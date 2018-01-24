Бизнес-ланч. Чем занимается Филипп Лам после окончания карьеры 

Филипп Лам покончил с футболом девять месяцев назад без слез на глазах и с широкой улыбкой на лице. Казалось, что у капитана уже давно есть планы на жизнь, где места для мяча уже нет. Сейчас чемпион мира занят сильнее, чем даже в год требла.

Здоровое питание

Филипп Лам начал готовить почву для бизнеса еще задолго до окончания карьеры. Все началось с того, что в 2016-м немец стал совладельцем производителя здоровых продуктов Schneekoppe. Это старинная фирма, основанная в 1927 году под Гамбургом. Компания выпускает около 100 наименований продуктов здорового питания — от мюсли и печенья без лактозы до овощных соков, а также специализируется на производстве продуктов для диабетиков. Проблема состояла в том, что в 2014 году фирма практически обанкротилась. Филипп Лам понемногу выравнивает положение: так, за первое полугодие 2017 года компания достигла оборота в 3,7 млн евро и понесла убыток в 200 тысяч евро.

Уже в начале 2018 года стало известно, что Лам выкупил контрольный пакет акций Schneekoppe, а значит, экс-капитан «Баварии» планирует вернуть ее на былой уровень.

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В здоровом теле

На этом Филипп Лам не остановился: он продолжает инвестировать в натуральное производство. Другая покупка немца — доля в компании Sixtus. Тут абсолютно похожая история: старая фирма, знаменитая своими биопродуктами. Однако теперь речь идет не только о продуктах питания, но и о косметике. Sixtus специализируется на изготовлении масел для ухода за кожей, бальзамов, кремов и охлаждающих аэрозолей на основе альпийских трав. Забавно, что предприятие сотрудничает с олимпийской сборной Германии и поставляет медицинскому штабу специальную спортивную коллекцию своей продукции еще с середины прошлого века. Филиппу Ламу не понаслышке знаком этот бренд. С лета 2017 года Sixtus полностью принадлежит чемпиону мира: Филипп Лам за два года выкупил контрольный пакет акций компании.

Кроме того, в 2016-м Лам инвестировал деньги в проект Danova — провайдер по вопросам здоровья. Здесь работают двенадцать постоянных сотрудников и целая сеть тренеров-фрилансеров, психологов, диетологов и спортивных ученых. Эти люди консультируют различные компании по вопросам здоровья своих сотрудников. Клиентская база впечатляет: фирма Филиппа Лама обслуживает adidas, Deutsche Telekom и Rewe Group (крупнейшая в Германии корпорация розничной торговли и по совместительству титульный спонсор «Кельна»).

Не забываем о фанатах

После окончания карьеры Филипп Лам все же не забыл о своих фанатах. Еще одна инвестиция немца — фан-платформа Fanmiles. Стартап представляет собой систему вознаграждения болельщиков за их лояльность к звездам. Проект ориентирован не только на футбольных фанатов. Так, например, поклонники спортсмена или музыканта за размещение фан-фотографий в соцсетях с одноименным хэштегом могут получать звезды, которые в дальнейшем можно потратить на тот же матч или концерт. Неплохой вариант, правда? Кроме того, благодаря широкому кругу знакомств Филиппа Лама проект поддержали Сами Хедира, Марио Гетце и Дуглас Коста.

Собственный холдинг и здравоохранение

«Меня не волнует молчаливое участие в этих инвестициях. Я хочу приобрести предпринимательские знания и постоянно нахожусь в поиске партнеров, чьи идеи и ценности будут мне близки» — Филипп Лам менее чем за год превратился из запыхавшегося футболиста в подтрибунном помещении в важного бизнесмена в синем костюме. Он имеет собственный холдинг под неоригинальным названием Philipp Lahm Holding — именно это юридическое лицо владеет всем вышесказанным. Далее история начинает обретать политический окрас. Холдинг Лама обладает частью акций берлинской консалтинговой компании Die Brückenköpfe, позиционирующей себя как «аналитический центр и центр принятия решений» для идей в сфере здравоохранения. Клиенты фирмы — только крупные страховые компании, корпорации, объединенные общей идеей здравоохранения.

«Тот, кто объединял на поле Роббена и Левандовски, может объяснить руководителям корпораций, как общаться с руководителями отделов» — с такими словами Юрген Граальманн предложил Ламу проводить семинары для руководителей клиентских компаний.

Становится ясно, что бизнес — вовсе не финальная цель Филиппа Лама, а всего лишь средство для дальнейшей карьеры экс-футболиста.

Против правых

Вот мы и подошли к самому горячему. Филипп Лам не так давно попробовал себя в качестве политического журналиста и взял интервью у Ангелы Меркель на пороге выборов. Умышленно или нет, но таким образом он выразил поддержку нынешнему канцлеру Германии и ее партии — Христианско-демократическому союзу. Однако не это вызвало громкие споры в Германии. Лам выступил против усиления правого популизма в Европе. Экс-футболист не называл имен, но было понятно, что речь идет об «Альтернативе для Германии» (ArD) — правой партии, занявшей третье место на последних выборах в Бундестаг. Филипп тут же был раскритикован представителем ArD, но на его защиту встали представители соседей партии Меркель по фракции — Христианско-социальный союз и даже сам Европарламент. «Заявление представителя ArD — абсолютная дерзость. Господин Лам является гражданином нашей страны, он может выразить себя, как и любой другой», — поддержал Филиппа Лама вице-президент Европарламента Александр Граф Ламбсдорф.

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Ситуация сюрреалистична: вы давно видели футболистов, даже бывших, вступающих в споры с политиками? Но складывается ощущение, что Лам очень даже не против направить свою неиссякаемую энергию в сторону политики, что он уже и начал делать через сферу здравоохранения.

Продай мне ручку

Кто из немецких футболистов предпочел заниматься бизнесом

Филипп Лам — далеко не первый и не последний в списке игроков-бизнесменов. У кого-то это получается лучше, у кого-то — хуже, но многие представители немецкого футбола считают своей обязанностью заняться бизнесом.

Кто: Арне Фридрих, Кристоф Метцельдер

Деятельность: рекламное агентство

Некоторые из футболистов не перестают общаться, уходя с зеленого газона. Арне Фридрих и Кристоф Метцельдер даже после окончания карьеры оказались по одну сторону. Оба экс-защитника строят карьеру в рекламном агенстве Jung von Matt. Компания занимается брендингом спортсменов и поддержанием их имиджа. Известно, что в совет JvM также входят Бенедикт Хеведес и экс-гонщик Нико Росберг.

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Кто: Лукас Подольски

Деятельность: одежда, общепит

Лукас Подольски переехал в Японию, но его душа навсегда осталась в Кельне. Да и деньги тоже. В самом начале нападающий открыл в Кельне магазин одежды Strassenkicker. У входа Польди поставил большую копию себя, ставшую местной достопримечательностью для фанатов. Позже подошла очередь кафе-мороженого IceCreamUnited, а совсем недавно частью большой империи Подольски стала шаурменная Mangal Doener.

Кто: Марсель Янсен

Деятельность: одежда, питание

Марсель Янсен долгое аремя был подающим надежды футболистом, но из-за постоянных травм был вынужден закончить карьеру. Утешение экс-игрок нашел в бизнесе. В выборе сферы деятельности Марсель оказался солидарен с Филиппом Ламом: немец решил вложиться в здоровье и фитнес. Фирма Gymjunky занимается продажей спортивных одежды и питания. Компания популярна в Германии как раз за счет своего владельца.

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Кто: Штефан Райнарц

Деятельность: аналитическая футбольная программа

Десять лет Штефан Райнарц посвятил «Байеру», но именно в бизнесе и IT-технологиях футболисту удалось достичь невероятных успехов. После окончания карьеры в 27 лет из-за постоянных травм Райнарц и еще четыре партнера запустили стартап Impect для анализа матчей с подробными критериями игроков. Проект получил огромный отклик, а компания тут же заключила контракт с Немецким футбольным союзом и телеканалом ARD.

Кто: Тимо Хильдебранд

Деятельность: акционер сети вегетарианских супермаркетов

Немецкий голкипер Тимо Хильдебранд многим обязан вегетарианству: он отказался от мяса еще до окончания карьеры. После ухода из футбола Тимо полностью посвятил себя вегетарианству и защите животных. Экс-игрок постоянно вкладывает средства в организацию РЕТА, занимающуюся защитой животных. Кроме того, он выступает послом и акционером известного вегетарианского бренда Veganz.

Кто: Матс Хуммельс

Деятельность: недвижимость

Этот представитель немецкого футбола пока не собирается завязывать с карьерой, но ничего не мешает ему параллельно вести бизнес. Элитная недвижимость — пока второстепенное дело, но все-таки важное в жизни Хуммельса. Игрок отстроил три виллы в Хорватии, на берегу Адриатического моря, две из которых сдает за немалые деньги. Третья же обустроена для семьи самого футболиста.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press