Золотая лотерея. Как «Бавария» заполучила самого талантливого молодого немца 

В Бундеслиге сезон камбэков: Марио Гомес вернулся в «Штутгарт», а Сандро Вагнер уже надел футболку «Баварии». Однако самой обсуждаемой темой в футбольной Германии остается трансфер Леона Горецки.

Герой Кубка конфедераций

Леон Горецка — игрок, за которым необходимо следить на предстоящем чемпионате мира в России. Нет никаких сомнений, что Йоахим Лев привезет молодого немца на мировое первенство, ведь именно он стал главным героем прошедшего Кубка конфедераций. Без доли субъективности Горецку можно назвать одним из трех лучших молодых представителей немецкого футбола. Леон — абсолютная копия Тони Крооса. Нужно сказать, что именно Крооса долгое время считали тем самым незаменимым звеном полностью ротационной сборной Германии, но Горецка летом прошлого года в России доказал, что молодая смена уже подросла и готова отправить на пенсию приближающихся к 30-летию чемпионов мира-2014.

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Становитесь в очередь!

Наделенный отменным интеллектом, чувством поля и физическими параметрами футболист не мог не привлечь внимания топ-клубов. Леон давно отказался продлевать контракт с «Шальке», открыв дорогу грандам и их сумасшедшим предложениям. К тому же контракт Горецки заканчивается этим летом: его новому клубу не придется платить ни копейки за трансфер. Англичане и итальянцы выбыли из гонки еще в самом начале пути, а вот «Барселона» и «Бавария» сразились в финале за полузащитника. «Без сомнения, он может выступать за любую команду в мире. Он прекрасно подойдет «Барселоне», — бывший хавбек каталонцев не скрывал желания видеть Горецку в сине-гранатовой футболке. Однако мюнхенцы оказались проворнее и уже практически заполучили немца.

Кто поспособствовал?

«Рекомендовал «Баварии» присмотреться к Леону, тогда ему было еще 16 лет. Мне приятно, когда хорошие игроки переходят в наш клуб» — такие слова произнес Херманн Герланд, ассистент Юппа Хайнкеса, в конце декабря. Дело в том, что Герланд — далеко не последний человек в «Бохуме»: немец провел там всю игровую карьеру, а потом и вовсе возглавил клуб в конце 80-х. Леон Горецка — воспитанник «Бохума», а появление такого таланта не могло пройти мимо Герланда. Немецкие СМИ также писали о том, что именно он помог полузащитнику принять выбор в пользу «Баварии», а не «Барселоны». Руководство мюнхенцев должно выписать Герланду премию за такой сумасшедший трансфер.

#derbytime🔥🔥 #dannwollenwamalwiederrananneschippe 💪🏼 A post shared by @ leon_goretzka on Nov 24, 2017 at 12:35pm PST

«Шальке» против

«Бавария» уже давно знает, что Горецка — их игрок, а спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич из соображений этики произнес такие слова: «До июня Горецка — игрок «Шальке», мы уважаем этот клуб». Однако подобная уверенность в готовности немца хоть сегодня переехать в Мюнхен не всем пришлась по нраву. «В «Баварии» говорят о Леоне больше, чем о своих собственных игроках. Он до сих пор не сообщил нам, что решил уйти. Я доверяю Леону и его агенту, с которым я вчера общался», — спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель все еще пытается спрятать слона на выставке чихуахуа. «Бавария» уже доказала, что держать язык за зубами — это не их история, когда дело касается немецких игроков: Серж Гнабри и Сандро Вагнер не дадут соврать. Но от «Шальке» уже не зависит ничего, бедные «кобальтовые» даже не получат за свое главное дарование ни одного евро.

Чего ждать?

Трансфер Горецки практически завершен, остались медосмотр и подписание договора в Мюнхене. В СМИ просочилась информация о том, что по приезде со сборов в Испании Горецка тут же завершит незаконченное дело, а говорить об этом трансфере уже можно будет вслух и без осуждения со стороны «Шальке». «Баварии» же остается только поаплодировать, поскольку омоложение состава проходит на ура: следующий в очереди на трансфер в мюнхенский клуб — Юлиан Брандт из «Байера», который по «счастливой случайности» отлично сыграл с Горецкой в сборной Германии. «Бавария» опять пришла к старой тактике и собирает вокруг себя самых молодых и талантливых немцев, как в конце нулевых. Классика.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press