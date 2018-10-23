Папина красавица. Потрясающая дочь Массимо Карреры

Московский «Спартак», вопреки желанию большинства своих фанатов, уволил главного тренера команды — Массимо Карреру. Теперь российские болельщики будут скучать не только по харизматичному итальянскому тренеру, но и по его прекрасной младшей дочери Мартине. Она полюбилась фанатам красно-белых не меньше, чем ее отец.

Мартина учится в университете на экономическом факультете. Высшее учебное заведение находится в Милане.

У девушки есть парень, с которым она встречается 3 года. Мартина часто проводит время со своим возлюбленным.

Девушка любит футбол и болеет за самого лучшего игрока и тренера — за своего папу. Она поддерживает своего отца и часто выкладывает совместные фотографии с ним.

Как и ее отец, Мартина навсегда влюбила в себя спартаковских болельщиков, трогательно простившись с ними и поблагодарив за поддержку.

Фото: Instagram

Текст: Роман Шлуинский