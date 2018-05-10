Программа Максимум. «Шальке» и Макс Майер вступили на тропу войны

Макс Майер — один из талантливейших представителей молодой футбольной Германии. Но по окончании сезона «Шальке» лишится этого игрока из-за крупного конфликта между владельцами клуба, тренером, самим Майером и его агентом. Куда отправится футболист и почему «кобальтовые» не сумели удержать очередного перспективного немца в своем составе?

Интервью и деньги

Макс Майер отстранен от тренировок до конца сезона Бундеслиги. Почему? Пиком конфликта между клубом и Максом Майером стали два интервью — председателя совета директоров «Шальке» Клеменса Тенниса и самого футболиста. Первый в одном из них намекнул, что деньги — это решающий фактор в отсутствии нового контракта между клубом и игроком. Чуть позже Германию сотрясло интервью самого Майера, где он не стал ничего вуалировать: «Деньги меня никогда не беспокоили. Иначе я бы уже принял второе, улучшенное предложение «Шальке». Поэтому я считаю высказывания Тенниса бредом, он преподнес все так, как будто все упирается в деньги. А на самом деле я просто не хочу оставаться в «Шальке» и работать с Кристианом Хайделем. Вот в чем причина. Они как будто меня запугивают», — привела слова Майера Bild. Тут же последовала агрессивная реакция и фанатов, и руководства, и даже тренера. «Мне казалось, что Макс очень комфортно чувствует себя здесь. Это было заметно по персональным беседам с тренерским штабом. Я разочарован его словами и не могу их понять» — Тедеско также оказался в недоумении. Вопрос остается открытым: почему Майер откровенно начал «топить» свой клуб, в одиночестве ли он давал интервью или в присутствии агента и кто в этой ситуации лжет?

Самолюбие и Горецка

О том, что Леон Горецка покидает «Шальке», говорили последний год. Футболист не желал продлевать контракт, и даже приличная зарплата по новому договору не заставила его остаться. «Шальке» откровенно носился с немцем весь конец 2017-го, но к консенсусу они так и не пришли. Как раз подобное поведение клуба явно задело Макса Майера, чей контракт тоже подходил к концу. «Кобальтовые» были уверены, что Леон Горецка — главное молодое дарование из их текущего состава, а вот Майер — просто один из неплохих игроков Бундеслиги. Абсолютно естественно, что Макса задело подобное отношение. К тому же «Шальке» начал переговоры с полузащитником уже поздней весной этого года, когда, по сути, все должно было завершиться. Поговаривают, что Рокер Виттманн — агент Майера — и сам футболист запросили контракт, жутко напоминающий по условиям предложенный Леону договор. На что «Шальке» ответил отказом, объяснив это тем, что контракт, как у Горецки, они не готовы предлагать каждому встречному. Скажете, что обидно такое услышать, после того как провел в клубе 10 долгих лет? Вот и Майер так посчитал.

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Снова промах

Намеренно или нет, но «Шальке» раз за разом теряет своих лучших игроков: либо вовсе ничего не получает за них, либо отдает по цене распродажи в «Пятерочке». Не верите? Давайте посчитаем. За последние три года «кобальтовые» расстались с Юлианом Дракслером и Лероем Сане за неплохие деньги (хотя сегодня эти суммы можно назвать ничтожными, однако для клуба они были рекордными), а с Леоном Горецкой, Сеадом Колашинацем и, соответственно, Максом Майером бесплатно. Почему последние трое не захотели помочь клубу, продлить контракт и дать команде заработать хоть какие-то деньги со своих лучших представителей — непонятно.

Претенденты на игрока

Рогер Виттманн уже подыскивает Майеру достойное место в топ-клубе: агент очень высокого мнения о своем клиенте. Главный вопрос на сегодня один: останется ли немец в родном чемпионате или отправится покорять новые лиги? Пока из самых явных претендентов на Майера остаются «Арсенал», «Атлетико Мадрид», «Тоттенхэм» и «Хоффенхайм». Кроме того, все чаще слышны шутки о том, что дортмундская «Боруссия», самый принципиальный соперник Гельзенкирхена, станет следующей командой игрока, ведь Майер теперь ненавидит «Шальке» так же, как и «шмели». Однозначно Максу необходима постоянная практика, в чем его явно могут обделить в крупном клубе, а полировка скамейки запасных угробит карьеру полузащитника в самом начале ее становления. Ясно одно: примирения клуба и футболиста за этой историей не последует, а значит, за решением игрока и его агента стоит все будущее Майера.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press