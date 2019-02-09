Витcель на волоске. «Боруссия» Д запустила «кучерявый» флешмоб

В фан-магазинах дортмундской «Боруссии» появилась любопытная вещица — парик полузащитника Акселя Витселя. Конечно, болельщики «шмелей» не могли пройти мимо и запустили один из самых милых флешмобов за последние годы.

На покупке парика фанаты «черно-желтых» не остановились. Они решили запустить целый флешмоб.

Известный в прошлом игрок «Боруссии» Патрик Овомойела, а сейчас — звезда BVB TV, тоже опробовал парик, хотя его шевелюра может дать фору Витселю.

И хавбек не остался в стороне. В Инстаграме бельгиец публикует фотографии болельщиков в кучерявых париках. Забавное фанатское движение Аксель назвал #WitselWig или #AW28FanFriday.

Футболист очень рад вниманию болельщиков к своей прическе. Да и сам Витсель не прочь над ней посмеяться.

Фото: Global Look Press

Текст: Дарья Григорьева

Источник: Официальный Инстаграм Акселя Витселя, официальный Twitter «Боруссии» Д