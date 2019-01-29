Бесстыжая разлучница. Удивительная жена Акселя Витселя

Автор: Роман Шлуинский 0

В 19-м туре чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» разгромила «Ганновер» — 5:1. Пятый гол «шмелей» забил Аксель Витсель. Для бельгийского полузащитника этот мяч стал вторым за последние 2 матча. После перехода в «Боруссию» он показывает отличную игру. Она впечатляет так же, как и его великолепная жена — Рафаэлла Сабо-Витсель.

Рафаэлла Сабо родилась в Румынии. Там же она и стала известной моделью. Витсель не смог устоять перед красотой девушки, и вскоре после знакомства они начали встречаться.

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Ensemble et talons de chez @prettylittlething

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#sardinia 💖

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Пара прошла через многие испытания. Одно из главных — борьба Рафаэллы с другой девушкой за бельгийского футболиста.

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Summer is coming 🙌🙌🙌

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После того как Аксель Витсель подписал контракт с «Зенитом», пара рассталась из-за американской модели Аналисии Чавес. У них почти дошло до свадьбы. Но вскоре Рафаэлла вернулась к своему возлюбленному, и они снова стали жить с Акселем вместе.

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#corse #bonifacio #great #island #awesome

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Хотя Рафаэлла и Аксель давно вместе, они сыграли свадьбу лишь в 2015 году. Предложение бельгийский полузащитник сделал по-футбольному – после очередного матча. Девушка согласилась, ведь уже тогда знала, что у них будет ребенок.

Стоит отметить, что Сабо обожает футбол. Она часто посещает матчи мужа.

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#witsel #reddevils #swebel #nice

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На данный момент у пары есть 2 ребенка. Первая дочка родилась в 2015 году, вторая — в 2017.

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Mes trésors 🥰

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Акселю Витселю повезло с женой. Пожелаем паре семейного благополучия.

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Happy New year ❤️ @houseofcbfr

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Фото: Instagram
Текст: Роман Шлуинский

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