Эди против всех. Как Кавани противостоит футбольному миру 

До чемпионата мира остается совсем немного времени. Самый грозный соперник в группе сборной России — Уругвай. Команда из Южной Америки планирует выйти с первого места в плей-офф, благо есть способные футболисты. Один из них — Эдинсон Кавани, чья вечная задача — доказывать, что он достоин блистать в мировом футболе.

Кавани vs ПСЖ

Эдинсон стал тем, кем является сейчас в «Наполи», где получил мировое признание, славу и любовь фанатов. «ПСЖ», набиравший обороты в 2013 году, решил, что 64 миллиона за такого уругвайца — не так уж и много. На тот момент это были огромные деньги. За пять лет Кавани отбил вложение парижан в несколько раз, но французы сделали уругвайца заложником этой суммы. Первые годы в «ПСЖ» Эдинсон играл не на своей позиции: место Златана Ибрагимовича в центре атаки было непоколебимо. Упавшая статистика уругвайца тут же породила кучу мемов про несостоятельность игрока и выброшенные на ветер деньги.

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«Мы знаем, Эди — это парень, которому нужна уверенность в себе», — очень точно описал Кавани одноклубник Блез Матюиди.

После ухода Ибры путь к былому успеху был открыт для Эдинсона. Игрок начал набирать обороты, фанаты радовались возрождению длинноволосого уругвайца, а руководство «ПСЖ» продолжало с улыбкой Джоконды смотреть на успехи футболиста. Но мир был разрушен переходом Неймара. Бразилец пришел в «ПСЖ» в статусе безоговорочного лидера – сумма трансфера не подразумевала иного.

Тут начался конфликт, который до сих пор веселит всю Европу и заставляет «Барселону» благодарить бога за то, что избавились от главного скандалиста современного футбола. А у «ПСЖ» появилась головная боль, как уместить в одной команде амбиции всех звезд. Сначала французы планировали выделить Кавани определенную сумму, чтобы тот забыл о том, что когда-то исполнял пенальти, а в дальнейшем и вовсе собирались приобрести Санчеса на место уругвайца. Клуб дал Эдинсону большую зарплату, но никак не может поделиться с ним доверием. Тень более звездных игроков будет преследовать Кавани до конца карьеры в Париже, а «ПСЖ» так и не встанет на его сторону.

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Кавани vs возраст

Кавани в этом году отпраздновал 31-й день рождения. Значительный возраст для футболиста: ты либо смиряешься с ролью пенсионера, либо обретаешь второе дыхание и реанимируешь карьеру, которая уже пошла на спад. Какой путь у Кавани?

До предыдущего сезона было принято считать, что три года в «Наполи» были лучшими в карьере уругвайца. Но с тридцатилетием Кавани приобрел новый вкус к футболу и начал феерить, как в начале десятых.

Эдинсон не дает повода цепляться к возрасту и рассуждать, что ему пора уезжать в Китай, где ему уже предлагали зарплату в 20 млн евро в год. Но уругваец совсем недавно сам заговорил о том, что хотел бы вернуться в Уругвай и выиграть Кубок Либертадорес. Как скоро это случится? Неизвестно. Но в Неаполе до сих пор ждут, что его былой герой вспомнит о городе, где ему было хорошо. Неаполитанцы с щенячьим восторгом примут Кавани домой, а вот его коллегу — Гонсало Игуаина — и на километр не подпустят к «Сан-Паоло». Парадокс фанатской любви.

Кавани vs рекорды

Эдинсон — один из тех футболистов, у которых индивидуальных наград не меньше, чем командных. Рекорды и одиночные трофеи он стал получать в той же Италии. Все началось с премии лучшему бомбардиру Кубка Италии. Потом Кавани стал самым результативным уругвайцем в Серии А. Позже — завоевал титул футболиста года в Италии, а также звание лучшего бомбардира Серии А.

Дальше — французский этап. В прошлом сезоне нападающий наконец вписал свое имя в историю Лиги 1: 35 голов за сезон, награда лучшему бомбардиру Франции и звание первого футболиста года по версии Национального союза профессиональных футболистов. В этот момент где-то в Манчестере у Златана Ибрагимовича начал дергаться глаз.

Уже в этом сезоне Кавани побил рекорд шведа и стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ», забив 162-й мяч.

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Самое забавное, что это далеко не предел. Пока что Эдинсон лидирует в гонке бомбардиров с 24 голами, а его главный преследователь Неймар слег с травмой на приличный срок. Да и на звание лучшего игрока лиги уругваец остается главным претендентом. Не обязательно быть Неймаром, чтобы построить лигу вокруг себя – Кавани это постарается доказать в текущем сезоне.

Кавани VS система

Эдинсон Кавани — любимчик не только уругвайских болельщиков, но и итальянских и даже французских. Этот игрок не очень вписывается в современное понятие «футболист». Он один из тех, кто не закатывает шумных вечеринок с громкими именами, не ходит на баскетбол с Джастином Бибером, а просто выполняет свою работу на максимуме.

В его соцсетях нет ни капли пижонства. Он то и дело благодарит болельщиков за очередную награду по результатам голосования, а потом в семейном кругу готовит ужин.

Но фанаты рады: называют его именем пиццу и украшают портретами нападающего стены домов. На то есть причины. Самым показательным поступком стало прощание с итальянскими фанатами, когда Кавани выкупил страницу в газете Corriere dello Sport и оставил бывшему клубу прощальную записку: «1000 незабываемых дней, 104 особенных события, разделенных с вами. «Небесно-голубые» всегда будут в моем сердце. Спасибо за вашу любовь. Грацио, «Наполи».

«Я долго ношу длинную прическу. Но я вовсе не трачу уйму времени перед зеркалом, для того чтобы придать волосам ровный и красивый вид. Достаточно, чтобы я был причесан, а мои волосы пахли чистотой и свежо выглядели. Не люблю выходить на поле с грязной головой» — давно вы слышали такие слова от игрока? Большинство из них проводят времени у зеркала больше, чем на футбольном поле.

Наверное, такое простое поведение и скромность не позволяют ему в полной мере окунуться в сияние софитов. Но так ли уж это все нужно Эдинсону Кавани? Кажется, его устраивает, когда за ним не ведут охоту светские фотографы. Похоже, ему намного важнее жить спокойно. И добиваться побед прежде всего на футбольном поле.

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press