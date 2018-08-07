Закажем Пиццу? Клаудио Писарро в последний раз перешел в «Вердер»

Перуанец Клаудио Писарро вернулся в «Вердер», где начинал свою европейскую карьеру 19 лет назад. Когда нападающий уже забивал в Бундеслиге, нынешней восходящей звезде Бремена Каю Хавертцу исполнилось всего пара месяцев. Писарро давно перестал быть просто футболистом и стал частью большой истории немецкого футбола. Не самой плохой, надо заметить, частью.

Цветет и не стареет

Писарро в октябре будет 40. Но единственное, что выдает его возраст, — маленькие морщины вокруг глаз, намекающие, что перуанцу уже не 25. Прическе и бороде игрока могут позавидовать Ройс и Погба, а результативности — Левандовски и Агуэро. Писарро — самый результативный легионер в истории Бундеслиги. Перуанец к тому же забивал хотя бы один гол в каждом из сезонов даже в прошлом, провальном, в «Кельне». Ему нет равных ни на поле, ни в борьбе за фанатскую любовь.

Факт остается фактом: кто бы ни перешел в Бундеслигу нынешним летом, по этому поводу не будет столь бурной реакции и кучи одобрительных улыбок, как на трансфер Писарро. Потому что он – легенда.

Он нам не нужен!

Прошлый сезон Писарро провел в «Кельне». На старте казалось, что это последний год перуанца в профессиональном футболе. Нет, в душе каждого фаната «Вердера» теплилась надежда на финальное возвращение Пиццы, но до этого лета такой расклад был невозможен. Экс-тренер «музыкантов» Александер Нури был против трансфера Клаудио: коуч делал упор на молодых представителей атаки. Но вот Нури уже нет в команде, а нынешний тренер Флориан Кофельдт с радостью воспринял идею триумфального возвращения легенды.

«Клаудио прекрасно понимает, что он не всегда будет в старте» — этой фразой Кофельд дал понять, что хотя бы раз, но мы увидим нападающего на поле. А гендиректор «Бремена» рассчитывает видеть Пиццу в качестве наставника атакующей молодежи клуба. И тут же нарвался на дерзкий ответ футболиста: «Я не хочу никого учить футболу. Я планирую забивать самостоятельно». И ведь никто даже не сомневается в словах бомбардира.

Советы отца

Главная сила Писарро – в дисциплине на поле. В одном из своих интервью футболист рассказал, кто так сильно повлиял на его характер. Конечно же отец. Писарро-старший был военно-морским офицером, но в молодости мечтал гонять мяч на поле. С самого детства он показывал сыну, что такое военный порядок в квартире, выглаженные рубашки и ранний подъем. Кроме того, когда они играли в теннис или в футбол, отец никогда не поддавался Клаудио. Тот был благодарен: в ранние годы своей карьеры Писарро нередко отдавал честь во время празднования голов, вспоминая об отце.

Кости Росомахи и легкость в игре

Тем не менее Писарро, как и любой латиноамериканский футболист, немало времени проводил в ночных клубах, любил дорогие автомобили и красивых женщин. «У Клаудио никогда не было никаких серьезных травм! Негодяй! Он всегда избегал жестких столкновений», — вспоминает с досадой коллега Писарро по «Баварии» Джоване Элбер. Эта парочка постоянно устраивала веселые походы в бары и ночные клубы.

Однажды футболисты без разрешения пошли отмечать Октоберфест в одно из громких мюнхенских заведений. История всплыла, тренер Оттмар Хитцфельд был невероятно зол и решил наложить на игроков огромные штрафы. Два хитрых футболиста предложили повременить с наказанием и дождаться выходных: если в ближайшем матче они сыграли бы плохо, то оплатили бы штраф, в противном случае должны были быть помилованы. Хитцфельд согласился, а спустя пару дней в матче против «Бохума» (4:1) Писарро и Элбер записали на свой счет по дублю. В этом весь Писарро. Перуанец всю карьеру играет в свое удовольствие, никогда не отказывает себе в развлечениях, но на поле выкладывается по максимуму.

Что дальше?

Зарплата Писарро в «Вердере» будет очень скромной: 300 тысяч евро. Зато Клаудио получил процент от продаж футболок с его фамилией, и что-то подсказывает, что он прилично на этом заработает. А что, собственно, будет по окончании сезона? Писарро никак не комментирует свои планы, но один из авторитетных людей для игрока уже высказался по этому поводу. «Он будет отличным тренером. У него прекрасные навыки переговоров и удивительное понимание футбола» — все тот же Оттмар Хитцфельд уверен, что большая футбольная история Пиццы только начинается.

Неудержимые. Самые возрастные игроки топ-чемпионатов

С Бундеслигой все понятно: Клаудио Писарро — абсолютный фаворит чемпионата в борьбе за звание самого известного футболиста-старика. А что же с другими чемпионатами? Кто те самые ветераны своих лиг, способные вспомнить, как начинали играть еще в прошлом веке?

Серджо Пеллиссье

Клуб: «Кьево»

Амплуа: нападающий

Возраст: 39 лет

Легенда из Вероны проводит в клубе свой 18-й сезон, а в начале этого лета «Кьево» продлил контракт со своим «символом» еще на год.

Бруно Сальтор

Клуб: «Брайтон»

Амплуа: защитник

Возраст: 37 лет

Капитан английской команды недавно продлил контракт и умудрился в возрасте 36 лет войти в символическую сборную одной из недель в АПЛ.

Виторино Илтон

Клуб: «Монпелье»

Амплуа: защитник

Возраст: 40 лет

Илтон — самый возрастной капитан Лиги 1 и важное звено сильнейшей в чемпионате линии защиты. Контракт игрока действует до лета следующего года.

Даниэле Бонера

Клуб: «Вильярреал»

Амплуа: защитник

Возраст: 37 лет

Итальянец помнит, что такое мощный «Милан»: он был частью итальянского клуба, когда тот в последний раз выигрывал ЛЧ. Последние месяцы провел на больничной койке.

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press