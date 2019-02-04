VARарованный матч «Баварии», козырь «Айнтрахта» и крах «Ганновера». Главные события 20-го тура Бундеслиги

Голкипер «Шальке» Александр Нюбель попал в историю Бундеслиги, у Торгана Азара самый результативный сезон в карьере. Еженедельник «Футбол» рассказывает о самых ярких событиях прошедшего тура чемпионата Германии.
VARованный матч «Баварии»
В Леверкузене мало кому везет, даже крепкой «Баварии». Счет открыли парни Ковача: Мюллер на правом фланге выдержал «мхатовскую паузу» и затем отправил мяч на летевшего в штрафную Горетцку. Молодой игрок не подвел Мюнхен. Но дальше «Бавария» была сама не своя. В игру вмешался VAR. Мяч Левандовского оказался не засчитан из-за положения «вне игры». Поляк уже побежал праздновать очередной гол, но его предупредили, чтобы тот рано не радовался. Разряженностью соперника воспользовался «Байер»: Бейли успешно исполнил штрафной, а потом Фолланд удвоил преимущество. Третий мяч парней Боша засчитали по системе VAR. «Бавария» явно не была довольна такой несправедливостью. Ведь в Леверкузене мало кому везет, кроме самих «аспириновых».
Pro-Tipp. 🤓 Nach zwanzig Minuten einfach mal den rechten und linken Flügel tauschen. ⚫️🔴#SuperBowl #SuperBowlLlll #gronkowski #Bailey #Bellarabi pic.twitter.com/n03sfqlArI
— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) February 4, 2019
Победа за 5 минут
У «Шальке» вновь не задался матч. Возможно, надежда на успешную игру против «Боруссии» М у «кобальтовых» умерла после удаления кипера Нюбеля. За 5 минут до окончания встречи парни Хеккинга отличились двумя голами. Мяч Крамера мощно влетел в ворота «горняков» с точной передачи Азара. Второй гол от Гладбаха долго ждать не пришлось. Бельгиец нашел Нойхауса, и тот легким движением ноги закатил мяч в сетку.
68': #DieFohlen wechseln zum ersten Mal, Kramer kommt für Strobl. #S04BMG 0:0 pic.twitter.com/QG6vQ57WA2
— Borussia (@borussia) February 2, 2019
Козырь «Айнтрахта»
«Боруссии» из Дортмунда достался неудобный соперник. Встреча с «Айнтрахтом» не обещала много голов. Первый мяч удалось забить Ройсу. «Шмели» были намерены продолжить свою победную серию и во второй половине сезона. Но планы «черно-желтых» испортил козырь «орлов» — Йович.
26. Min: Latte, aber war eh Abseits. Egal. WEITER! #SGEBVB 0️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/pBFaZLjZGj
— Borussia Dortmund (@BVB) February 2, 2019
Крах «Ганновера»
Очередным поражением «Ганновер» уже никого не удивил. Даже смена тренера не помогла хоть как-то вытащить команду из ямы. Крах «девяносто-шестых» произошел в мачте против «РБ Лейпцига». «Быкам» трижды удалось расстрелять ворота соперника. В конце первого тайма Хальстенберг открыл счет с пенальти. Второй и третий мяч прилетел «Ганноверу» от защитника Орбана.
Guten Morgen zusammen!! ✌️
3 Punkte im Rücken & das komplette Wochenende noch vor uns … so lässt es sich doch angehen! 🤓 pic.twitter.com/csvh0mr1pC
— RB Leipzig (@DieRotenBullen) February 2, 2019
Наконец-то три очка
Казалось бы, матч для «Вольфсбурга» в третий раз подряд закончится поражением. Но ему все-таки удалось утащить из-под носа «Герты» победу. Первый тайм прошел для обеих команд безрезультативно. Но во втором преимущество захватили «волки». Нападающий Вегорст спас команду и принес ей три очка.
65'⌚ 0:1 | #BSCWOB – #Rexhbecaj und #Roussillon tanken sich über links durch und in der Mitte steht Wout! Die Wölfe führen! pic.twitter.com/qownn4Fw1X
— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) February 2, 2019
Лузер тура
Футболист «Шальке» Александр Нюбель вошел в историю Бундеслиги. В матче против «Боруссии» из Менхенгладбаха (0:2) на 60-й минуте судья вынес ему прямую красную карточку. Нюбель стал первым вратарем в чемпионате Германии за два года, кто ее получил. Последним голкипером был Лукаш Градецки, игрок «Байера».
Карьера тура
Полузащитник «Боруссии» М Торган Азар сделал две голевые передачи в матче 20-го тура Бундеслиги с «Шальке» (2:0). Футболист набрал 17 очков по системе «гол+пас» в 19 играх чемпионата Германии. На данный момент, хавбек проводит самый результативный сезон в своей карьере.
Результаты 20-го тура
РБ Лейпциг — Ганновер — 3:0(1:0)
(Хальстенберг, 45 — с пенальти, Орбан, 64, 85),
Вердер — Нюрнберг— 1:1 (0:0)
(Эггештайн, 64; Ишак, 86),
Байер — Бавария — 3:1 (0:1)
(Бейли, 53, Фолланд, 63, Аларио, 87; Горетцка, 41),
Айнтрахт — Боруссия Д — 1:1 (1:1)
(Ройс, 22; Йович, 36),
Боруссия М — Шальке — 2:0 (0:0)
(Крамер, 85, Нойхаус, 90),
Вольфсбург — Герта — 1:0 (0:0)
(Вегорст, 65),
Хоффенхайм — Фортуна — 1:1 (1:0)
(Крамарич, 15 — с пенальти; Хеннингс, 46),
Аугсбург — Майнц — 3:0 (2:0)
(Финнбогасон, 8 — с пенальти, 34, — с пенальти, 54 ),
Фрайбург — Штутгарт — 2:2 (1:0)
(Хаберер, 4, Нидерлехнер, 90; Инсуа, 75, Дидави, 83)
Турнирная таблица
Бомбардиры: 14 — Йович («Айнтрахт»), 13 — Ройс («Боруссия» Д), 12 — Алькасер («Боруссия» Д), Левандовски («Бавария»).
Текст: Дарья Григорьева
Фото: Global Look Press