«Это мексиканский сценарий мыльной оперы!». Чем Педриньо Делмино привлек «Боруссию» Д

О Педриньо Делмино из «Коринтианса» впервые заговорили осенью прошлого года. Поначалу новости об интересе к бразильцу со стороны «Реала», «ПСЖ» и «Барселоны» вызывали лишь смех и недоумение. Шутка ли, в 60 матчах за карьеру атакующий полузащитник забил всего один гол и отдал три голевые передачи. Но когда в дело вмешалась дортмундская «Боруссия», общественное мнение поменялось: немцы неоднократно доказывали свое умение отыскивать талантливую молодежь по всему миру.

Рецепт приворотного зелья

«Здесь есть молодой парень по имени Педриньо, и вы обязаны его увидеть. Никто не пытается его чрезмерно тренировать. Они просто дают ему мяч и позволяют делать свое дело. Он весьма хорош», — бывший нападающий «Коринтианса» Колин Казим-Ричардс в восторге от Педриньо Делмино. И действительно, бразилец очаровывает атакующей игрой, а рецепт его приворотного зелья прост.

Дриблинг — визитная карточка правого хавбека. Запутать троих соперников и быстро продвинуть мяч вперед не составляет труда для 20-летнего бразильца. В среднем за игру его дриблинг в атаке равен 2,2. Для сравнения, у признанного мастера этого элемента Эдена Азара показатель равен — 2,9, а у Джейдона Санчо — 2,5. Другая сильная сторона — чувство паса. Бразилец знает, когда надо сделать передачу. Он предпочитает отдавать мяч в пространство перед партнером. Отсутствие голов (футболист сделал в чемпионате Бразилии только два голевых паса) у атакующего полузащитника оправдано его позицией работать на команду. Иными словами, он выполняет большой объем черновой работы, чем в последние сезоны в «Ливерпуле» преуспевали другие бразильцы — Филипе Коутиньо и Роберто Фирмино. Но, в отличие от более опытных соотечественников, Педриньо не располагает высококлассными партнерами. А потому результативность 20-летнего игрока столь скудна, хотя за игру Педриньо наносит минимум два удара.

Закаленный отцовской поддержкой парень не тушуется. Он обладает наглостью и желанием подключаться к атаке и находить ей продолжение. Несомненно, бразильцу предстоит еще многому научиться. Игра Делмино бывает несбалансированной, а некоторые попытки футболиста протащить мяч к штрафной затухают так и не начавшись. Возможно, потеря концентрации связана с пока еще небольшим футбольным опытом Педриньо. Но парень может исправиться, если перейдет в клуб, где он продолжит профессиональный рост. А вниманием со стороны бразилец не обижен. Остается только выбирать, куда же дальше? Ну уж точно не на завод в Масейо.

Момент отчаяния

Масейо — курортный город-порт на побережье Атлантического океана, где родился Делмино. Кроме туристического бизнеса, здесь активно развиваются предприятия по переработке сахара и хлопка. Возможно, на какой-нибудь из этих заводов попал бы Педриньо, если бы бросил футбол.

Он уехал из Масейо в 2010 году. В 12 лет бразилец перебрался в академию клуба «Витории». Спустя два сезона подросток попробовал перейти в «Коринтианс». Попытка оказалась безуспешной и Педриньо впал в отчаянье. «Тогда я думал о том, чтобы все бросить, но отец поддержал меня и сказал никогда не сдаваться», — вспоминал футболист. Вскоре он вновь постучался в дверь к «мушкетерам». На этот раз Делмино получил долгожданную бело-черную экипировку.

Но юношу не оставляла мысль завязать с футболом. Добравшись до команды U-20, игрок серьезно задумался о карьерном росте. «Я убил свое детство и учебу ради того, чтобы играть в любительский футбол?» — жаловался бразилец. Ворчать парню долго не пришлось. В 2017 году он попал в основу и весной вышел на замену в матче Лиги Паулиста. Жизнь Педриньо преобразилась.

Сезон охоты

Спустя год на 20-летнего хавбека положили глаз европейские гранды. Его легкость и дерзость напоминала стиль Эдена Азара. А футболиста с такой манерой игры упускать нельзя. Первыми подсуетились неназванный китайский клуб и «Аякс». Обеим командам Педриньо отказал. Амстердамский клуб не смог договориться по условиям контракта, а вариант с Китаем юноша и вовсе не рассматривал. «Предложение было лестным, но я сказал своему агенту, что меня это не интересует. Я должен сначала проявить себя в «Коринтиансе» — заявил хавбек.

После первой волны интереса нахлынула вторая. «Реал», «Барселона», «Боруссия» Д и, по слухам, «Челси» с «ПСЖ» обратили внимание на местного Азара. Сообщалось, что «Реал» подготовил целый план захвата Педриньо. В Мадриде встретились президенты «Реала» и «Коринтианса», Флорентино Перес и Андрес Санчес, и владелец «Вальядолида» Роналдо. «Сливочные» хотели выкупить парня и тут же отдать его в аренду легендарному в прошлом форварду мадридцев. Затем Санчес стал отрицать переход Педриньо в «Реал»: «Это мексиканский сценарий мыльной оперы!».

Но, как сообщил Sport Bild, несмотря на интерес из Испании, Педриньо согласовал личный контракт на четыре года с дортмундским клубом. Примерная сумма трансфера игрока равна 50 млн евро.

В «Боруссии» Д налажена работа с перспективной молодежью. Например, немцы развили потенциал Кристиана Пулишича и Джейдона Санчо и превратили их в востребованных игроков. К тому же в Германии у хавбека будет игровая практика. Да и Пулишича перехватил «Челси». А замена для Санчо в качестве Делмино «Боруссии» не повредит. В «Барселоне» и «Реале» бразильцу было бы не разгуляться, равно как и в лондонском клубе. «Синие», по традиции, сдали бы его в аренду. И в случае успешного завершения сделки можно будет с уверенностью утверждать, что бразилец выбрал наилучший вариант.

Два года назад Педриньо хотел выйти за основу «Коринтианса». Думал ли тогда хавбек, что чемпионат Бразилии — это только начало? Неизвестно. Но сейчас местный Азар из Сан-Паулу вряд ли вспоминает о любительской лиге и хлопчатобумажном заводе. Ведь перед ним открываются двери в европейский футбол.

Текст: Дарья Григорьева

Фото: GLobal Look Press

Видео: YouTube