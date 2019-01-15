Студентка по обмену. Прекрасная подруга Андре Шюррле — Анна

В матче 22-го тура чемпионата Англии «Бернли» дома победил «Фулхэм» — 2:1. В составе гостей забитым мячом отметился полузащитник Андре Шюррле. Таким образом, немец прервал свою семиметчевую серию без голов. Игра хавбека (как и всего «Фулхэма») в этом сезоне не так эффектна, чего не скажешь о девушке Шюррле — Анне Шариповой.

Анна и Андре вместе с января 2017 года. Они познакомились на модном показе в Германии. Правда, об их отношениях мир узнал не сразу: футболист скрывал эту информацию из-за того, что его бывшую возлюбленную активно обсуждали в интернете.

Анна родилась в Казахстане. Сейчас она живет и учится в Берлине, там девушка получает высшее образование архитектора.

Молодая девушка работает моделью. Также она любит путешествовать.

Девушка побывала на Мальдивах,

в США,

в Мексике.

Стоит отметить, что казахская модель необычно ведет свой Instagram: большинство фотографий в черно-белых тонах.

Но ее фотографии завораживают. Это отмечал сам Андре Шюррле: «Даже когда я вижу ее на фотографиях, это чувство, будто она смотрит на меня, это нечто особенное»

Андре очень повезло с девушкой. Пусть она и дальше будет вдохновлять его на великие подвиги в футболе.

Фото: Instagram

Текст: Роман Шлуинский