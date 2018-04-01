Пятая попытка. Заявка Марокко на чемпионат мира-2026

Марокко не теряет надежды на проведение чемпионата мира по футболу. Ранее королевство четыре раза подавало заявку (1994, 1998, 2006, 2010 гг.), но все безуспешно. В этот раз страна имеет реальные шансы забрать турнир себе.

Сегодня Марокко находится в пучине футбола. В начале этого года королевство принимало чемпионат африканских наций, и сборная Марокко выиграла его. Впервые за 20 лет национальная команда квалифицировалась на чемпионат мира, а местный клуб «Видад» Касабланка является действующим победителем Лиги чемпионов КАФ.

Атласские львы готовы к турниру в своей стране на уровне души, для всего остального нужны деньги и продуманный план работы. Совсем недавно представитель марокканской федерации футбола заявил, что стратегия возможного проведения мундиаля все еще находится в разработке. Продвинутые африканцы наняли английскую компанию Vero Communications — агентство, которое разработало стратегии для ЧМ-2022 в Катаре и Олимпиады- 2024 в Париже. Серьезная заявка, согласитесь.

Изначально несолидный претендент на проведение международного форума с каждым днем заставляет Северную Америку нервничать и агитировать федерации футбола за себя.

Не мальчик, а золото! Пауло Дибала очень скоро станет лучшим игроком планеты

Прозрачность голосования

Марокканцам потребуется 104 голоса, чтобы принять чемпионат мира. Забавно, что на сегодняшний день это более чем реально.

Во-первых, на их стороне вся Африка. Президент футбольной федерации Ганы Квеси Ньянтакий уверен, что весь континент будет за Марокко: «Когда у вас всего два претендента, тут есть лишь два варианта голосования. Африка будет вместе с Марокко». Во-вторых, за королевство проголосует практически весь арабский мир. Катар уже тоже поддержал Марокко и заочно отдал свой голос. Североафриканское расположение страны играет ей на руку. В-третьих – развивающиеся страны. Они тоже читают высказывания Трампа.

Блаттер — за Марокко. Путин тоже?

«После ЧМ-2002 в Японии и Корее ФИФА отклоняла совместные заявки, хотя такие предложения были в 2010 и 2018 годах. Думаю, что отдать турнир марокканцам было бы логично. Время Африки снова пришло», — заявил Зепп Блаттер в феврале этого года. Швейцарец продолжает уже на пенсии бросаться словами, которые разжигают скандалы в футболе. Самое забавное в данной ситуации то, что нынешний президент ФИФА открыто поддерживает заявку из Северной Америки.

«Совместные заявки, безусловно, отличный знак. И позвольте мне сказать еще одно: Канада, США и Мексика собрались вместе для совместного проекта, это очень хорошо» — Инфантино, очевидно, поддерживает североамериканцев. В декабре прошлого года официальные лица Марокко жаловались на субъективность президента ФИФА, хотя он должен соблюдать нейтралитет.

Не обошлось и без российского следа: западноевропейские издания уверены, что присутствие Владимира Путина на конгрессе ФИФА в Москве почти не оставляет шансов на победу заявки с участием США. Действительно ли присутствующих напугает вид президента России или за дело опять возьмутся хакеры — пока неизвестно.

0:3, и скорой помощи не будет. Почему ломать что-то в сборной России уже поздно

Плюсы заявки

Марокко имеет серьезные шансы стать второй африканской страной, которая примет чемпионат мира. Рассмотрим несколько причин, почему королевство — идеальное место для проведения ЧМ-2026.

Во-первых, часовой пояс. Государство находится в одном часовом поясе с Лондоном, что автоматически делает его фаворитом по местоположению. Небольшая разница во времени с европейскими странами отлично скажется на заработке на телевизионных правах — именно благодаря Европе ФИФА получает больше всего на показах матчей.

Во-вторых, компактность. ЧМ-2014 и предстоящий турнир в России наводят на футболистов и болельщиков тоску из-за расстояния между городами-участниками.

Марокканцы подсчитали, что максимальное время перелета между самыми дальними городами в их стране составит 75 минут. Существует мнение, что это как раз слишком маленькое государство для 48 стран-участниц и его фанатов. Тут на помощь приходит Катар, чья площадь в 40 раз меньше, чем площадь Марокко.

В-третьих, эта африканская страна — одно из самых популярных туристических направлений в современном мире. Тут действительно есть, на что посмотреть. Безопасность также на уровне: за последние десять лет здесь произошел всего один террористический акт, что достаточно неплохой показатель на сегодня.

Инфраструктура

Инфраструктура — самая слабая сторона заявки Марокко. Страна выбрала 12 городов-хозяев, в том числе столицу Рабат, туристические центры Марракеш и Фес, Касабланку и Танжер, а также Агадир, Эль-Джадиду, Мекнес, Надор, Уджду, Уарзазат и Тетуан. В королевстве придется с нуля возводить семь стадионов, несколько городов нуждаются в полной отстройке инфраструктуры. С аренами в стране совсем беда: самое крупная их них находится в Касабланке. Ее вместимость — 67 000, тогда как ФИФА требует от страны-хозяйки стадион вместимостью свыше 80 000 на матч открытия и финал. В Марокко только пять стадионов имеют пропускную способность свыше 40 000, что значительно уступает показателям США и Мексики.

Путь варана. История самого надежного защитника Франции

Финансовые чиновники, отвечающие за заявку, утверждают, что для участия в чемпионате мира в Марокко потребуется в общей сложности 15,8 млрд долларов: 9,6 млрд долларов из бюджета будет выделено на то, что называется заранее запланированными государственными инвестициями, а 3,2 млрд потребуется для инвестиций в частный сектор и частную собственность. Эксперты ФИФА 17 апреля собираются посетить страну и оценить там финансовую ситуацию в целом.

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press