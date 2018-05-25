Всегда говори нет. Пять вещей, которых не совершает капитан «Атлетико»

«Атлетико» — победитель Лиги Европы. За восхвалениями Антуана Гризманна и его двух голов мало кто заметил красивейшую точку в конце матча, поставленную испанцем Габи. Он один из немногих капитанов крупных клубов, чья звездность ставится под сомнение, а игра — никогда.

1. Не игнорирует обещания

В конце 2017 года Габи дал интервью, которое взорвало футбольную общественность.

Играть в Лиге Европы – полное дерьмо. Если мы туда попали, будем бороться, как и всегда, только за победу» – откровенная критика турнира со стороны футболиста вызвала бурную реакцию фанатов.

«Слишком много говорит! Пусть для начала хотя бы в финал выйдет» — болельщики требовали подтверждений слов капитана «Атлетико». Габи не стал скрывать своего отношения к Лиге Европы, но спустя полгода уже поднял Кубок чемпионов над головой. Испанец сдержал слово, а после триумфа признал свою неправоту: «Теперь я должен проглотить свои слова о Лиге Европы. Тогда был трудный момент для всех нас» – признавать свои ошибки Габи умеет. Факт остается фактом: капитан «Атлетико» сначала бросил спичку в сено, а потом сам же залил его водой. Согласитесь, сложно не уважать человека, который держит свое слово.

2. Не подводит Симеоне

Не секрет, что Габи — не просто капитан «Атлетико», а нечто большее для Диего Симеоне. Впервые они встретились, когда Диего заканчивал выступления за «Атлетико», а Габи пытался с трудом пробиться в состав. Как оказалось, место встречи изменить нельзя: спустя семь лет они снова встретились в Мадриде. 2011-й стал знаковым для обоих. Оба новички, на плечи которых легла ответственность с первого же матча. Им была необходима постоянная поддержка, которой они и стали друг для друга.

Габи — правая рука Симеоне: он полностью понимает требования тренера, доносит их до одноклубников, настраивает психологически футболистов и просто является связующим звеном на поле.

В награду Габи получил доверие, максимум игрового времени и капитанскую повязку. «Я горжусь, что Габи носит этот номер» — испанец выступает в «Атлетико» под 14-м номером, под ним когда-то выступал и сам Симеоне. «Он обладает абсолютно идеальными физическими и технико-тактическими характеристиками, отменно приспособлен к интенсивной игре, а его опыт позволяет решать любые ситуации на поле» — тренер просто обожает своего капитана и готов довериться ему при любом случае.

3. Не обманывает прокуратуру

Не все время Габи провел в «Атлетико»: с 2007-го по 2011-й испанец выступал за «Сарагосу». Этот клуб стал самой скандальной частью карьеры игрока. В 2014-м испанская пресса вскрыла «тайник» футболиста. По утверждению СМИ, в 2011 году матч между клубами «Леванте» и «Сарагоса» был договорным. Экс-команде Габи нужна была победа, чтобы сохранить прописку в Примере. Так и случилось, а наш герой в той игре сделал дубль.

Спустя три года прокуратура Испании по борьбе с коррупцией и организованной преступностью заставила Габи дать показания. «Я сделал то, что клуб требовал от меня», — заявил хавбек и открестился от этих событий.

Габи рассказал, что та игра не была принципиальной для него, потому что между игроком и «Атлетико» уже был согласован контракт. А что дальше? История до сих пор не завершена. По данным прокуратуры, тренер и девять игроков, среди них и Габи, получили премиальные перед матчем, а спустя несколько дней наличными вернули деньги президенту клуба. Дальнейшее путешествие суммы неизвестно, но и Габи это, скорее всего, уже не интересует.

4. Не играет в сборной

В финале Лиги Европы Габи поставил рекорд турнира. Хавбек стал самым возрастным игроком, которому удалось забить в финальном матче ЛЕ. На момент игры ему было 34 года и 311 дней. Кроме того, он стал вторым самым возрастным победителем Лиги Европы в истории. Фрэнк Лэмпард не пожелал уступить место. Однако в этой ситуации поражает другое: за всю свою карьеру Габи ни разу не получал вызова в сборную Испании.

Капитан «Атлетико», ключевой игрок своей команды – и никогда не надевал футболку национальной команды? Звучит сюрреалистично.

Испанец выступал за U-20 и U-21, где был игроком основы, но с тех пор прошло около пятнадцати лет. «Я продолжаю ждать моего шанса в сборной Испании. Хочу показать, что могу быть полезен команде» — Габи с каждым днем все стремительнее теряет надежду на свой дебют в сборной. Единственное, что греет душу испанца, — вызов Арица Адуриса в 35 лет на Евро-2016. Чем Габи хуже?

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5. Не стареет

Габриэль Фернандес — один из тех футболистов, чей пик карьеры пришелся на более поздний возраст. Сказать, что это как-то отрицательно влияет на его игру, язык не повернется, но самое прекрасное, что испанец и не думает об уходе из команды.

Воспитанник клуба, его незаменимая часть как на поле, так и в раздевалке и символ «Атлетико» — это все о нем.

Как и в любом коллективе, в «Атлетико» есть парень, который уйдёт первым, — Гризманн, есть ветеран полевых войск — Торрес, есть любитель поговорить с соперником во время игры — Коста и тот, кто останется в команде до самого конца несмотря ни на что. Это и есть Габи.

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press