Возвращение героя. Почему уход Швайнштайгера перезагрузит немецкий футбол 

28 августа 2018 года станет для Бастиана Швайнштайгера последним днем в профессиональном футболе. Игрок сам объявил об этом в соцсетях. Один из последних дней грядущего лета обещает перевернуть еще одну страницу в истории немецкого футбола.

Последний выход

В начале 2018 года Бастиан Швайнштайгер продлил контракт с «Чикаго Файр», отказал любительскому немецкому клубу с его жирным предложением, а в конце января и вовсе рассказал, когда и где его можно увидеть в качестве профессионального футболиста. Место — «Альянц-Арена». Карл-Хайнц Румменигге, комментируя трансфер Бастиана в «МЮ» в 2015-м, сказал такие слова: «Швайнштайгер был нашим игроком 17 лет. Он ушел из «Баварии» как наш большой друг. Свой прощальный матч он проведет здесь, в Баварии. Швайнштайгер всегда будет связан с «Баварией» — и ведь не соврал. Кроме того, из США Басти привезет всю команду «Чикаго Файр» и сыграет за нее тайм. Билеты на такое мероприятие разошлись за считаные часы. Сейчас их, скорее всего, уже не найти.

Прощание старой гвардии

Швайнштайгер своим уходом из профессионального футбола откроет новую главу немецкого футбола. Басти — один из тех игроков, кто помнит черную полосу национальной сборной и «Баварии», но в то же время именно он главный триумфатор последних крупных побед. Его уход поставит точку в саге о команде, которая непобедима: чемпионат мира в России как раз станет тем мерилом, способным доказать, что это уже другое время. По сути, последним из старой гвардии до сих пор остается Лукас Подольски, но он, будучи в Японии, редко касается мяча и все чаще появляется в Кельне. Подольски, Лам, Клозе и Швайнштайгер — теперь этих легенд на поле можно увидеть только в записи или на благотворительных матчах.

Старт на омоложение

В один год (2015) Бундеслигу покинули сразу два символа чемпионата: Бастиан Швайнштайгер и Юрген Клопп. Если второго мы наблюдаем в Англии ничуть не реже, то первый просто исчез из поля зрения классического футбольного фаната. И вот спустя три года Швайнштайгер вернется на стадион, где он провел 17 лет своей карьеры. «Баварии», которая пытается цепляться за призраков прошлого, тоже нужно наглядно показать, что период былой европейской славы остался где-то далеко позади. «Мюнхенцы» начали глобальное омоложение состава (вот только Сандро Вагнер немного не вписывается в планы), а публичное прощание Бастиана на «Альянц-Арене» позволит полностью осознать это даже руководству клуба.

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Плохой пример

Швайнштайгер — наглядный пример того, что не всегда испытания судьбы в конце карьеры заканчиваются хорошо. Последние несколько лет Басти часто преследовали травмы, но после переезда в Англию, а позже и в США он не успевал восстанавливаться. В «МЮ» немец, понятное дело, не представлял такой ценности, как в Германии, поэтому избавиться от него не составило никакого труда. За последние три года Швайнштайгер успел жениться, побывать на концерте Эда Ширана, поиграть в хоккей с братом Аны Иванович и сделать еще кучу вещей, никак не связанных с футболом. С точностью до 100% можно сказать, что трансферы стали катализаторами в окончании карьеры Швайнштайгера.

Fussballgott

Ну и конечно, 28 августа Швайнштайгер вернется на стадион, где его называли Fussballgott (Футбольный бог) без доли иронии. Наравне с Каном, Ламом и Мюллером Басти будут всегда рады на Зебенерштрассе. Поговаривают, что он по окончании карьеры может остаться в футбольной системе: немца звали на ТВ в качестве эксперта. Но, кто знает, может, Бастиан и вовсе решил попробовать себя в тренерской сфере. В любом случае до этого момента еще больше полугода, а значит, пока всем любителям немецкого футбола можно запасаться сухими салфетками.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press