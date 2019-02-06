Подруга робота. Сексуальная жена Питера Крауча — Эбби

Автор: Роман Шлуинский 0

На прошлой неделе в Англии случилось возвращение «большого» футболиста. В АПЛ вернулся Питер Крауч, который в зимнее трансферное окно перешел в «Бернли». 38-летний английский форвард редко забивает в последнее время, но он не горюет. Ведь у него есть прекрасная супруга. Еженедельник «Футбол» предлагает ознакомиться с великолепной женой «Робокрауча» — Эбби Клэнси.

Питер и Эбби знакомы с 2005 года. До свадьбы они прошли немало испытаний.

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What a day 🧜🏼‍♀️🧜🏼‍♀️🧜🏼‍♀️

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Take me back to the beach 🖤

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❤️❤️happy Valentine’s Day ❤️❤️

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Flashback to before the babies #fhm

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Во время чемпионата мира-2006 в Германии Крауч увидел в газете фотографию, на которой его девушка употребляет кокаин. Он сразу же расстался с Эбби. Но спустя время они снова сошлись.

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Happy Friday 🍑

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В 2010 году плохо поступил уже английский футболист. Он поехал к своему другу на мальчишник в Мадрид, где воспользовался услугами проститутки. От разрыва отношений спас ребенок: Эбби была беременной. Когда Крауч узнал об этом, он извинился и предложил девушке выйти замуж. Свадьбу сыграли 30 июня 2011 года.

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💗💋💗

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Сейчас Клэнси работает моделью. Также девушку можно увидеть на телевизионных шоу в качестве ведущей.

На данный момент у пары есть три ребенка: две девочки и один мальчик. Но Питер с Эбби не захотели останавливаться, они ждут еще одного.

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When a hatrick just wont do !!!#babynumber4

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Happy Monday 💋

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Питеру Краучу действительно повезло с женой. Эбби Клэнси — красотка.

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#nofilterneeded

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Sweet dreams ⭐️

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Фото: Instagram
Текст: Роман Шлуинский

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