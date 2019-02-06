Подруга робота. Сексуальная жена Питера Крауча — Эбби

На прошлой неделе в Англии случилось возвращение «большого» футболиста. В АПЛ вернулся Питер Крауч, который в зимнее трансферное окно перешел в «Бернли». 38-летний английский форвард редко забивает в последнее время, но он не горюет. Ведь у него есть прекрасная супруга. Еженедельник «Футбол» предлагает ознакомиться с великолепной женой «Робокрауча» — Эбби Клэнси.

Питер и Эбби знакомы с 2005 года. До свадьбы они прошли немало испытаний.

Во время чемпионата мира-2006 в Германии Крауч увидел в газете фотографию, на которой его девушка употребляет кокаин. Он сразу же расстался с Эбби. Но спустя время они снова сошлись.

В 2010 году плохо поступил уже английский футболист. Он поехал к своему другу на мальчишник в Мадрид, где воспользовался услугами проститутки. От разрыва отношений спас ребенок: Эбби была беременной. Когда Крауч узнал об этом, он извинился и предложил девушке выйти замуж. Свадьбу сыграли 30 июня 2011 года.

Сейчас Клэнси работает моделью. Также девушку можно увидеть на телевизионных шоу в качестве ведущей.

На данный момент у пары есть три ребенка: две девочки и один мальчик. Но Питер с Эбби не захотели останавливаться, они ждут еще одного.

Питеру Краучу действительно повезло с женой. Эбби Клэнси — красотка.

Фото: Instagram

Текст: Роман Шлуинский