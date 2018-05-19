Реквием по мечте. Что не так с составом сборной Германии на ЧМ-2018

До мирового первенства остается меньше месяца, а значит, самое время обсудить состав пока действующих чемпионов мира. Йоахим Лев явно перестарался и своим решением вызвал огромную волну осуждения со стороны фанатов и СМИ.

Слезы Вагнера

Большего всего на этой неделе обсуждалось невключение Сандро Вагнера в расширенный список игроков национальной команды, которые начнут подготовку к ЧМ-2018. После Кубка конфедераций казалось, что немолодой немец окончательно стал частью сборной Германии. Но мечтам нападающего было суждено разбиться. «Мне приходиться рушить чьи-то мечты», — фраза Йоахима Лева на пресс-конференции перед объявлением состава звучала ужасающе высокомерно, но правдиво.

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После своих слов тренер дал понять, что предпочел Сандро Вагнеру старика Марио Гомеса и звезду «Фрайбурга» Нильса Петерсена. После объявления этой новости в сеть просочились фотографии плачущего нападающего «Баварии», которого успокаивал Роберт Левандовски.

Лев был как никогда категоричен: «Я выбрал Петерсена, потому что он лучше».

Вагнер же повелся на поводу собственных эмоций и решил вовсе отказаться от выступлений за национальную сборную. Откажется ли игрок от вызова в дальнейшем — неизвестно, но ЧМ в России, вероятнее всего, стал последним его шансом увезти домой кубок мира.

Уязвимая защита

Напротив линии защиты сборной Германии стоит огромный вопросительный знак. Перед самым турниром главная связка центральных защитников — Хуммельс — Боатенг — оказалась в в опасности. Боатенг получил травму в первом матче против «Реала», несмотря на то, что Юпп Хайнкес уверил всех в быстрых сроках восстановления, ком паники уже невозможно было остановить.

Своего пика шум достиг, когда Хуммельс пожаловался на боли в ноге в матче со «Штутгартом». Сам футболист через сутки объявил, что травма несерьезная, и ЧМ все еще в планах.

Возможно, эта ситуация с центральными защитниками жутко напугала Йоахима Лева, и он решил перестраховаться: шесть игроков этой позиции оказались в расширенном составе. Но вот проблема в том, что немец напрочь забыл о флангах. Киммих, Хектор и Платтенхардт — единственные представители этого амплуа.

Возможная травма Киммиха лишит сборную целого фланга обороны, во-вторых, вопрос вызывает кандидатура Марвина Платтенхардта. Великолепный в этом сезоне Макс Филипп, представитель «Лейпцига» Марсель Хальстенберг и вечно игнорируемый Марсель Шмельцер — все они оказались в проигрыше перед берлинцем. Заслуженно ли? Лев считает, что да.

Без Золотого мальчика

Германия приедет на турнир без Марио Гетце. Такое решение Лева заставило смахнуть слезу всех фанатов сборной. Главный герой прошлого турнира, человек, который привел команду к кубку мира впервые за 24 года, остался без приглашения на этот праздник футбола.

Немцев явно волновал фактор благодарности: помнит ли тренер того, кто прервал его восьмилетнюю серию постоянных поражений за шаг до титула?

Как оказалось, коуч не живет прошлыми воспоминаниями. Дортмундская «Боруссия» вовсе оказалась обделенной в этот раз. В последнее время все меньше игроков «шмелей» попадают в национальную сборную Германии. Так сейчас в расширенный состав вошел только Марко Ройс. Но и то, его участие в турнирах после травмы в 2014-м году всегда будет оставаться под сомнением.

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Кто останется в Германии?

В списке Лева числятся 27 футболистов, четыре из которых останутся смотреть турнир дома. В подвешенном состоянии до сих пор остается Мануэль Нойер. Вратарь и капитан сборной в начале мая сказал, что если до ЧМ он не сыграет ни одного матча за «Баварию», то ни о какой поезде в Россию и речи не может быть. Но вот загадка: немец попал в заявку на финал Кубка Германии. При хорошем раскладе, Лев пожертвует Берндом Лено и возьмет капитана с собой, как символ железной команды. Два года назад тренер провернул такой же план с полутравмированным Бастианом Швайнштайгером.

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Кроме того, явными аутсайдерами состава выглядят очевидно ненужный Джонатан Та, Нильс Петерсен, который не выиграет конкуренцию у Гомеса и Вернера, Жером Боатенг с травмой, Себастьян Руди и классический Марко Ройс. Кто-то из этих игроков явно останется в Германии, если все футболисты старта переживут товарищеские матчи с Саудовской Аравией и Австрией.

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press