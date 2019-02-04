VARарованный матч «Баварии», козырь «Айнтрахта» и крах «Ганновера». Главные события 20-го тура Бундеслиги

Голкипер «Шальке» Александр Нюбель попал в историю Бундеслиги, у Торгана Азара самый результативный сезон в карьере. Еженедельник «Футбол» рассказывает о самых ярких событиях прошедшего тура чемпионата Германии.

VARованный матч «Баварии»

В Леверкузене мало кому везет, даже крепкой «Баварии». Счет открыли парни Ковача: Мюллер на правом фланге выдержал «мхатовскую паузу» и затем отправил мяч на летевшего в штрафную Горетцку. Молодой игрок не подвел Мюнхен. Но дальше «Бавария» была сама не своя. В игру вмешался VAR. Мяч Левандовского оказался не засчитан из-за положения «вне игры». Поляк уже побежал праздновать очередной гол, но его предупредили, чтобы тот рано не радовался. Разряженностью соперника воспользовался «Байер»: Бейли успешно исполнил штрафной, а потом Фолланд удвоил преимущество. Третий мяч парней Боша засчитали по системе VAR. «Бавария» явно не была довольна такой несправедливостью. Ведь в Леверкузене мало кому везет, кроме самих «аспириновых».

Победа за 5 минут

У «Шальке» вновь не задался матч. Возможно, надежда на успешную игру против «Боруссии» М у «кобальтовых» умерла после удаления кипера Нюбеля. За 5 минут до окончания встречи парни Хеккинга отличились двумя голами. Мяч Крамера мощно влетел в ворота «горняков» с точной передачи Азара. Второй гол от Гладбаха долго ждать не пришлось. Бельгиец нашел Нойхауса, и тот легким движением ноги закатил мяч в сетку.

Козырь «Айнтрахта»

«Боруссии» из Дортмунда достался неудобный соперник. Встреча с «Айнтрахтом» не обещала много голов. Первый мяч удалось забить Ройсу. «Шмели» были намерены продолжить свою победную серию и во второй половине сезона. Но планы «черно-желтых» испортил козырь «орлов» — Йович.

Крах «Ганновера»

Очередным поражением «Ганновер» уже никого не удивил. Даже смена тренера не помогла хоть как-то вытащить команду из ямы. Крах «девяносто-шестых» произошел в мачте против «РБ Лейпцига». «Быкам» трижды удалось расстрелять ворота соперника. В конце первого тайма Хальстенберг открыл счет с пенальти. Второй и третий мяч прилетел «Ганноверу» от защитника Орбана.

Guten Morgen zusammen!! ✌️ 3 Punkte im Rücken & das komplette Wochenende noch vor uns … so lässt es sich doch angehen! 🤓 pic.twitter.com/csvh0mr1pC — RB Leipzig (@DieRotenBullen) February 2, 2019

Наконец-то три очка

Казалось бы, матч для «Вольфсбурга» в третий раз подряд закончится поражением. Но ему все-таки удалось утащить из-под носа «Герты» победу. Первый тайм прошел для обеих команд безрезультативно. Но во втором преимущество захватили «волки». Нападающий Вегорст спас команду и принес ей три очка.

65'⌚ 0:1 | #BSCWOB – #Rexhbecaj und #Roussillon tanken sich über links durch und in der Mitte steht Wout! Die Wölfe führen! pic.twitter.com/qownn4Fw1X — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) February 2, 2019

Лузер тура

Футболист «Шальке» Александр Нюбель вошел в историю Бундеслиги. В матче против «Боруссии» из Менхенгладбаха (0:2) на 60-й минуте судья вынес ему прямую красную карточку. Нюбель стал первым вратарем в чемпионате Германии за два года, кто ее получил. Последним голкипером был Лукаш Градецки, игрок «Байера».

Карьера тура

Полузащитник «Боруссии» М Торган Азар сделал две голевые передачи в матче 20-го тура Бундеслиги с «Шальке» (2:0). Футболист набрал 17 очков по системе «гол+пас» в 19 играх чемпионата Германии. На данный момент, хавбек проводит самый результативный сезон в своей карьере.

Результаты 20-го тура

РБ Лейпциг — Ганновер — 3:0(1:0)

(Хальстенберг, 45 — с пенальти, Орбан, 64, 85),

Вердер — Нюрнберг— 1:1 (0:0)

(Эггештайн, 64; Ишак, 86),

Байер — Бавария — 3:1 (0:1)

(Бейли, 53, Фолланд, 63, Аларио, 87; Горетцка, 41),

Айнтрахт — Боруссия Д — 1:1 (1:1)

(Ройс, 22; Йович, 36),

Боруссия М — Шальке — 2:0 (0:0)

(Крамер, 85, Нойхаус, 90),

Вольфсбург — Герта — 1:0 (0:0)

(Вегорст, 65),

Хоффенхайм — Фортуна — 1:1 (1:0)

(Крамарич, 15 — с пенальти; Хеннингс, 46),

Аугсбург — Майнц — 3:0 (2:0)

(Финнбогасон, 8 — с пенальти, 34, — с пенальти, 54 ),

Фрайбург — Штутгарт — 2:2 (1:0)

(Хаберер, 4, Нидерлехнер, 90; Инсуа, 75, Дидави, 83)

Турнирная таблица

Бомбардиры: 14 — Йович («Айнтрахт»), 13 — Ройс («Боруссия» Д), 12 — Алькасер («Боруссия» Д), Левандовски («Бавария»).

Текст: Дарья Григорьева

Фото: Global Look Press