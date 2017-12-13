Кельнский собор. Кто пришел к власти в «Кельне»

«Кельн» все еще продолжает быть главным претендентом на вылет во Вторую Бундеслигу, что ужасает всех фанатов немецкого чемпионата. Но по окончании первого круга руководство «козлов» приняло решение сменить тренера.

Что произошло

Три очка за сезон-2017/18 — таким предстал «Кельн» перед уходом Петера Штегера. Это абсолютный антирекорд Бундеслиги. Еще ироничнее ситуация выглядела, когда «Кельн» играл в Лиге Европы. Отвратительная игра буквально каждого футболиста «козлов» (за скобки можно вынести Тимо Хорна) привела к таким вот показателям. Безусловно, важную роль сыграло аморфное поведение руководства команды, не желающего подвергать клуб никаким изменениям. Хотели — получайте. Сейчас ребятам наверху пришлось в срочном порядке принимать судорожные решения. Насколько они правильные, пока сказать сложно.

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Предшественник

В классической ситуации, когда клуб находится на дне таблицы, а тренера увольняют по окончании первого круга, фанаты выдыхают с надеждой, что следующий специалист изменит текущее положение. Но «Кельн» не классический клуб. Немецкое издание «Киккер» в середине ноября провело голосование среди болельщиков. Вопрос был один: хотят ли они, чтобы Петер Штегер покинул «Кельн». 70% опрашиваемых (всего в голосовании участвовало около 70 тысяч человек) ответили отказом на увольнение коуча. Что не так? В Кельне просто обожают австрийца. Он привел команду к первому за 25 лет участию в еврокубках, он общался с игроками как с членами семьи, а на ежегодный пивной фестиваль пришел в розовых шортах. Этого разве мало? Тренер провел в «Кельне» долгих четыре года. Игроки клуба искренне расстроились уходу Штегера, о чем написали в соцсетях огромные слезливые посты.

Но Штегер недолго печалился: дортмундская «Боруссия» тут же приметила безработного тренера и пригласила на место ушедшего Петера Боша. Австриец привлекал внимание «шмелей» еще летом, но принял решение остаться в «Кельне». Контракт Штегера рассчитан до конца этого сезона, и нет никакой гарантии, что тренер не останется в Дортмунде. Петер выглядит как двоюродный брат Юргена Клоппа и ощущает себя таким же взрывным специалистом со звериным оскалом. Его безоговорочно примут в черно-желтую семью.

Поприветствуем новенького

Новому тренеру явно будет сложно на еще теплом после Штегера месте. На сегодняшний день известно, что до конца 2017 года команду доведет Штефан Рутенбек — тренер молодежной команды «Кельна».

Самый забавный факт в биографии специалиста — он работает футбольным тренером только последние семь лет. А целых 17 лет Рутенбек трудился химиком в маленьком городке Кенигсвинтер.

Спустя уже три года после начала тренерской карьеры Рутенбек сменил нынешнего коуча «РБ Лейпцига» Ральфа Хазенхюттля на посту тренера «Аалена». Последний же год он провел в «Кельне» с командой до 19 лет.

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Альтернатива для Германии

Пока руководство не дает никаких комментариев относительно назначения главного тренера «Кельна», есть только два предположения. Если Рутенбек окажется тем самым спасительным кругом для «козлов», то с ним заключат контракт уже в начале 2018 года. Но если быть до конца честным, у Штефана не хватает опыта работы. На такой случай у «Кельна» припасен второй вариант. Йенс Келлер, главный тренер «Унион Берлин», очень неожиданно покинул пост после года, проведенного в клубе. Такое решение руководства откровенно удивило, потому что еще на прошлой неделе «Унион» вел переговоры с Келлером о продлении контракта. Семья тренера живет недалеко от Кельна, а сам Йенс в свое время даже успел поиграть за «козлов».

Die Vorbereitungen auf die nächste englische Woche laufen. 💪🏼 A post shared by 1. FC Köln (@fckoeln) on Dec 4, 2017 at 4:13am PST

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После ничьей с «Шальке» в Гельзенкирхене Петер Штегер подошел к гостевой трибуне, снял любимую кепку и низко поклонился в знак благодарности за долгое сотрудничество. Время австрийца в «Кельне» подошло к концу. Однако в первом же матче лиги после ухода Штегера «козлы» проиграли «Фрайбургу», ведя со счетом 3:0.

Текст: Лидия Дидык