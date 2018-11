Хочешь поговорить об этом? Секрет успеха звезды «Эспаньола»

На старте сезона «Эспаньол» неожиданно закрепился в группе лидеров чемпионата Испании. Во многом это заслуга нападающего Борхи Иглесиаса. Еще в прошлом году он был среди лучших снайперов Сегунды, а теперь устрашает вратарей Примеры. В чем же его секрет? Улыбчивый парень по прозвищу «панда» знает, как найти общий язык с игроками, фанатами и даже с богом.

Духовная связь

Перед тем как уехать в «Валенсию», подросток Борха посетил Барселону, храм «Святого Семейства». Вероятно, он захотел загадать, чтобы все удачно сложилось в карьере. Но жизнь помотала Иглесиаса по дублям «Сельты», «Вильярреала» и заставила уйти в аренду в «Сарагосу» в Сегунду. Были голы и энтузиазм, но что-то шло не так. Игрок злился — разве он заслужил такую карьеру? Ему уже 25 лет, а он до сих пор где-то на вторых ролях. Возможно, в период отчаяния молитвы будущей звезды «Эспаньола» были услышаны.

За прошлый год в «Сарагосе» игрок наколотил 22 мяча в 45 матчах, став одним из лучших бомбардиров Сегунды. «Эспаньол» понял: пора выкладывать деньги, пока никто не утащил лихача. «Бело-синие» раскошелились на 10 млн евро, а Иглесиас сходу взялся доказывать оправданность вложения этих средств. На старте сезона он забил семь мячей и отдал две голевые передачи.

В чем же его секрет? Игрок признается, что самое главное — это амбиции, тогда все получится. Кроме того, Борхе необходимо пространство, чтобы продвигать мяч вперед и смело подключаться к атаке. Уверенный футболист ловит кураж и в таком случае его уже невозможно остановить.

Под знаком панды

В резервной команде «Сельты» в Сегунде Б испанский форвард чувствовал себя как дома. С молодыми футболистами клуба из Виго он быстро нашел общий язык, и даже придумал, как скрепить эту дружбу необычным способом. «Нам в Сегунде Б понравилась песня «Panda» рэпера Desiigner. И нас окрестили как «Panda Team». Некоторые из игроков, и я в том числе, сделали на память об этом татуировки», — делится воспоминаниями Борха.

Иглесиас расстался с клубом, но не с прозвищем. Оно крепко привязалось к нему, и теперь многие статьи или новости не обходятся без второго имени нападающего. А его известность в прессе растет с каждой игрой.

