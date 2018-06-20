Бундестур. Истории пятерых фанатов, пролетевших полмира ради чемпионата мира

Улицы Москвы заполонили иностранцы, которые приехали на ЧМ по абсолютно разным причинам. А ведь у каждого из них своя история путешествия, свои цели и задачи до середины июля. Посидев и подумав, я вышла в центр столицы и принялась искать самых ярких болельщиков этого ЧМ. Набралась уверенная и разносторонняя пятерка.

Имя: Леон

Страна: Сенегал

Цель поездки: подарок на день рождения

«Мне на днях исполнилось 15 лет, мы отмечали мой день рождения на Красной площади, это было незабываемо. Родители сделали мне такой подарок на день рождения», — начал свой рассказ высокий и совсем не похожий на 15-летнего подростка Леон — сенегалец в форме своей национальной сборной. Рядом с моим новым знакомым стояла его мама — женщина с косичками с лентами с цветах флага Сенегала, которой и больше 32-33 лет никогда не дашь. «Если честно, из состава команд-соперников я знаю только Роберта Левандовски и Хамеса. Да это и не важно, ведь сборная Сенегала сильна как раз своей командой», — оценил шансы Сенегала Леон. «А как же звезда вашей команды Садье Мане? Он ведь выделяется на фоне остальных?», — поинтересовалась я, ведь каждый второй сенегалец, приехавший на турнир, был одет в футболку игрока «Ливерпуля». «А ты видишь ее на мне? Я в форме Муссы Соу. Знаешь такого? Он долгое время играл в «Фенербахче». Вообще Мане очень милый ( «chouchou» — дословно слово означает «лапочка»), но сборная Сенегала — это не один Мане», — Леон обернулся и увидел, что его родители уже еле виднеются вдалеке. Испугавшись, подросток бросился за ними, лишь пожелав удачи сборной России и Германии.

Имя: Диане

Страна: Гана

Цель поездки: русские девушки

Диане Мамаду и его трое друзей шли недалеко от стадиона Спартака с флагом Ганы. Не очень сложно было догадаться, откуда прибыли гости в Россию. «Нам очень нравится Россия. Это наша первая поездка в вашу страну. И хочу сказать, что тут просто прекрасные девушки. Отчасти мы приехали из-за этого», — посмеявшись, Диане уточнил, что это не шутка. «Красивый футбол и девушки — единственное, почему мы тут. Мы, конечно, поддерживаем африканские команды, но идея поездки совсем другая», — Диане и друзья не уходили от темы о русских женщинах даже после вопросов о чемпионате мира и их предпочтениях в футболе. Не знаю, получилось ли у гостей столицы найти себе «жертву», но как говорится, «кто ищет, тот всегда найдет».

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Имя: Луиз

Страна: Бразилия

Цель поездки: получить шестую звезду

Бразилец с желто-зелеными косичками шел по улице и пританцовывал под песню колумбийца Малумы, записавшего гимн Кока-колы к ЧМ-2018. Луиз из Сан-Паулу подошел и сказал, что ему не нравится моя бейсболка с немецким флагом. Я думала, что бразильцы мечтают забыть тот день, а не напоминать самому себе о нем. «Бразилия — уже не так команда, что была четыре года назад. Даже потеря Алвеса не изменила по сути ничего. Кстати, наши команды возможно встретятся совсем скоро», — потирая руки, вспомнил Луиз, а на фоне продолжал крутится плейлист с Малумой. «Ты же понимаешь, что 7:1 — это была разовая акция, поэтому я думаю, что Бразилия устроит разнос: 3:0 или 4:0 минимум. А вообще, справедливости ради, Германия и Бразилия должны встретиться только в финале. 1/8 — это слишком рано», — Луис раздобрел к концу разговора, хотя и записал немцев в очевидных аутсайдеров.

Имя: Йенс

Страна: Германия

Цель поездки: посмотреть, как Германия защитит титул

«Матч с Мексикой — это настоящее дерьмо», — многообещающе начал разговор немец Йенс из Франкфурта-на-Майне. «Я взял отпуск, купил все билеты на групповые матчи и на предположительные игры в плей-офф, включая финал, а также билеты на самолеты между городами. А они проиграли в первом же матче и испортили все мои планы. Я не знаю, что это было», — в этот момент я вспомнила, что у меня дома тоже лежит билет на 1/8 с участием победителя группы F, кем немцы скорее всего не станут. «В Германии я болею за «Кайзерслаутерн», моя команда в этом сезоне вылетела из Второй Бундеслиги, одна надежда была на сборную. Я действительно приехал, чтобы посмотреть, как Германия защитит титул. И что теперь?» — Йенс продолжал жаловаться, изливая все то, что накопилось после матча с мексиканцами. Грустный немец рассказал, что ужасный первый матч в группе уничтожил весь его отпуск и отправился дальше надеяться на оставшиеся игры.

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Имя: Роберт

Страна: Уганда

Цель поездки: поддержка Африки

Двое мужчин солидного возраста гуляли неторопливым шагом. Я поинтересовалась, откуда они приехали, на что получила ярчайший ответ: «Наша родина — вся Африка». Позже оказалось, что Роберт и его брат из Кампалы — столицы Уганды. «Нам не так важно, что Уганда не прошла, бы болеем целиком за наш континент, не так важно из какой мы страны, куда важнее общее единство африканских команд», — складывалось ощущение, что Роберт когда-то работал проповедником в местной церкви. «Это четвертый мой чемпионат мира подряд, я всегда поддерживаю наши сборные. На этом турнире Сенегал прекрасно проявляется себя, что не может не радовать. Мы тут будем до окончания этапа 1/8 финала. Конечно, мне хочется посмотреть, как африканцы обыгрывают соперников и в плей-офф, но я здраво оценивал ситуацию на момент покупки билетов. Понимаешь, о чем я?», — Роберт был одет в рубашку с африканскими узорами и представлял собой филиал своего континента прямо в центре Москвы.

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press