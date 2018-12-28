В чем сила, Азар? Как Торган стал лучше Эдена

В этом сезоне Торган Азар выдал отличный старт в чемпионате Германии. Он набрал настолько крутую форму, что по многим статистическим показателям опережает даже старшего брата — Эдена. А фанаты предполагают, что скоро футбольную семью Азаров будет возглавлять именно Торган. Еженедельник «Футбол» рассказывает о звезде менхенгладбахской «Боруссии».

Никаких сравнений

В детстве Торгана Азара всегда сравнивали со старшим братом — Эденом. Младший всегда проигрывал, что раздражало мальчика. В 14 лет «второй сын» не выдержал и решил не идти вслед за братом в «Лилль», а перешел в «Ланс». «Я не думаю, что легко сравнивать меня с моим старшим братом, потому что он уже многого достиг в футболе», — заявил недовольный Торган.

Впрочем, даже после этого сравнивать братьев не перестали. Хотя у Торгана была отличная возможность уйти от этого еще в детстве — ведь тогда он чаще играл на воротах и у него отлично получалось ловить мячи. «Был уверен, что Торган будет вратарем. Когда они с Эденом играли в нашем саду, старший брат всегда пробивал штрафные и пенальти, а Торган стоял в воротах», — рассказывает отец мальчиков Тьерри. Но, как часто это бывает, младший брат тянется за старшим. Так получилось и с Азарами. Эден так прекрасно работал с мячом, что «второму сыну» тоже захотелось в поле. «Гоняя мяч с другими ребятами, он шел вперед и тоже старался вытворять на поле разные штуки», — также отмечает отец футболистов. Теперь братья играют на одной позиции и от сравнений уже не уйти.

Выйти из тени

Когда у человека есть старший брат, это всегда заставляет его работать больше. Торган знает это. Он даже так и говорил: «У меня просто меньше таланта, чем у него. Это моя судьба, что я должен работать больше, чем мой брат». Поэтому достигать успеха Торгану пришлось усердной работой.

Из французского «Ланса» он перебрался в «Челси». Как обычно происходит в лондонском клубе, молодого футболиста отправили в аренду — в «Зюлте-Варегем». Там Торган получил свою площадку для «раскрепощения». В первом же сезоне Торган выстрелил, став лидером команды: 4 гола и 10 результативных передач. Бельгийский клуб ожидаемо продлил аренду еще на один сезон. На второй год в Бельгии Азар даже получил капитанскую повязку и звание футболиста года в местном чемпионате.

Но «Челси» будто бы не замечал успехи бельгийского таланта: не успел он приехать в расположение лондонского клуба, как его отправили в другую аренду. На этот раз в Германию — в менхенгладбахскую «Боруссию». Там Торган и обрел свое счастье. В немецком клубе ему доверяли, а он, в свою очередь, это доверие оправдывал. После года в Германии Торган подписал с командой полноценный контракт. «Я люблю «Боруссию», потому что здесь я стал важным игроком. Моя семья тоже хорошо себя чувствует в этом регионе. Сегодня я лучший исполнитель этого клуба. Это делает меня счастливым», — облегченно говорит Торган.

Мечта супергероя

«Как назвали, так и поплывет», — скорее всего с этим девизом родители Азаров выбирали имя для своего второго сына. Ведь не зря же они назвали его в честь знаменитого героя комиксов — Торгала. Торган всегда был вдохновлен бельгийским персонажем Торгалем Эгирссоном, комикс о котором впервые появился в серийной форме в журнале Tintin в 1977 году. Возможно, необычность этого героя объясняет успех Торгана Азара.

Как известно, у супергероев есть супергеройские мечты. Такая была и у Торгана. Он часто заявлял, что ему сложно находиться в одном клубе с братом. Но дело меняется, когда разговор заходит о сборной. Однажды футболист признался: «Моим самым большим желанием всегда было когда-нибудь оказаться на поле с Эденом в сборной». Его мечта сбылась в квалификации на чемпионат мира 2018 года. Братьям удалось вместе сыграть за Бельгию. Казалось бы, радоваться Азарам здесь особо нечему, ведь теперь они стали соперниками и в сборной. Но Торган считает иначе: «Мне приятно играть за свою страну со своим братом». А сама сборная от такого соперничества лишь выигрывает, становясь еще сильнее и опаснее.

Фото: Global Look Press, Instagram, Twitter

Текст: Роман Шлуинский