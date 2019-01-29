Бесстыжая разлучница. Удивительная жена Акселя Витселя

В 19-м туре чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» разгромила «Ганновер» — 5:1. Пятый гол «шмелей» забил Аксель Витсель. Для бельгийского полузащитника этот мяч стал вторым за последние 2 матча. После перехода в «Боруссию» он показывает отличную игру. Она впечатляет так же, как и его великолепная жена — Рафаэлла Сабо-Витсель.

Рафаэлла Сабо родилась в Румынии. Там же она и стала известной моделью. Витсель не смог устоять перед красотой девушки, и вскоре после знакомства они начали встречаться.

Пара прошла через многие испытания. Одно из главных — борьба Рафаэллы с другой девушкой за бельгийского футболиста.

После того как Аксель Витсель подписал контракт с «Зенитом», пара рассталась из-за американской модели Аналисии Чавес. У них почти дошло до свадьбы. Но вскоре Рафаэлла вернулась к своему возлюбленному, и они снова стали жить с Акселем вместе.

Хотя Рафаэлла и Аксель давно вместе, они сыграли свадьбу лишь в 2015 году. Предложение бельгийский полузащитник сделал по-футбольному – после очередного матча. Девушка согласилась, ведь уже тогда знала, что у них будет ребенок.

Стоит отметить, что Сабо обожает футбол. Она часто посещает матчи мужа.

На данный момент у пары есть 2 ребенка. Первая дочка родилась в 2015 году, вторая — в 2017.

Акселю Витселю повезло с женой. Пожелаем паре семейного благополучия.

Фото: Instagram

Текст: Роман Шлуинский