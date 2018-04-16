Спокойно — свои. Нико Ковач стал преемником Юппа Хайнкеса 

Вопрос о преемнике Юппа Хайнкеса в «Баварии» оставался открытым вплоть до начала апреля. На то есть причины: сложно найти замену тому, кто за полгода сумел превратить кризисную команду в претендента на Кубок чемпионов. И вот наконец руководство мюнхенцев определилось: Нико Ковач возглавит «Баварию» 1 июля.

Коварный пункт в договоре

«Я буду работать в «Айнтрахте» до 2019 года, если не произойдет ничего сверхъестественного», — сказал Нико Ковач в начале апреля. Хорват, однако, оказался знатным троллем. Той самой «сверхъестественной» вещью стал пункт в договоре тренера с «Айнхтрахтом»: единственным клубом, ради которого Ковач мог покинуть «Айнтрахт», была «Бавария». И разве это не знак, что тренеру и клубу суждено было сойтись?

В назначении Ковача, конечно, есть доля везения. Хорват обязан своим новым договором с мюнхенским клубом Томасу Тухелю и Ули Хенессу. Хенесс был уверен, что новый контракт Хайнкеса — всего лишь дело времени, но старик оказался непреклонен. Когда же президент «Баварии» опомнился, главный претендент на «Баварию» — Томас Тухель — уже дал обещание французам. После этого немецкий клуб остановился на единственной кандидатуре из «Айнтрахта».

Нет экспериментам!

«Бавария» откровенно устала от экспериментов над собой. Тики-така от Гвардиолы, бесконечные вылеты от испанцев, неожиданные удары от «Лейпцига» — все это следствия желания руководства клуба поэкспериментировать над командой. Однако практика показывает, что отказ от экспериментов именно в «Баварии» и основа на классическом футболе с жесткой дисциплиной и прессингом на поле — лучшее, что можно сделать с этим клубом.

Судите сами: попытки «Баварии» приглашать кого-то, не особенно знакомого с немецким менталитетом, все чаще оканчиваются неудачами. А вот люди, когда-то связанные с «Баварией» приходятся ко двору. Из последних примеров — приглашение на пост спортивного директора Хасана Салихамиджича. К слову, он находится в отличных отношениях с новым тренером немцев. А сам Ковач играл за «Баварию», варится в Бундеслиге и постоянно живет в австрийском Зальцбурге. Он уже давно перестал был хорватом и впустил в ДНК немецкие гены.

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Философия команды

Как нас учил Индиана Джонс: настоящий Грааль не сделан из золота и не инкрустирован драгоценными камнями, а прост на вид, но представляет мировую ценность. «Бавария» за последние годы знатно обжигалась, назначая именитых и звездных тренеров: Клинсманн, Гвардиола, Анчелотти.

И каждый раз команду приходилось вытаскивать тем, чье имя либо ассоциируется исключительно с клубом, либо не особенно известно футбольному обывателю. На этот раз главным требованием «Баварии» было знание немецкого языка и понимание Бундеслиги. Этими двумя критериями руководство мюнхенского клуба сразу отмело всех других звездных представителей профессии, кроме Юргена Клоппа. Но у него, как вы понимаете, сейчас есть дела поважнее. Ковач же, как никто другой, знает, как функционирует лига, знаком с философией «Баварии» и даже носил ее форму в начале 2000-х.

Главной же причиной назначения хорвата стали даже не его успехи в «Айнтрахте» и сборной Хорватии, хотя они поистине заслуживают внимания. Нико Ковач по работе очень напоминает самого Юппа Хайнкеса. Коуча «орлов» не раз называли Юппом-младшим за идентичный подход к игрокам. Хорват имеет непоколебимый авторитет в командах, несмотря на свой возраст, всегда делает ставку на производительность команды, а не на отдельную личность, и именно Ковач может сделать из самого «деревянного» игрока гениального представителя большого футбола. Правда, Кевин-Принс Боатенг?

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Назначение Нико Ковача в «Баварию» — лучшее, что могло предложить руководство мюнхенцев своей команде. На Нико нет такого давления, как на двух его предшественников, он прекрасно знаком почти со всеми игроками клуба, знает, что нужно каждому из них, и может это донести на простом немецком языке. Не этого ли так хотела «Бавария» – «своего» тренера, которого уважает даже Рибери, человека, знающего, где купить ледерхозе перед Октоберфестом, специалиста, готового сменить самого Хайнкеса.

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press