Вокруг света. Защитник «Фрайбурга» Кристиан Гюнтер ставит рекорды 

На что игроки готовы ради карьеры в профессиональном футболе? Кто-то прокачивает скиллы, кто-то вкладывает большие деньги в агента, а защитник «Фрайбурга» Кристиан Гюнтер побил все рекорды по времени, проведенному в автомобиле.
День сурка
На пассажирском сиденье родительского Citroen C4 Гюнтер провел приличную часть своей жизни. Когда он попал в состав «Фрайбурга» до 14 лет, то принял решение не уезжать из родного Тенненброна. Проблема в том, что Кристиану каждый день приходилось преодолевать 140 км. И хотя по немецким автобанам это можно сделать за час езды, но ирония немного в другом. За все это время защитник проехал 189 000 километров! Нагляднее: он почти пять раз обогнул Землю. Впечатляет, правда? Работая в условной Москве и приезжая из Коломны, расположенной на том же расстоянии, футболист потратил бы несколько часов, рассматривая выхлопные клубы дыма на МКАДе.
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Нормальная профессия
Гюнтер окончил школу, но на этом мучения семьи не закончились. Будущий игрок основы «Фрайбурга» проходил еще и стажировку. Некоторое время он даже умудрился поработать промышленным механиком. Все-таки рассказы о беженцах со слезливыми воспоминаниями из детства уже набили оскомину, а тут неподдельная история коренных жителей Германии о не самой лучшей жизни.
«Практика помогла мне остаться на земле. Я знаю, что такое работать по восемь часов в сутки и зарабатывать 1080 евро не в день, а в месяц. Этот опыт заставляет меня больше ценить профессию футболиста. Поэтому я практически никогда не теряю самообладания», — рассказывал сам Кристиан. И ведь он прав. В его соцсетях нет привычных показных фотографий с дорогими авто и украшениями. Механик в какой-то мере навсегда остался в Гюнтере.
Проводник в жизнь
Немудрено, что после такого подросткового периода выносливость стала самой сильной стороной Гюнтера. Будучи игроком «Фрайбурга» (U-19), защитник произвел неизгладимое впечатление на своего тренера. Через год специалист возглавил основную команду и работает там до сих пор. Его имя — Кристиан Штрайх. Тезка не забыл своего талантливого воспитанника и тут же забрал его к себе. Уже сейчас Гюнтер — один из титанов клуба. В свои 24 года он старожил «Фрайбурга»: Кристиан находится в системе с 2006-го.
Особого внимания заслуживает тот факт, что Гюнтер долгое время считался одним из основных претендентов на звание лучшего молодого левого защитника Германии. Он даже был отмечен Йоахимом Левом и появлялся в немецкой сборной. Таланта ему не занимать. Однако, когда «Фрайбург» вылетел из первой Бундеслиги, все более-менее представительные игроки предпочли уйти, не желая выступать во втором дивизионе. Гюнтер стал одним из тех, кто отмел все предложения и принялся возвращать команду в Бундеслигу. «Я хочу быть рядом со своей семьей и подругой. Дом — это место, которое подпитывает меня силой» — вот так просто футболист объяснил тот факт, почему он остался во «Фрайбурге».
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История с подругой
Пару лет назад Гюнтер заставил себя уважать даже не за успехи на футбольном поле. У подруги 22-летнего игрока Кэти обнаружили рак лимфатической системы. Девушке потребовалась химиотерапия. Кристиан тут же остриг волосы в знак поддержки Кэти. Фотография с улыбающейся, несмотря на обстоятельства, парой облетела интернет, а Гюнтер подтвердил звание одного из самых благородных представителей Бундеслиги. К счастью, девушка избавилась от болезни, и они до сих пор вместе.
Ich muss ehrlich zugeben, dass ich genau vor diesem Tag große Angst hatte. Stattdessen war die ganze Prozedur einfach nur lustig und aufregend. Meine Haare wären in einer Woche sowieso ausgefallen also warum nicht gleich weg damit? Viele fragen sich vllt "wieso postet die denn sowas?"🤓🙄 — weil ich mir genau aus solchen Posts von anderen Menschen, die genau so offen mit ihrem Schicksal umgehen. Die beschreiben, dass vieles nur halb so wild ist, meinen Mut hole. Ich hoffe, dass ich damit vielleicht auch dem Ein oder Anderen Mut machen kann, weiter zu machen und nicht aufzugeben. Außerdem glaube ich, dass nicht nur diese Menschen hiermit etwas anfangen können, sondern jeder. Vllt bringt genau das den Ein oder Anderen mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und fängt mal wieder an sich zu überlegen was eigentlich wirklich wichtig ist im Leben. #DASistliebe
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Кристиан Гюнтер — один из самых недооцененных молодых игроков Германии. Он не только хороший футболист, но и прекрасный человек, и доказывал это не раз. Сейчас ему всего 24. Самое время задуматься о дальнейшей карьере.
Текст: Лидия Дидык
Фото: Global Look Press