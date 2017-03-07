43 карточки, нокаутер из «Бастии», очередной дубль «Нового Анри». Обзор 28-го тура Лиги 1

«Бордо» и «Лион» играют вничью, «Сент-Этьен» теряет два очка и полузащитника в матче с аутсайдером, Брайтвайт не забивает пенальти, «Кан» и «Анже» выдают ярчайший матч тура. Еженедельник «Футбол» подводит итоги двадцать девятого тура чемпионата Франции.

5 главных событий тура

1. После поражения от «ПСЖ», «Марсель» поехал в гости к аутсайдеру «Лорьяну». «Южане» забили 4 мяча, на что «Лорьян» ответил лишь одним. Украшением матча стал гол Димитри Пайета, удвоивший преимущество гостей. После этой победы «провансальцы» приблизились к «Лиону» и «Бордо».

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2. Полузащитник «Кана» Ронни Родлен набрал бешеный ход. Футболист забил в третьем матче подряд, правда, его клуб все-равно уступил у себя дома «Анже». В том же матче выделился и нападающий гостей Токо-Экамби, который в последних двух матчах забил три мяча. «Анже» набирает 36 очков и все дальше отдаляется от зоны стыковых матчей.

3. Последние матчи «Ниццы» — испытание для Люсьена Фавра и его команды. Однако, даже при травмированном Плеа в «Ницце» остались игроки, способные делать результат. Вилан Сиприен не первый раз приносит победу своему клубу с минимальным счетом, за счет чего «орлята» продолжают вместе с «ПСЖ» преследовать «Монако».

4. «Метц» играет вничью с «Ренном», но зарабатывает 3 очка. Дело в том, что «темно-бордовых» лишили двух турнирных баллов за брошенную болельщиками петарду во вратаря «Лиона» в матче 16-го тура. Комиссия Федерации футбола Франции рассмотрела апелляцию «Метца» и удовлетворила ее по одному из пунктов. «Мессинцам» вернули 2 очка и теперь команда Филиппа Хиншбергера имеет 31 балл и занимает 15-ю строчку.

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5. «Сент-Этьен» потерял очки в Бастии. Но особо выделился защитник «синих» Николя Сан-Рюфа. Игрок «островитян» нокаутировал полузащитника «зеленых» Венсана Пажо. Сам матч закончился со счетом 0:0. Отметим, что в последних 9 поединках «Бастия» получила 8 красных карточек.

Bastia’s Nicolas Saint-Ruf sent off for this very high tackle on Vincent Pajot. Knocked clean out. #ASSE #scb pic.twitter.com/kUPnlS68gU — Andrew Gibney (@Gibney_A) 4 марта 2017 г.

Цитата тура

Защитник «Бастии» Николя Сан-Рюф прокомментировал нарушение на полузащитнике «Сент-Этьена» Венсане Пажо:

«Я никогда раньше ничего подобного не испытывал. Конечно, не ради этого мы играем в футбол. Меня это потрясло. Моя красная карточка заслужена, но сейчас это не самое главное. Надеюсь, Пажо оправится после травмы и не будет испытывать проблем со здоровьем в дальнейшем. Когда я бил по мячу, не видел его головы. Не успел среагировать. Тренер «Сент-Этьена» сказал мне, что все не так плохо, и это немного меня успокоило. Буду следить за его состоянием».

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Герой тура

Голкипер «Лилля» Винсент Эньеама — лучший игрок команды в текущем сезоне. Нигерийский вратарь в каждом матче заряжен на 200% на победу, а партнерам остается побеждать вместе с ним. В самом конце матча с «Тулузой» Эньема отразил пенальти Мартина Брайтвайта, а затем не дал форварду добить мяч, забрав его плотно в руки. Таким образом, «Доги» отстояли важнейшую ничью.

Антигерой тура

Несмотря на подвиги голкипера «Лилля» Мартин Брайтвайт мог добыть для команды победу, реализовав пенальти. Однако форвард промазал с «точки» и продлил безвыигрышную серию своего клуба до трех матчей.

Цифра тура

28-й тур выделялся не только забитыми мячами, но и максимально грубой игрой со стороны большинства клубов. 41 желтая и 2 красных карточки были показаны командам. 9 из них пришлись только на один матч «Бордо» и «Лиона». Всего одна желтая была показана в матче «Монпелье» — «Генгам», где играли настоящие джентльмены. Гости вовсе единственные, кто не получил ни одного предупреждения в этом туре.

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Результаты тура:

Бастия – Нант – 2:2 (0:0) — перенесенный матч 24-го тура

1:0 – Даник (69), 2:0 – Оньянге (75), 2:1 – Сала (78), 2:2 – Карлос (90).

Бордо – Лион — 1:1 (1:0)

1:0 – Вада (16), 2:0 — Маммана (79).

Монпелье – Генгам — 1:1 (0:0)

1:0 – Мунье (50), 1:1 – Бриан (85).

Бастия – Сент-Этьен — 0:0

Дижон – Ницца — 0:1 (0:0)

0:1 – Сиприен (69).

Кан – Анже — 2:3 (1:2)

0:1 – Токо-Экамби (5), 1:1 – Ронни Родлен (11), 1:2 – Ндойе (21), 1:3 – Мангани (48 – с пенальти), 2:3 – Сантини (67).

Метц – Ренн — 1:1 (1:0)

1:0 – Диабате (45), 1:1 – Саид (90).

ПСЖ – Нанси — 1:0 (0:0)

1:0 – Кавани (80 – с пенальти)

Лорьян – Марсель — 1:4 (0:2)

0:1 – Роланду (6), 0:2 – Пайет (19), 0:3 – Товен (53), 0:4 – Сансон (56), 1:4 – Муканджо (73).

Тулуза – Лилль — 1:1 (1:0)

1:0 – Жульен (3), 1:1 – Бензия (80).

Монако – Нант — 4:0 (3:0)

1:0 – Мбаппе (4), 2:0 – Жермен (43), 3:0 – Мбаппе (45), 4:0 – Фабиньо (59 – с пенальти).

Турнирная таблица:

«Метц» наказан лишением 3 очков условно. «Бастия» лишена 1 очка условно.

Бомбардиры: 27 – Кавани (ПСЖ), 22 — Лаказетт (Лион), 16 – Фалькао (Монако), 16 – Гомис (Марсель), 12 – Мунье (Монпелье).

Текст: Никита Пронин

Фото: Global Look Press