Где нас нет. Какие проблемы в организации вскрылись в городах-участниках

Чуть больше недели мне потребовалось, чтобы посетить четыре города-организатора чемпионата мира. Ими стали: Сочи, Казань, Ростов и Санкт-Петербург. Если отбросить в сторону фанатский дух и включить строгий и холодный расчёт, то становятся видны недоработки в подготовке к чемпионату мира. Попутешествовав по России и посмотрев на пять городов, включая Москву, я смогла выделить пять проблем, объединяющих их все. Даем советы Катару и критикуем нынешних организаторов.

1. Шаттлы

Шаттлы – отличное решение для перевозки фанатов с разных точек города на стадион и обратно. Сначала о плюсах: ждать автобусы практически не приходилось, все сработано быстро и без заминок в большинстве городов, сами шаттлы новые и в прекрасном состоянии. Но тут всплывают и минусы. Не все заявленные маршруты функционируют, по крайней мере в Ростове и в Санкт-Петербурге так. Мое желание доехать до аэропорта Платов и до Московского вокзала на шаттле не увенчалось успехом (волонтеры просто были уверены, что таких маршрутов нет, хотя они указаны на картах и сайте), пришлось искать альтернативные средства передвижения. А вот в Сочи и Казани с поиском специального автобуса после завершения матча вообще произошел провал: мне так и не удалось найти место остановки шаттлов, пришлось идти пешком.

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2. Волонтеры

Волонтеры оказались чуть ли ни самым главным злом уже заканчивающегося чемпионата мира. Громко сказано, но эти слова оправданы, поверьте на слово. Естественно, не все города халатно отнестись к подбору кадров на должность волонтеров: в Казани и Санкт-Петербурге критиковать их было не за что. Ребята работали быстро, знали ответы на все вопросы и могли сориентировать без труда, что в городе, что уже на стадионе. А вот работа волонтеров в Ростове-на-Дону и Сочи будет еще долго снится мне в кошмарах. В большинстве своем за периметром стадиона ни один волонтер не мог ответить на простые вопросы о работе арены. Приходилось спрашивать помощи у местных, либо у полицейских, которые тоже не очень понимают в устройстве стадиона. Кроме того я часто становилась свидетелем того, как языковой барьер не позволял волонтерам донести до иностранных фанатов информацию.

3. Далекий путь

Эта проблема коснулась далеко не всех городов. Например, в Казани об этом вообще нет смысла говорить. Стадион расположен очень компактно и удобно для фанатов, нет никаких претензий. А вот все в том же Ростове эта проблема оказалась куда очевиднее. Я ни в коем случае не выступаю против правила «последней мили», это важная часть для организации работы стадиона, его функция понятна всем. Но в Ростове-на-Дону, кажется, переборщили с расстоянием. На фоне +35 градусов жары даже лишний километр был ощутимым. И мне, по иронии судьбы, больше всего не повезло с путешествием именно по Ростову: тут и волонтеры, и не самый приятный перелет, и нерабочие шаттлы, вишенкой на торте как раз и стали лишние и никому не нужные километры до стадиона, который внешне, к слову, оказался одним из самых красивых в России. Так что не обессудьте.

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4. Странные указатели с обозначениями

Стойки с картой и указаниями. Сложилось ощущение, что карту составляли люди, никогда не посещающие стадионы и не искавшие по 20 минут свой вход или камеру хранения. Вкратце: на 80% указателей отсутствовали обозначения камер хранения, некоторых входов, в том числе и для СМИ. И, как не сложно догадаться, волонтеры не особо понимали, где искать вход для журналистов. Может показаться, что это притянутая за уши проблема, но нет. Если я могла спросить у волонтеров или полиции, но, например, иностранцы наверняка испытали культурный шок, находясь в поисках своей цели.

5. Недоделки

Тут дело касалось только стадионов, которые строились с полного нуля и на пустой земле. Что я имею ввиду: Санкт-Петербург и Сочи, принимавшие Кубок конфедерации, и Казань с Универсиадой в 2013-м не столкнулись с такой проблемой. Тут все уже давно обустроено, а где-то даже уже успело осесть. Вопрос только к городам, чьи постройки насчитывают срок сдачи меньше года. Классическая история: левый берег Дона был полностью перестроен к чемпионату мира и требовал больших средств и времени для возведения футбольного парка и стадиона с нуля. Если с ареной все прекрасно, то с прилежащей территорией — не очень. В глаза первым делом бросился огромный котлован на несколько десяткой метров на пути к шаттлам. Совершив несложные математические действия в голове, я пришла к выводу, что это недостроенный пруд или какой-то залив. Выглядело это, конечно, не очень презентабельно. Я не говорю о мелочах по типу: строительные материалы на территории стадиона и отсутсвие цветов и деревьев на черноземе (необязательно, но приятно. Казань подтвердит).

Чемпионат мира в целом удивил своей организацией в хорошем смысле слова. Бесплатные поезда для болельщиков, шаттлы, отличные фан-зоны и куча развлечений для фанатов — все это было между прочим у нас. Но, как оказалось, нет предела совершенству. Петербург, который примет несколько матчей следующего чемпионата Европы уже будет видеть главные проблемы на собственном опыте и опыте других городов России.

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press