Реквием по мечте. Что не так с составом сборной Германии на ЧМ-2018

Автор: Лидия Дидык 0

До мирового первенства остается меньше месяца, а значит, самое время обсудить состав пока действующих чемпионов мира. Йоахим Лев явно перестарался и своим решением вызвал огромную волну осуждения со стороны фанатов и СМИ.  

сборная Германии

Слезы Вагнера

Большего всего на этой неделе обсуждалось невключение Сандро Вагнера в расширенный список игроков национальной команды, которые начнут подготовку к ЧМ-2018. После Кубка конфедераций казалось, что немолодой немец окончательно стал частью сборной Германии. Но мечтам нападающего было суждено разбиться. «Мне приходиться рушить чьи-то мечты», — фраза Йоахима Лева на пресс-конференции перед объявлением состава звучала ужасающе высокомерно, но правдиво.

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После своих слов тренер дал понять, что предпочел Сандро Вагнеру старика Марио Гомеса и звезду «Фрайбурга» Нильса Петерсена. После объявления этой новости в сеть просочились фотографии плачущего нападающего «Баварии», которого успокаивал Роберт Левандовски.

Лев был как никогда категоричен: «Я выбрал Петерсена, потому что он лучше».

Вагнер же повелся на поводу собственных эмоций и решил вовсе отказаться от выступлений за национальную сборную. Откажется ли игрок от вызова в дальнейшем — неизвестно, но ЧМ в России, вероятнее всего, стал последним его шансом увезти домой кубок мира.  

Сандро Вагнер

Уязвимая защита

Напротив линии защиты сборной Германии стоит огромный вопросительный знак. Перед самым турниром главная связка центральных защитников — Хуммельс — Боатенг — оказалась в в опасности. Боатенг получил травму в первом матче против «Реала», несмотря на то, что Юпп Хайнкес уверил всех в быстрых сроках восстановления, ком паники уже невозможно было остановить.

Своего пика шум достиг, когда Хуммельс пожаловался на боли в ноге в матче со «Штутгартом». Сам футболист через сутки объявил,  что травма несерьезная, и ЧМ все еще в планах.

Возможно, эта ситуация с центральными защитниками жутко напугала Йоахима Лева, и он решил перестраховаться: шесть игроков этой позиции оказались в расширенном составе. Но вот проблема в том, что немец напрочь забыл о флангах. Киммих, Хектор и Платтенхардт — единственные представители этого амплуа.

Возможная травма Киммиха лишит сборную целого фланга обороны, во-вторых, вопрос вызывает кандидатура Марвина Платтенхардта. Великолепный в этом сезоне Макс Филипп, представитель «Лейпцига» Марсель Хальстенберг и вечно игнорируемый Марсель Шмельцер — все они оказались в проигрыше перед берлинцем. Заслуженно ли? Лев считает, что да. 

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Без Золотого мальчика

Германия приедет на турнир без Марио Гетце. Такое решение Лева заставило смахнуть слезу всех фанатов сборной. Главный герой прошлого турнира, человек, который привел команду к кубку мира впервые за 24 года, остался без приглашения на этот праздник футбола.

Немцев явно волновал фактор благодарности: помнит ли тренер того, кто прервал его восьмилетнюю серию постоянных поражений за шаг до титула?

Как оказалось, коуч не живет прошлыми воспоминаниями. Дортмундская «Боруссия» вовсе оказалась обделенной в этот раз. В последнее время все меньше игроков «шмелей» попадают в национальную сборную Германии. Так сейчас в расширенный состав вошел только Марко Ройс. Но и то, его участие в турнирах после травмы в 2014-м году всегда будет оставаться под сомнением. 

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Гетце

Кто останется в Германии?

В списке Лева числятся 27 футболистов, четыре из которых останутся смотреть турнир дома. В подвешенном состоянии до сих пор остается Мануэль Нойер. Вратарь и капитан сборной в начале мая сказал, что если до ЧМ он не сыграет ни одного матча за «Баварию», то ни о какой поезде в Россию и речи не может быть. Но вот загадка: немец попал в заявку на финал Кубка Германии. При хорошем раскладе, Лев пожертвует Берндом Лено и возьмет капитана с собой, как символ железной команды. Два года назад тренер провернул такой же план с полутравмированным Бастианом Швайнштайгером.

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Кроме того, явными аутсайдерами состава выглядят очевидно ненужный Джонатан Та, Нильс Петерсен, который не выиграет конкуренцию у Гомеса и Вернера, Жером Боатенг с травмой, Себастьян Руди и классический Марко Ройс. Кто-то из этих игроков явно останется в Германии, если все футболисты старта переживут товарищеские матчи с Саудовской Аравией и Австрией.  

Автор: Лидия Дидык
Фото: Global Look Press

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