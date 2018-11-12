Усы надежды в Дер-Класикер, серая лошадка чемпионата и еще живой «Ганновер». Главные события 11-го тура Бундеслиги

Караоке от Ройса и Ковача. Менхенгладбах узнал, какую лошадиную дозу вколоть в «Вердер», чтобы грохнуть команду. «Фортуне» из Дюссельдорфа улыбнулась неполноценная удача. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события прошедшего тура чемпионата Германии.

Дер-Класикер и усы надежды

Дортмунд не спал! «Шмели» ждали дер-победу целый год. Досталась «Боруссии» она не за красивые глаза. Дважды парни Люсьена Фавра сравнивали счет с «Баварией», дважды Ройс спасал команду. Перехватил инициативу у немца Алькасер: третий мяч все-таки проник во владения Нойера. Весь первый тайм ребята из Мюнхена доказывали, кто на поле хозяин. Левандовский блистал в привычном стиле, забивая дубль. Однако «Бавария» сникла. Удержать ничью или переплюнуть в запале «шмелей» не получилось.

Возможно, усы надежды Киммиха, недавно отпущенные игроком, не помогли «Баварии». С ноги вингера за 15 секунд до конца дерби прилетела передача поляку. Форвард выбил ничью для Мюнхена. Но офсайд… Счастье оказалось ложным, а вот тревога о «Баварии» совсем настоящей.

«Ганновер» еще жив

Вторая победа в сезоне, первая спустя месяц — «Ганновер-96» дожал «Вольфсбург» двумя мячами. На 30-ой минуте отличился Майна. Через полчаса пенальти пробил Бебу. Однако «Ганновер-96» расслабился, и «волки» учуяли момент. Вегорст забил с 11-метрового. Но больше у «Вольфсбурга» ничего не вышло.

Лошадиная доза для «Вердера»

Кто бы мог подумать, что героем «Боруссии» М окажется Плеа! Футболист оформил хет-трик и норовил превратить его в покер. Нападающему Менхенгладбаха противостоял Шахин. Полузащитник забил мяч в ворота Зоммера. Но на этом «бременцы» завершили борьбу. Лошадиная доза Плеа нейтрализовала команду. Кофельдт даже выпустил Писсаро, чтобы хоть как-то улучшить игру. Но было поздно. «Жеребцы» грохнули «Вердер».

Неполноценная удача

«Фортуна» Дюсельдорф, также как в прошлом туре РБ «Лейпциг», оставил «Герту» без шансов на победу. Усами, Хеннингс продырявили оборону Берлина, а выпущенный на замену Раман удвоил результат. Мяч Зелке хоть и не спас «Герту» от разгрома, но не повлиял на место команды в таблице. Для «Фортуны» же удача оказалась неполноценной. Победа над «средняком» — прекрасно, но пока она не спасает их положения в чемпионате. Дюсельдорф в зоне вылета.

Серая лошадка чемпионата

«РБ Лейпциг» из серой лошадки превращается в угрозу для немецких клубов. «Быки» обогнали команду Ковача и уже тихо подкрадываются к обеим «Боруссиям».

Парни Рангника облапошили «Байер». Клостерманн низом прострелил мяч. Поульсен открыл и завершил счет матча. Игра для «Лейпцига» прошла легко и без проблем. Почему? «Байер» снова ошибался и паниковал. Это ежегодное «снова» теперь вряд ли простят Херрлиху.

Матч тура

Дер-Класикер! Круче него может быть только подготовка к самому дерби. Пиарщики у Бундеслиги от бога. Отожгли!

Кто-нибудь заказывал караоке от Ройса и Ковача?

Мультфильмы-короткометражки — очередная выдумка Бундеслиги

Результаты 9-го тура

Ганновер-96 – Вольфсбург – 2:1 (1:0)

(Майна, 31, Бебу, 62 — с пенальти, Вегорст, 82 — с пенальти).

Майнц – Фрайбург – 3:1 (2:0)

(Гбамин, 6, Матета, 18, Салаи, 72, Онисиво, 75).

Фортуна Дюсельдорф – Герта – 4:1

(Усами, 50, Хеннингс, 63, Раман, 84, 90, Зелке, 88).

Штутгарт – Нюрнберг – 2:0

(Баумгартл, 68, Томми, 82).

Хоффенхайм – Аугсбург – 2:1

(Крамарич, 65, Финбогасон, 69, Нельсон, 83).

Боруссия М. – Вердер – 3:1 (1:0)

(Плеа, 39, 48, 52, Шахин, 59).

Боруссия Д. – Бавария – 3:2 (0:1)

(Левандовский, 26, 52, Ройс, 49 — с пенальти, 67, Алькасер, 73).

РБ Лейпциг – Байер Леверкузен – 3:0 (1:0)

(Поульсен, 27, 85, Клостерманн, 68).

Айнтрахт Ф. – Шальке 04 – 3:0

(Йович, 61, 73, Аллер, 80).

Турнирная таблица

Бомбардиры: Йович (Айнтрахт Ф.) — 9 мячей, Ройс, Алькасер (оба — Боруссия Д.), Плеа (Боруссия М.) — 8 мячей.

Текст: Дарья Григорьева

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный Twitter Бундеслиги , Официальный Инстаграм Бундеслиги ,Официальный Twitter «Фортуны» Дюсельдорф, Официальный Инстаграм Боруссии М, Офицтальный Twitter Ганновера-96