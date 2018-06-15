Бундестур. Как работает фан-зона на Воробьевых горах

Шок после матча открытия утихает, а вот фан-зона еще примет много фанатов, так и не получивших билеты. Те самые многострадальные Воробьевы горы приняли несколько десятков тысяч болельщиков. Побывав там, могу сказать, что за невероятнейшей атмосферой скрываются несколько подводных камней, о которых лучше заранее знать.

Как пройти?

От метро Университет вы должны идти вдоль Ломоносовского проспекта. Сложно сказать, почему, но за три часа до матча нас не пускали через пропускные пункты на всем Ломоносовском проспекте. Пришлось идти до Мичуринского и потом уже там искать заветное место. В общем, до фан-зоны мы дошли за час. Стоит отметить, что потеряться нереально: волонтеры стоят практически через каждые сто метров и всегда готовы помочь.

Камера хранения

Специально для проверки работы камеры хранения я взяла с собой среднего размера рюкзак. Однако в дальнейшем это обернулось не очень хорошим приключением. Камера хранения одна, работает до 20:30 и располагается близко к главному зданию МГУ. Проблема состояла в том, мои попытки вернуться тем же путем, каким я заходила на фан-зону, не увенчались успехов. Ближний к Университету выход перекрыли и пришлось по лесу отправиться на поиски камеры хранения. Как оказалось, это был единичным случай, скорее всего, в дальнейшем такого не предвидится.

Сколько стоит?

Цены — больная тема фан-зоны. Цена на бутылку газировки составляет 100 рублей, на пиво — колеблется от 250 до 300 в зависимости от марки, шоколадный батончик тоже обойдется в 100 рублей. Если вас не устраивают такие суммы, то можно перенести свой прием пищи на пару часов и отправиться в ближайший Капитолий на Вернадского или в Гагаринский. Собственно, именно там можно было встретить большинство фанатов после матча.

Фан-шоп — еще один аспект фан-зоны. На Воробьевых горах отстроили огромнейший магазин с атрибутикой, где фанаты сметают все с полок за считанные секунды. Тут тоже цены не особо радуют, но это привычная ситуация. Официальные товары крупных турниров всегда имеют большую стоимость.

Как уехать?

Пешком до метро Ломоносовский проспект — ваш один из вариантов. Там не так уж и много идти, но минут 30 вы точно потратите. Также до этой станции ходят шаттлы, что значительно облегчает задачу. Еще одна забавная история: «Яндекс.Такси» из-за переизбытка запросов явно начал барахлить. Так на экономном варианте такси доехать до метро Университет было нереально, а вот в варианте «комфорт плюс» можно было это сделать за 200 рублей. Если хотите покататься на Мерседесе 15 минут, то такси — это ваш вариант.

В целом фан-зона — отличное место, где главная идея — не посмотреть футбол, а повеселиться. Куча фанатов из разных стран, веселая музыка и солнце дадут вам почувствовать атмосферу праздника, даже если вы очень понимаете в футболе и в жизни не отличите фанатов Перу и Панамы.

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Автор: Лидия Дидык

Фото: Лидия Дидык