Работники тыла. Итоги чемпионатов Австрии, Швейцарии, Голландии и Чехии

Во второй части подведения итогов европейских национальных первенств, занимающих в таблице коэффициентов УЕФА места после топ-5, Еженедельник «Футбол» разбирает турниры Австрии, Швейцарии, Голландии и Чехии.

Швейцария

Чемпионат Швейцарии в этом сезоне выдал самый неожиданный финал, который только можно было представить. Чемпион прошлых восьми сезонов «Базель» прервал свою серию и отдал титул соперникам. Да и еще каким! «Янг Бойз» впервые за 32 года оказались на вершине таблицы чемпионата Швейцарии. Это чемпионство стало 12-м в истории клуба. Далеко не секрет, что Суперлига — один из главных поставщиков футболистов для Бундеслиги. Так, совсем скоро «Янг Бойз» может потерять свою восходящую звезду. Совсем недавно команду покинул воспитанник Вон Мвого, на очереди — Жан-Пьер Нсаме. Выросший на французском футболе нападающий уже заинтересовал ряд крупных европейских клубов. В прошлом году, когда ЦСКА играл против «Янг Бойз», Виктор Гончаренко тоже отметил способности молодого камерунца.

Не стоит забывать, что Россию в чемпионате Швейцарии представляет Антон Митрюшкин. Молодой талант играет за «Сьон» с начала 2016 года и пока не собирается уходить. Руководство клуба и фанаты довольны голкипером: он занял место основного вратаря и успел поносить капитанскую повязку. Однако прошлый сезон стал для Митрюшкина неудачным: в ноябре игрок получил травму связок колена и выбыл на полгода.

Суперлига

Бомбардиры: 17 — Айети («Базель»), 15 — Оаро («Янг Бойз»).

Лига чемпионов: «Янг Бойз», «Базель» (оба — квалификация).

Лига Европы: «Люцерн», «Цюрих», «Санкт-Галлен» (все — квалификация).

Австрия

«Ред Булл» знатно пошумел в Лиге Европы в этом сезоне. Команда прошла в полуфинал и не попала в финал только из-за ошибочного углового, с которого и был забит победный гол «Марселя». Команда из Зальцбурга была сильна как никогда. Неудивительно, что именно она стала чемпионом Австрии в пятый раз подряд. Но это не такая сенсация, как второй тренер команды. Рене Марич — 26-летний создатель самого крупного в мире сайта о тактике Spielverlagerung. К помощи Марича в свое время прибегали Томас Тухель и Рогер Шмидт. Позже Рене сам написал письмо в «Зальцбург», вошел в тренерский штаб молодежного состава клуба. В первый же год его команда выиграла Юношескую лигу УЕФА. Марич продолжает писать тексты о тактике, но совмещает это и с тренерской карьерой.

Лучший игрок австрийской лиги в этом году — Петер Жуль из «Штурма». Несмотря на то что символическую сборную Австрии составляют практически все футболисты «Зальцбурга», именно Жуль был признан главной звездой. Одиннадцать голевых передач, 8 забитых мячей и второе место команды в таблице — все это о достижениях Жуля. Двадцатичетырехлетний плеймейкер готов покинуть Австрию и отправиться в большое путешествие по Европе.

Бундеслига

Бомбардиры: 22 — Даббур («РБ Зальцбург»), 20 — Алар («Штурм»).

Лига чемпионов: «РБ Зальцбург», «Штурм» (оба — квалификация).

Лига Европы: «Рапид», ЛАСК, «Адмира» (все — квалификация).

Чехия

«Виктория» Пльзень в пятый раз стала чемпионом Чехии. Команда опередила ближайшего преследователя — пражскую «Славию» — на семь очков. Вроде бы ничего необычного, но возглавляет команду знакомый российским болельщикам Павел Врба. С 2014 по 2016 год Врба работал в сборной Чехии, а потом был приглашен в «Анжи». Борьба за тренера со стороны клуба оказалась бессмысленной, ведь спустя всего полгода Павел был отправлен в отставку. Тренер явно не расстроился и уехал в родную Чехию тренировать «Викторию». Этот выбор стал судьбоносным для обеих сторон. Разгром всех ближайших соперников и значительный отрыв от второго места — это дело рук Павла. Кроме того, из высшего дивизиона Чехии вылетела «Зброевка», за которую на правах аренды выступает форвард ЦСКА Константин Базелюк. Куда на этот раз отправится в аренду вечно странствующий армеец, пока неизвестно.

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В начале этого года лига испытала ужасающий шок, а фанаты пражской «Спарты» действительно скорбели об утрате. Бывший защитник клуба Павел Пергл покончил с собой в возрасте 40 лет. Официальная версия мотивации экс-футболиста — семейные проблемы, с которыми Павел так и не сумел справиться самостоятельно. «Спарта» на самом деле близко к сердцу приняла смерть бывшего игрока.

Первая лига

Бомбардиры: 16 — Крменчик («Виктория» Пльзень).

Лига чемпионов: «Виктория» Пльзень (групповой этап), «Славия» Прага (квалификация).

Лига Европы: «Яблонец» (групповой этап), «Сигма», «Спарта» Прага (оба – квалификация).

Голландия

Голландия, как всегда, богата на истории и события. ПСВ стал чемпионом в 24-й раз в своей истории, но запомнился турнир другими вещами. Во-первых, возвращением стариков. Все привыкли, что голландский чемпионат покидают молодые игроки. Сейчас схема сработала в обратном направлении: в этом сезоне на родине оказались Робин ван Перси и Клас-Ян Хунтелар. Болельщики утонули в слезах ностальгии и с нетерпением ждут возвращения Арьена Роббена. Скорее всего, это случится уже через сезон.

Во-вторых, «Витесс» назначил Леонида Слуцкого на пост главного тренера этой команды. После увольнения россиянина из «Халла» стало известно, что Слуцкий не собирается возвращаться на родину, а решил осесть в Голландии. «Витесс» максимально готов к приезду Леонида Викторовича: здесь выступает экс-защитник ЦСКА Вячеслав Караваев — тренеру будет с кем общаться на русском; команда квалифицировалась в еврокубки. К слову, именно «Витесс» приложил руку к третьему, самому яркому событию в лиге. «Твенте» в 33-м туре крупно проиграл новой команде Слуцкого и вылетел из высшего голландского дивизиона. Клуб из Энсхеде испытывает серьезные финансовые проблемы, а всего восемь лет назад становился чемпионом страны.

Высшая лига

Бомбардиры: 21 — Джаханбакш («АЗ Алкмар»), 19 — Йонсен («Ден Хааг»).

Лига чемпионов: ПСВ, «Аякс» (оба – квалификация).

Лига Европы: «АЗ Алкмар», «Фейеноорд», «Витесс» (все – квалификация).

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press