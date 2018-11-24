Хочешь поговорить об этом? Секрет успеха звезды «Эспаньола»

На старте сезона «Эспаньол» неожиданно закрепился в группе лидеров чемпионата Испании. Во многом это заслуга нападающего Борхи Иглесиаса. Еще в прошлом году он был среди лучших снайперов Сегунды, а теперь устрашает вратарей Примеры. В чем же его секрет? Улыбчивый парень по прозвищу «панда» знает, как найти общий язык с игроками, фанатами и даже с богом.

Духовная связь

Перед тем как уехать в «Валенсию», подросток Борха посетил Барселону, храм «Святого Семейства». Вероятно, он захотел загадать, чтобы все удачно сложилось в карьере. Но жизнь помотала Иглесиаса по дублям «Сельты», «Вильярреала» и заставила уйти в аренду в «Сарагосу» в Сегунду. Были голы и энтузиазм, но что-то шло не так. Игрок злился — разве он заслужил такую карьеру? Ему уже 25 лет, а он до сих пор где-то на вторых ролях. Возможно, в период отчаяния молитвы будущей звезды «Эспаньола» были услышаны.

За прошлый год в «Сарагосе» игрок наколотил 22 мяча в 45 матчах, став одним из лучших бомбардиров Сегунды. «Эспаньол» понял: пора выкладывать деньги, пока никто не утащил лихача. «Бело-синие» раскошелились на 10 млн евро, а Иглесиас сходу взялся доказывать оправданность вложения этих средств. На старте сезона он забил семь мячей и отдал две голевые передачи.

В чем же его секрет? Игрок признается, что самое главное — это амбиции, тогда все получится. Кроме того, Борхе необходимо пространство, чтобы продвигать мяч вперед и смело подключаться к атаке. Уверенный футболист ловит кураж и в таком случае его уже невозможно остановить.

Под знаком панды

В резервной команде «Сельты» в Сегунде Б испанский форвард чувствовал себя как дома. С молодыми футболистами клуба из Виго он быстро нашел общий язык, и даже придумал, как скрепить эту дружбу необычным способом. «Нам в Сегунде Б понравилась песня «Panda» рэпера Desiigner. И нас окрестили как «Panda Team». Некоторые из игроков, и я в том числе, сделали на память об этом татуировки», — делится воспоминаниями Борха.

Иглесиас расстался с клубом, но не с прозвищем. Оно крепко привязалось к нему, и теперь многие статьи или новости не обходятся без второго имени нападающего. А его известность в прессе растет с каждой игрой.

His idol is @Torres , he loves hip-hop, but the big question is… …why do they call @BorjaIglesias9 the Panda? 🐼👇 — LaLiga (@LaLigaEN) November 21, 2018

Один из нас

Борха Иглесиас максимально тесно взаимодействует с фанатами. Нападающий при любой удобной возможности отвечает им в социальных сетях и всегда открыт к общению. «Вначале я мог отвечать почти всем, но теперь это стоит мне больше времени. Когда я какое-то время нахожусь дома и смотрю матч, а остальные сидят в социальных сетях, я захожу тоже, и если есть кто-то, кто меня о чем-то спрашивает, то я буду на связи» — уверяет Иглесиас.

Ему с детства нравилось, когда игроки находились рядом с болельщиками и у тех легко можно было получить автограф. Например, у него была едва ли не коллекция росписей и фотографий Фернандо Торреса. «Я восхищаюсь Торресом, я многое подглядел у него и многому научился» — рассказывал Борха. Впрочем, он так же в равной степени вдохновлялся игрой Дрогбы, Ибрагимовича и Суареса.

Un 🐼 anda suelto y sabe hacer cosas como estas: ✅ Conducción

✅ Colocación

✅ ¡DISPARO! El gol de @BorjaIglesias9 lo tiene TODO. pic.twitter.com/8sdN2Rl78z — LaLiga (@LaLiga) November 1, 2018

Жизнь футболиста полна яркими впечатлениями. Он вспоминает, как в «Вилльярреале» ему, подростку, выдали настоящую форму. Раньше приходилось тащить одежду из дома. Борха четко помнит, что купил на первую зарплату: ноутбук для видеозвонков с семьей. Нападающий признается: «Эти вещи я вспоминаю с большой любовью. Они уже в прошлом. Но они помогают помнить ту реальность, в которой вы когда-то жили и помнить, где вы находитесь сейчас».

Простые вещи научили Иглесиаса ценить каждый момент, людей, которые его окружают. Возможно, звезде «Эспаньола» именно сейчас пора вернуться в «Святое семейство» с благодарностью, что он нашел секрет своего успеха.

Текст: Дарья Григорьева

Фото: Global Look Press, твиттер и инстаграм Борхи Иглесиаса, твиттер Ла Лиги