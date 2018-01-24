Бизнес-ланч. Чем занимается Филипп Лам после окончания карьеры 

Филипп Лам покончил с футболом девять месяцев назад без слез на глазах и с широкой улыбкой на лице. Казалось, что у капитана уже давно есть планы на жизнь, где места для мяча уже нет. Сейчас чемпион мира занят сильнее, чем даже в год требла.
Здоровое питание
Филипп Лам начал готовить почву для бизнеса еще задолго до окончания карьеры. Все началось с того, что в 2016-м немец стал совладельцем производителя здоровых продуктов Schneekoppe. Это старинная фирма, основанная в 1927 году под Гамбургом. Компания выпускает около 100 наименований продуктов здорового питания — от мюсли и печенья без лактозы до овощных соков, а также специализируется на производстве продуктов для диабетиков. Проблема состояла в том, что в 2014 году фирма практически обанкротилась. Филипп Лам понемногу выравнивает положение: так, за первое полугодие 2017 года компания достигла оборота в 3,7 млн евро и понесла убыток в 200 тысяч евро.
Уже в начале 2018 года стало известно, что Лам выкупил контрольный пакет акций Schneekoppe, а значит, экс-капитан «Баварии» планирует вернуть ее на былой уровень.
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В здоровом теле
На этом Филипп Лам не остановился: он продолжает инвестировать в натуральное производство. Другая покупка немца — доля в компании Sixtus. Тут абсолютно похожая история: старая фирма, знаменитая своими биопродуктами. Однако теперь речь идет не только о продуктах питания, но и о косметике. Sixtus специализируется на изготовлении масел для ухода за кожей, бальзамов, кремов и охлаждающих аэрозолей на основе альпийских трав. Забавно, что предприятие сотрудничает с олимпийской сборной Германии и поставляет медицинскому штабу специальную спортивную коллекцию своей продукции еще с середины прошлого века. Филиппу Ламу не понаслышке знаком этот бренд. С лета 2017 года Sixtus полностью принадлежит чемпиону мира: Филипп Лам за два года выкупил контрольный пакет акций компании.
Кроме того, в 2016-м Лам инвестировал деньги в проект Danova — провайдер по вопросам здоровья. Здесь работают двенадцать постоянных сотрудников и целая сеть тренеров-фрилансеров, психологов, диетологов и спортивных ученых. Эти люди консультируют различные компании по вопросам здоровья своих сотрудников. Клиентская база впечатляет: фирма Филиппа Лама обслуживает adidas, Deutsche Telekom и Rewe Group (крупнейшая в Германии корпорация розничной торговли и по совместительству титульный спонсор «Кельна»).
Не забываем о фанатах
После окончания карьеры Филипп Лам все же не забыл о своих фанатах. Еще одна инвестиция немца — фан-платформа Fanmiles. Стартап представляет собой систему вознаграждения болельщиков за их лояльность к звездам. Проект ориентирован не только на футбольных фанатов. Так, например, поклонники спортсмена или музыканта за размещение фан-фотографий в соцсетях с одноименным хэштегом могут получать звезды, которые в дальнейшем можно потратить на тот же матч или концерт. Неплохой вариант, правда? Кроме того, благодаря широкому кругу знакомств Филиппа Лама проект поддержали Сами Хедира, Марио Гетце и Дуглас Коста.
Собственный холдинг и здравоохранение
«Меня не волнует молчаливое участие в этих инвестициях. Я хочу приобрести предпринимательские знания и постоянно нахожусь в поиске партнеров, чьи идеи и ценности будут мне близки» — Филипп Лам менее чем за год превратился из запыхавшегося футболиста в подтрибунном помещении в важного бизнесмена в синем костюме. Он имеет собственный холдинг под неоригинальным названием Philipp Lahm Holding — именно это юридическое лицо владеет всем вышесказанным. Далее история начинает обретать политический окрас. Холдинг Лама обладает частью акций берлинской консалтинговой компании Die Brückenköpfe, позиционирующей себя как «аналитический центр и центр принятия решений» для идей в сфере здравоохранения. Клиенты фирмы — только крупные страховые компании, корпорации, объединенные общей идеей здравоохранения.
«Тот, кто объединял на поле Роббена и Левандовски, может объяснить руководителям корпораций, как общаться с руководителями отделов» — с такими словами Юрген Граальманн предложил Ламу проводить семинары для руководителей клиентских компаний.
Становится ясно, что бизнес — вовсе не финальная цель Филиппа Лама, а всего лишь средство для дальнейшей карьеры экс-футболиста.
Против правых
Вот мы и подошли к самому горячему. Филипп Лам не так давно попробовал себя в качестве политического журналиста и взял интервью у Ангелы Меркель на пороге выборов. Умышленно или нет, но таким образом он выразил поддержку нынешнему канцлеру Германии и ее партии — Христианско-демократическому союзу. Однако не это вызвало громкие споры в Германии. Лам выступил против усиления правого популизма в Европе. Экс-футболист не называл имен, но было понятно, что речь идет об «Альтернативе для Германии» (ArD) — правой партии, занявшей третье место на последних выборах в Бундестаг. Филипп тут же был раскритикован представителем ArD, но на его защиту встали представители соседей партии Меркель по фракции — Христианско-социальный союз и даже сам Европарламент. «Заявление представителя ArD — абсолютная дерзость. Господин Лам является гражданином нашей страны, он может выразить себя, как и любой другой», — поддержал Филиппа Лама вице-президент Европарламента Александр Граф Ламбсдорф.
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Ситуация сюрреалистична: вы давно видели футболистов, даже бывших, вступающих в споры с политиками? Но складывается ощущение, что Лам очень даже не против направить свою неиссякаемую энергию в сторону политики, что он уже и начал делать через сферу здравоохранения.
Продай мне ручку
Кто из немецких футболистов предпочел заниматься бизнесом
Филипп Лам — далеко не первый и не последний в списке игроков-бизнесменов. У кого-то это получается лучше, у кого-то — хуже, но многие представители немецкого футбола считают своей обязанностью заняться бизнесом.
Кто: Арне Фридрих, Кристоф Метцельдер
Деятельность: рекламное агентство
Некоторые из футболистов не перестают общаться, уходя с зеленого газона. Арне Фридрих и Кристоф Метцельдер даже после окончания карьеры оказались по одну сторону. Оба экс-защитника строят карьеру в рекламном агенстве Jung von Matt. Компания занимается брендингом спортсменов и поддержанием их имиджа. Известно, что в совет JvM также входят Бенедикт Хеведес и экс-гонщик Нико Росберг.
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Кто: Лукас Подольски
Деятельность: одежда, общепит
Лукас Подольски переехал в Японию, но его душа навсегда осталась в Кельне. Да и деньги тоже. В самом начале нападающий открыл в Кельне магазин одежды Strassenkicker. У входа Польди поставил большую копию себя, ставшую местной достопримечательностью для фанатов. Позже подошла очередь кафе-мороженого IceCreamUnited, а совсем недавно частью большой империи Подольски стала шаурменная Mangal Doener.
Köln’de yaptığımız yeni ve eğlenceli başlangıcın ilk adımı için unutulmaz bir gece oldu, Almanya’nın en iyi döneri burada! Açılışımıza gelen başta Galatasaray taraftarları olmak üzere, tüm Türk misafirlerimize teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. #dönerburadayenir #dönercipoldiusta #afiyetolsun 🇹🇷😋 @mangal_doener
Кто: Марсель Янсен
Деятельность: одежда, питание
Марсель Янсен долгое аремя был подающим надежды футболистом, но из-за постоянных травм был вынужден закончить карьеру. Утешение экс-игрок нашел в бизнесе. В выборе сферы деятельности Марсель оказался солидарен с Филиппом Ламом: немец решил вложиться в здоровье и фитнес. Фирма Gymjunky занимается продажей спортивных одежды и питания. Компания популярна в Германии как раз за счет своего владельца.
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Кто: Штефан Райнарц
Деятельность: аналитическая футбольная программа
Десять лет Штефан Райнарц посвятил «Байеру», но именно в бизнесе и IT-технологиях футболисту удалось достичь невероятных успехов. После окончания карьеры в 27 лет из-за постоянных травм Райнарц и еще четыре партнера запустили стартап Impect для анализа матчей с подробными критериями игроков. Проект получил огромный отклик, а компания тут же заключила контракт с Немецким футбольным союзом и телеканалом ARD.
Кто: Тимо Хильдебранд
Деятельность: акционер сети вегетарианских супермаркетов
Немецкий голкипер Тимо Хильдебранд многим обязан вегетарианству: он отказался от мяса еще до окончания карьеры. После ухода из футбола Тимо полностью посвятил себя вегетарианству и защите животных. Экс-игрок постоянно вкладывает средства в организацию РЕТА, занимающуюся защитой животных. Кроме того, он выступает послом и акционером известного вегетарианского бренда Veganz.
Кто: Матс Хуммельс
Деятельность: недвижимость
Этот представитель немецкого футбола пока не собирается завязывать с карьерой, но ничего не мешает ему параллельно вести бизнес. Элитная недвижимость — пока второстепенное дело, но все-таки важное в жизни Хуммельса. Игрок отстроил три виллы в Хорватии, на берегу Адриатического моря, две из которых сдает за немалые деньги. Третья же обустроена для семьи самого футболиста.
Текст: Лидия Дидык
Фото: Global Look Press