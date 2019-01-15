Студентка по обмену. Прекрасная подруга Андре Шюррле — Анна

Автор: Роман Шлуинский 0

В матче 22-го тура чемпионата Англии «Бернли» дома победил «Фулхэм» — 2:1. В составе гостей забитым мячом отметился полузащитник Андре Шюррле. Таким образом, немец прервал свою семиметчевую серию без голов. Игра хавбека (как и всего «Фулхэма») в этом сезоне не так эффектна, чего не скажешь о девушке Шюррле — Анне Шариповой.

Анна и Андре вместе с января 2017 года. Они познакомились на модном показе в Германии. Правда, об их отношениях мир узнал не сразу: футболист скрывал эту информацию из-за того, что его бывшую возлюбленную активно обсуждали в интернете.

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Let’s paddleboard. 💙💛

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one last time 💦

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🍋

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Анна родилась в Казахстане. Сейчас она живет и учится в Берлине, там девушка получает высшее образование архитектора.

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happy day babes 💋

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all we do is think about the feelings that we hide.

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Молодая девушка работает моделью. Также она любит путешествовать.

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💦💦

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Девушка побывала на Мальдивах,

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beach day 🏝

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в США,

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love this jungle 🍏

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в Мексике.

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my coconut love is real 🌴🥥

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Стоит отметить, что казахская модель необычно ведет свой Instagram: большинство фотографий в черно-белых тонах.

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by @mareta94

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🕊🕊🕊

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SEA | SALT | SAND by @supermeatstudio

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Но ее фотографии завораживают. Это отмечал сам Андре Шюррле: «Даже когда я вижу ее на фотографиях, это чувство, будто она смотрит на меня, это нечто особенное»

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good to be back 🚢❤️⚓️

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hi from the other side

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Андре очень повезло с девушкой. Пусть она и дальше будет вдохновлять его на великие подвиги в футболе.

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@andreschuerrle ❤️

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Фото: Instagram
Текст: Роман Шлуинский

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