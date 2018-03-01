Война бесконечности. Как фанатское недовольство влияет на Бундеслигу 

Бундеслига опять в огне. Фанаты недовольны решениями лиги и продолжают бороться за свои идеи. На уступки не идет ни один из представителей конфликта: активные болельщики настроены агрессивнее обычного, а в Германии делают вид, что все отлично. В результате этого шоу страдают клубы. Так Бундеслига понемногу теряет самое дорогое, что у нее есть, — посещаемость.

Что произошло

Матч «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг» стал историческим для Бундеслиги. За двадцать дней до игры активные фанаты уже выразили свое отношение к матчу: оба клуба сошлись на идее бойкотировать встречу. Забавно, что «Айнтрахт» выразил «РБ» поддержку в решении, хотя в Бундеслиге это сродни поддержке врага. После такого заявления стало понятно, что избежать конфликта не получится. В день матча все были как на иголках: от футболистов до чиновников DFL. Никогда не знаешь, что сделают ультрас в протест руководству лиги.

Фанаты устроили настоящие проблемы для работников стадиона. Все началось с баннеров, хотя некоторые из них даже вызывали улыбку: «Понедельник для протрезвления», «По понедельникам не смеется даже та, кто смеется всегда», «По понедельникам «Кельн» играет уже во Второй лиге», «Понедельник, 20:30, «РБ Лейпциг». Не хватает только Хелены Фишер». За забавными, но жизненными баннерами последовали теннисные мячи, тысячами полетевшие на поле. Кульминацией всего этого стали ленты туалетной бумаги, оказавшиеся у ног футболистов. Фанаты воздействовали и с помощью звука: шум свистков с трибун заглушал судью. Старт второго тайма пришлось отложить, чтобы убрать остатки фанатской роскоши. Естественно, ни о какой поддержке речи и быть не могло. Что же заставило болельщиков устроить такой перформанс на «Коммерцбанк-Арене»?

Им бы понедельники взять и отменить

Традиционный футбол — то, что немцы ценят в своей лиге больше всего. А когда на него посягают, беды не избежать. В этот раз фанатская составляющая Германии пришла в бешенство из-за переноса части матчей на понедельник. Болельщики видят в этом решении только корыстное желание руководства DFL заработать побольше денег, игнорируя желания фанатов. «Очевидно, что лига и клубы готовы пожертвовать нашими интересами для получения наибольшей финансовой выгоды. Маркетинг — это их наивысший приоритет. Пока у них еще есть несколько евро в карманах, они могут не волноваться, как в самом начале летнего отпуска», — фанаты «Айнтрахта» максимально понятно объяснили свою позицию.

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Чем все-таки неудобны игры по понедельникам для болельщиков? Матч в понедельник в 20:30 заведомо заставляет немецких фанатов отказаться от выпивки, что очень сложно сделать на матчах Бундеслиги. Было бы глупо отстаивать выходные только из-за алкоголя. Понедельник — рабочий день, когда обычному болельщику явно не до матчей, даже если речь идет о любимой команде. Ультрас говорят это прямым текстом. «Футбол — для болельщиков, а не для тех, кто просиживает дни в офисе» — гласил один из баннеров на «Коммерцбанк-Арене».

Ну и конечно, немецкие фанаты максимально консервативны. Появление «РБ Лейпцига», азиатских туров и всего остального ударило кулаком по сердцу консерватизма. «Бизнес» — запрещенное слово в обществе немецких активных фанатов. А перенос матчей на понедельники с целью увеличения показателей работы маркетинга клубов и лиги станет последней каплей в море недовольства.

Почему лига противится

По-хорошему, слова о том, что исторически Бундеслига — чемпионат выходных дней, очень спорное заявление. В сезоне-1992/93 более трети матчей были сыграны как раз с понедельника по пятницу (36%). Для сравнения: в текущем сезоне этот показатель составляет всего 17%.

Немецкая футбольная лига утверждает, что от этого решения Бундеслига лишь потеряет в деньгах: пять игр по понедельникам составят менее 1% от общего дохода от телевизионных прав. Чиновники продолжают утверждать, что главный смысл переноса матчей на понедельник — дать еще один дополнительный день отдыха для команд, играющих в Лиге Европы. По мнению руководства DFL, речи ни о каких деньгах и быть не может. Фанаты же продолжают не верить словам «продажных» чиновников.

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Самую адекватную мысль в этом споре высказал член совета все того же франкфуртского «Айнтрахта» Аксель Хеллманн: «Мы призываем к открытым и честным дебатам по совместному решению конфликта интересов. В конечном счете мы хотим поддерживать нашу культуру поклонников, которая уникальна в Европе. У нас самая высокая средняя посещаемость в мире». Хеллманн прав: единственное решение конфликта — стол переговоров, уступки с обеих сторон и общее решение.

Кто получает больше всех

Если в Англии на футболистов и тренеров наводят ужас журналисты с прямыми вопросами и претензиями, то в Германии это фанаты. С их мнением клубы считаются, боятся разочаровать и периодически устраивают встречи. Но иногда болельщики перегибают палку и становятся настолько критичными по отношению к собственным клубам, что фанаты соперников уже не кажутся слишком агрессивными.

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Безусловно, лидером по этому показателю является «Штутгарт». Фанаты тут считают, что своих игроков нужно пинать в два раза чаще и усерднее. Кроме того, известно, что Оттмар Хитцфельд отклонил предложение «Штутгарта» возглавить клуб, чтобы не сталкиваться с безосновательной критикой собственных фанатов. Немец принял такое решение, несмотря на то что успел поиграть за команду в 70-х. Недавно в домашней игре против «Гладбаха» «Штутгарт» освистывали, когда команда вела к перерыву со счетом 1:0. Капитан клуба Кристиан Гентнер тоже не понимает такого подхода: «Я могу понять недовольство, когда мы играем плохо. Но отдельные свистки, например в матче против «Гладбаха», я не понимаю».

Недалеко от «Штутгарта» ушла и гладбахская «Боруссия». «Жеребцы» обыгрывали «Гамбург» со счетом 3:1, а фанаты продолжали освистывать голкипера Яна Зоммера каждый раз, когда ему возвращали мяч. Менеджер команды Макс Эберль не стал игнорировать ситуацию: «Это наглость — свистеть каждый раз, как мы играем на своей половине поля, при этом обыгрывая соперника». Такое явление не обходит и успешных: «Баварию» освистывают каждый раз, когда она к перерыву не ведет с сумасшедшим счетом. Давид Алаба не особенно расстраивается: «У фанатов очень высокие ожидания от нашей игры. Отсюда и свист. Я вижу в этом только позитивную сторону». Самые лояльные фанаты обитают в Аугсбурге, Бремене, Фрайбурге и Кельне, как ни странно. Особое место занимают «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайм» с достаточно лояльными болельщиками, но дело тут скорее в маленькой фан-базе и отсутствии клубных традиций.

Самое дорогое в опасности

Фанатский скандал последних месяцев начал сам уничтожать то, за что так долго боролся. Игнорирование требований фанатов со стороны футбольных чиновников, напряженная атмосфера в лиге — все это резко потянуло количество зрителей на матчах в Бундеслиге вниз. Не секрет, что полные трибуны — самая главная гордость лиги. За последний год посещаемость упала сразу у 12 немецких клубов из 18. Показатель ужасает и заставляет предпринимать хоть какие-то действия.

Лидеры по снижению посещаемости: «Герта», «Гамбург» и «Вольфсбург». Все три команды объединяет одна вещь: фанаты перегорели. Постоянные попытки «Герты» выйти в еврокубки, «Гамбурга» – спасти свои заветные часы и невероятно быстрое падение «Вольфсбурга» от обладателя Кубка Германии до аутсайдера лиги — все это сыграло с трибунами злую шутку. Особенно обидно за «Гамбург», чья фан-база всегда могла посоревноваться с «Дортмундом» или «Кельном». Сейчас на «Фолькспаркштадион» царит практически мертвая атмосфера, а фанаты «динозавров» уже опустошены постоянными боями с обстоятельствами.

Нужно отметить, что посещаемость «Герты» снизилась практически на 7%, а «Вольфсбурга» — на все 9%. Единственным клубом, у кого каждая домашняя игра проходит при полных трибунах, остается «Бавария», а удивительные показатели «Ганновера» и «Штутгарта» — следствие возвращения в высший дивизион.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press