Возвращение героя. Почему уход Швайнштайгера перезагрузит немецкий футбол 

Es ist eine große Ehre, nach 17 unglaublich tollen Jahren mit dem Verein, mit einem @fcbayern Abschiedsspiel geehrt zu werden. Danke an den FC Bayern München und Chicago Fire, dass mein Abschiedsspiel möglich gemacht werden konnte und allen meinen Fans, die mich seit Beginn meiner Karriere begleiten. Ich freue mich darauf, am 28. August 2018, wieder in der Allianz Arena zu spielen. It’s a huge honor to be awarded with a testimonial game from @fcbayern after 17 amazing years with the club. Thank you to both FC Bayern Munich and Chicago Fire for making this match possible and to all of the fans that have been with me since I started my career. I look forward to getting to play at the Allianz Arena again August 28, 2018. #BS31 #SchweinsteigerFCBTestimonial @fcbayern @chicagofire

