur einfach nur lustig und aufregend. Meine Haare wären in einer Woche sowieso ausgefallen also warum nicht gleich weg damit? Viele fragen sich vllt "wieso postet die denn sowas?"🤓🙄 — weil ich mir genau aus solchen Posts von anderen Menschen, die genau so offen mit ihrem Schicksal umgehen. Die beschreiben, dass vieles nur halb so wild ist, meinen Mut hole. Ich hoffe, dass ich damit vielleicht auch dem Ein oder Anderen Mut machen kann, weiter zu machen und nicht aufzugeben. Außerdem glaube ich, dass nicht nur diese Menschen hiermit etwas anfangen können, sondern jeder. Vllt bringt genau das den Ein oder Anderen mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und fängt mal wieder an sich zu überlegen was eigentlich wirklich wichtig ist im Leben. #DASistliebe

A post shared by ᴋᴀᴛɪ📍ғʀ | 24 | C҉ ❥ (@_kati143_) on Jan 26, 2016 at 3:03am PST