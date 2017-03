43 карточки, нокаутер из «Бастии», очередной дубль «Нового Анри». Обзор 28-го тура Лиги 1

«Бордо» и «Лион» играют вничью, «Сент-Этьен» теряет два очка и полузащитника в матче с аутсайдером, Брайтвайт не забивает пенальти, «Кан» и «Анже» выдают ярчайший матч тура. Еженедельник «Футбол» подводит итоги двадцать девятого тура чемпионата Франции.

5 главных событий тура

1. После поражения от «ПСЖ», «Марсель» поехал в гости к аутсайдеру «Лорьяну». «Южане» забили 4 мяча, на что «Лорьян» ответил лишь одним. Украшением матча стал гол Димитри Пайета, удвоивший преимущество гостей. После этой победы «провансальцы» приблизились к «Лиону» и «Бордо».

Набор сумасшедшего. Марсело Бьелса возвращается в игру

2. Полузащитник «Кана» Ронни Родлен набрал бешеный ход. Футболист забил в третьем матче подряд, правда, его клуб все-равно уступил у себя дома «Анже». В том же матче выделился и нападающий гостей Токо-Экамби, который в последних двух матчах забил три мяча. «Анже» набирает 36 очков и все дальше отдаляется от зоны стыковых матчей.

3. Последние матчи «Ниццы» — испытание для Люсьена Фавра и его команды. Однако, даже при травмированном Плеа в «Ницце» остались игроки, способные делать результат. Вилан Сиприен не первый раз приносит победу своему клубу с минимальным счетом, за счет чего «орлята» продолжают вместе с «ПСЖ» преследовать «Монако».

4. «Метц» играет вничью с «Ренном», но зарабатывает 3 очка. Дело в том, что «темно-бордовых» лишили двух турнирных баллов за брошенную болельщиками петарду во вратаря «Лиона» в матче 16-го тура. Комиссия Федерации футбола Франции рассмотрела апелляцию «Метца» и удовлетворила ее по одному из пунктов. «Мессинцам» вернули 2 очка и теперь команда Филиппа Хиншбергера имеет 31 балл и занимает 15-ю строчку.

Итальянский рениццанс. Как Марио Балотелли взялся за старое

5. «Сент-Этьен» потерял очки в Бастии. Но особо выделился защитник «синих» Николя Сан-Рюфа. Игрок «островитян» нокаутировал полузащитника «зеленых» Венсана Пажо. Сам матч закончился со счетом 0:0. Отметим, что в последних 9 поединках «Бастия» получила 8 красных карточек.

Bastia’s Nicolas Saint-Ruf sent off for this very high tackle on Vincent Pajot. Knocked clean out. #ASSE #scb pic.twitter.com/kUPnlS68gU

— Andrew Gibney (@Gibney_A) 4 марта 2017 г.