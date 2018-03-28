Лучшая половина. В Германии проголосовали за сохранение правила «50+1» 

Оставлять или нет? Вопрос о сохранении правила «50+1» в Бундеслиге каждый раз становится причиной споров в Германии и выступлений фанатов за «чистокровный» футбол. До конца этого года система будет непоколебима, но так ли это хорошо на самом деле?

Что произошло

Германия находится в постоянном стрессе из-за противостояния фанатов и клубов: первые всегда отстаивают былые устои, отказываются от реформ, а вторые не могут обходить изменения из-за постоянно меняющейся мировой футбольной системы. Ни один матч, ни одна встреча болельщиков с руководством не обходится без обсуждения «продажности» клуба и лишь желания заработать деньги на своем детище. На фоне постоянных разногласий DFL (Deutsche Fußball Liga — Германская футбольная лига, управляющая Первой и Второй бундеслигами) собрала представителей обеих лиг с целью обсудить два самых насущных вопроса: правило «50+1» и систему видеоповторов.

Если кто-то позабыл, то правило «50+1» включает в себя идею того, что члены клуба (болельщики) имеют 51% акций, и не позволяет распоряжаться своим будущим единоличным владельцам. Это правило было принято в 1999 году и до сих пор позволяет немецким болельщикам утверждать, что они обладают определенным уровнем полномочий в своих клубах. Не все клубы придерживаются этого условия, некоторые из них без труда обходят его и прекрасно функционируют.

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Те, кто против правила «50+1», говорят, что немецкие клубы проигрывают финансовую конкуренцию той же Англии. По их мнению, после отмены этой нормы закона у команд Бундеслиги появятся богатые инвесторы, а с ними – деньги на покупку мировых звезд и шансы на победу в Лиге чемпионов. Их противники заявляют: так немецкий футбол продаст свою душу, и зачем что-то менять, если с таким правилом сборная Германия – чемпион мира?

Голосовали за

За сохранение закона «50+1» высказались 18 представителей клубов Первой и Второй бундеслиг. Очень показательный результат. Кто же те клубы, которые готовы отстаивать консервативные взгляды, но не готовы делиться своими акциями с инвесторами?

Наиболее яркими сторонниками сохранения стали дортмундская «Боруссия», «Кельн», «Герта» и крупный костяк команд из второй лиги во главе с «Динамо Дрезден» и «Санкт-Паули». Директор клуба из Гамбурга Андреас Реттиг заявил, что отмена «50+1» — «последний признак постоянно расширяющейся коммерциализации футбола».

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Руководители команд из Второй Бундеслиги, как показывает практика, готовы стоять до последнего на своем. «Германия стала чемпионом мира без инвесторов, что очень много значит. У нас современные стадионы и низкие цены на билеты. Бундеслиге не нужны инвесторы для роста уровня чемпионата. Немецкий путь со стратегическими партнерами — уникальное явление в европейском футболе» — финансовый директор «Бохума» Илья Каенциг наотрез отказывается принимать возможные реформы.

Во Второй Бундеслиге также нашелся представитель, который не только не против правила, но и за его ужесточение. «Унион Берлин» и его президент Дирк Зинглер уверены, что в последнее время Германия сделала послабления в «50+1», что является плохим признаком для Германии.

Голосовали против

Сколько бы фанаты ни желали сохранить правило, руководители некоторых клубов открыто дали понять, что поддерживают реформу лиги. Семнадцать представителей Германии не против скорых перемен. Самым ярым противником правила считается не «Лейпциг» и даже не «Хоффенхайм» (фактически частные команды Германии), а «Ганновер». Президент клуба Мартин Кинд давно борется за реформу, а в 2011 году инвестор пригрозил DFL судом, чем добился послабления правила, о котором мы поговорим чуть позже.

Естественно, «Бавария» тоже оказалась на стороне реформистов. «Я думаю, каждый клуб вправе решать самостоятельно, открывать ли ему двери перед инвесторами или нет» — Карл-Хайнц Румменигге поддержал новаторов. Забавно, что совсем недавно те же самые представители футбольной общественности плевались, когда речь заходила о Дитрихе Матешице — владельце «РБ Лейпцига». Сейчас же они сражаются по одну сторону.

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Воздержались

Два клуба — «Кайзерслаутерн» и «Регенсбург» — и вовсе отказались посетить мероприятие. Такое поведение очень удивило всех присутствующих, потому что очевидной причины игнорирования голосования у представителей клубов явно не было. Территориально оба могли без труда добраться до Франкфурта.

Забавно, что именно эти два голоса стали решающими в голосовании. Новаторам не хватило двух представителей, чтобы раз и навсегда покончить с правилом и пригласить китайцев и арабов в лигу. «Кайзерслаутерн», скорее всего, уже смирился с вылетом в третью по силе лигу, а вот «Регенсбург» просто отказался принимать участие в сходках лиги.

Как обойти схему

У внимательного читателя сразу же возникает вопрос: какой же смысл в правиле, если несколько клубов Первой и Второй бундеслиг совсем его не придерживаются и принадлежат частным лицам или компаниям? Лига сталкивалась с тремя разными ситуациями, когда владельцам клубов удавалось избегать правила без последствий.

Во-первых, это так называемая дата отсечения. Клубы, чьи владельцы имели право голоса в лиге до 1 января 1999 года, автоматически получают специальное разрешение на функционирование в лиге. Сюда относятся «Байер» с контрольным пакетом акций в руках Bayer Group и «Вольфсбург» с пакетом, принадлежащим Volkswagen.

Во-вторых, помните того самого президента «Ганновера» — борца за реформу? В 2011 году после его угрозы в адрес DFL вступило в силу еще одно правило. Если инвестор числится в клубе минимум 20 лет, вкладывает в клуб инвестиции, хотя бы равные сумме всех спонсорских средств, он может взять на себя контрольный пакет акций клуба. Так случилось с «Хоффенхаймом» и его владельцем Дитмаром Хоппом.

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В-третьих, «РБ Лейпциг» и его хитрющий план. Клуб начаинал в четвертом саксонском дивизионе, где и получил лицензию. Проблема в том, что на региональном уровне правила DFL не действуют, а следовательно, австрийская компания Red Bull, которая является собственником клуба, по факту ничего и не нарушила. Лига прекрасно понимает, что возникновение такого клуба — единичный случай, и вносить поправки не планирует.

Видеоповторы

На собрании также обсуждалась тема видеоповторов. Вторая больная тема для Бундеслиги в последнее время стала сходить на нет из-за очевидного сглаживания конфликта новым главой системы видеопомощи арбитрам Лутцем Майклом Фрелихом. Тут клубы не стали вступать в споры, как в вопросе об инвесторах. Так или иначе видеоповторы перестали быть предметом постоянного обсуждения в Германии: все 18 клубов высшего дивизиона Германии проголосовали за введение системы видеоповторов.

Чем грозит

Очевидно, что это голосование — всего лишь удачная попытка Бундеслиги выиграть время перед окончательной отменой правила. Футбольной Германии необходимо не очередное голосование, где снова образуются два лагеря, а долгий и продуманный стол переговоров, где клубы и лига примут единое решение по этому вопросу.

Немецкий футбол хорош, но Бундеслига – уже нет. На уровне Европы лига давно перестала удивлять: жалкие попытки «Баварии» дойти до финала Лиги чемпионов и постоянные вылеты остальных команд на уровне первых раундов плей-офф — максимум, который показывают немецкие клубы за пределами лиги.

Но нужно помнить, что большие деньги — не пилюля от всех проблем. Они могут без труда принести еще больше конфликтов. Примером тому является «Гамбург» и ее инвестор Клаус-Майкл Кюне. Представители сборной Германии также придерживаются идеи, что правило «50+1» уже давно потеряло актуальность и требует если не отмены, то точно реформы.

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press