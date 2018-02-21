Вокруг света. Защитник «Фрайбурга» Кристиан Гюнтер ставит рекорды 

На что игроки готовы ради карьеры в профессиональном футболе? Кто-то прокачивает скиллы, кто-то вкладывает большие деньги в агента, а защитник «Фрайбурга» Кристиан Гюнтер побил все рекорды по времени, проведенному в автомобиле.

День сурка

На пассажирском сиденье родительского Citroen C4 Гюнтер провел приличную часть своей жизни. Когда он попал в состав «Фрайбурга» до 14 лет, то принял решение не уезжать из родного Тенненброна. Проблема в том, что Кристиану каждый день приходилось преодолевать 140 км. И хотя по немецким автобанам это можно сделать за час езды, но ирония немного в другом. За все это время защитник проехал 189 000 километров! Нагляднее: он почти пять раз обогнул Землю. Впечатляет, правда? Работая в условной Москве и приезжая из Коломны, расположенной на том же расстоянии, футболист потратил бы несколько часов, рассматривая выхлопные клубы дыма на МКАДе.

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Нормальная профессия

Гюнтер окончил школу, но на этом мучения семьи не закончились. Будущий игрок основы «Фрайбурга» проходил еще и стажировку. Некоторое время он даже умудрился поработать промышленным механиком. Все-таки рассказы о беженцах со слезливыми воспоминаниями из детства уже набили оскомину, а тут неподдельная история коренных жителей Германии о не самой лучшей жизни.

«Практика помогла мне остаться на земле. Я знаю, что такое работать по восемь часов в сутки и зарабатывать 1080 евро не в день, а в месяц. Этот опыт заставляет меня больше ценить профессию футболиста. Поэтому я практически никогда не теряю самообладания», — рассказывал сам Кристиан. И ведь он прав. В его соцсетях нет привычных показных фотографий с дорогими авто и украшениями. Механик в какой-то мере навсегда остался в Гюнтере.

Проводник в жизнь

Немудрено, что после такого подросткового периода выносливость стала самой сильной стороной Гюнтера. Будучи игроком «Фрайбурга» (U-19), защитник произвел неизгладимое впечатление на своего тренера. Через год специалист возглавил основную команду и работает там до сих пор. Его имя — Кристиан Штрайх. Тезка не забыл своего талантливого воспитанника и тут же забрал его к себе. Уже сейчас Гюнтер — один из титанов клуба. В свои 24 года он старожил «Фрайбурга»: Кристиан находится в системе с 2006-го.

Особого внимания заслуживает тот факт, что Гюнтер долгое время считался одним из основных претендентов на звание лучшего молодого левого защитника Германии. Он даже был отмечен Йоахимом Левом и появлялся в немецкой сборной. Таланта ему не занимать. Однако, когда «Фрайбург» вылетел из первой Бундеслиги, все более-менее представительные игроки предпочли уйти, не желая выступать во втором дивизионе. Гюнтер стал одним из тех, кто отмел все предложения и принялся возвращать команду в Бундеслигу. «Я хочу быть рядом со своей семьей и подругой. Дом — это место, которое подпитывает меня силой» — вот так просто футболист объяснил тот факт, почему он остался во «Фрайбурге».

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История с подругой

Пару лет назад Гюнтер заставил себя уважать даже не за успехи на футбольном поле. У подруги 22-летнего игрока Кэти обнаружили рак лимфатической системы. Девушке потребовалась химиотерапия. Кристиан тут же остриг волосы в знак поддержки Кэти. Фотография с улыбающейся, несмотря на обстоятельства, парой облетела интернет, а Гюнтер подтвердил звание одного из самых благородных представителей Бундеслиги. К счастью, девушка избавилась от болезни, и они до сих пор вместе.

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Кристиан Гюнтер — один из самых недооцененных молодых игроков Германии. Он не только хороший футболист, но и прекрасный человек, и доказывал это не раз. Сейчас ему всего 24. Самое время задуматься о дальнейшей карьере.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press