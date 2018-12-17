Звездный час Гомеса, рекорды «Боруссии» Д и отличная успеваемость «Айнтрахта». Главные события 15-го тура Бундеслиги

«Бавария» раздавила «Ганновер». «Штутгарт» одержал победу над «Гертой» с трагическим концом, а «Айнтрахт» смеется в лицо Ковачу. Еженедельник «Футбол» рассказывает о самых ярких событиях прошедшего тура чемпионата Германии.

Прежняя «Бавария»

У парней из Мюнхена дела налаживаются. К двум подряд победам, над «Вердером» и «Нюрнбергом», прибавилась еще одна. Игра против «Ганновера» принесла «Баварии» желаемые три очка. Команда Брайтенрайтера капитулировала еще на второй минуте, когда ее ворота поразил Киммих. К середине тайма Алаба удвоил счет. Первая попытка у австрийца не вышла, а вот вторая завершилась успешно. С линии штрафной Алаба закрутил мяч в девятку. Следующие 45 минут также прошли под знаком «Баварии». Гнабри и Левандовски добили «девяностошестых». Команда из Мюнхена намерена вернуть гегемонию в Бундеслиге. Все как всегда.

Kovac: "Das war mit die beste Leistung der Saison und dafür möchte ich den Jungs ein Kompliment aussprechen." 🎙 Die Stimmen zu #H96FCB : https://t.co/TenXRSM2kr #MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/yYr7RLTC9Z — FC Bayern München (@FCBayern) December 15, 2018

Звездный час старины Гомеса

Форварду «Штутгарта» Марио Гомесу уже 33 года. Он и Гентнер самые возрастные игроки команды. Но это еще не значит, что их стоит списывать со счетов. Матч против «Герты» оказался для старины Гомеса звездным часом. Первая половина встречи была загублена голом Миттельштедта. Но во втором тайме немецкий нападающий спас «швабов» от поражения.. На 64-й минуте Гомес выровнял счет, а спустя время забил решающий мяч.

Da ist das 2:1 für unseren #VfB !!! Nach Flanke von Christian #Gentner trifft @Mario_Gomez per Kopf und dreht das Spiel, Wahnsinn! #VfBBSC 2:1 (76.) pic.twitter.com/msXLyiwUcy — VfB Stuttgart (@VfB) December 15, 2018

Предсказуемая «Боруссия» Д

«Боруссия» Д снова выиграла! «Шмели» явно идут на рекорд. Возможно, Фавр хочет повторить успех Клоппа: сделать команду из Дортмунда непобедимой силой и попробовать обыграть все команды Бундеслиги, как немец в АПЛ. Беспроигрышная серия «черно-желтых» продолжилась в матче с «Вердером».Вновь штрафной «Боруссии» открыл счет. «Шмели» подготовили необычную заготовку. Геррейру исполнил два разбега и затем отдал мяч Алькасеру. Нападающий головой отправил мяч в сетку. Через 10 минут преимущество «шмелей» увеличил Ройс. Последовавший гол Крузе не помог «Вердеру» сравнять счет.

Шокированный «Майнц»

Для «РБ Лейпцига» игра против «Майнца» прошла идеально. Дубль Поульсена за 20 минут первого тайма взбодрил «карнавальников». Команда Шварца забила единственный мяч и больше ничем не смогла ответить. «Быки» воспользовались разряженностью соперника и успешно реализовали два момента. Парни Рангника явно шокировали соперника.

Успеваемость «Айнтрахта»

«Айнтрахт» прекрасно обходится и без Ковача. Клуб под руководством Хюттера поставил еврокубковый рекорд среди всех немецких команд, а теперь пристрастился к победам в чемпионате Германии. Вот только красивую успеваемость «орлов» за последние два месяца испортили поражения от «Вольфсбурга» и «Герты». Необходимо было исправляться в матче с «Байером». Франкфурт времени зря не терял. Голы Да Кошты и Костича принесли победу «Айнтрахту». Теперь парням Хюттера следует продолжать в том же духе.

57.: Da ist das Ding! 🔔 @HallerSeb legt toll vor auf Kostic, der Hradecky aus kurzer Distanz bezwingt. WICHTIG! #SGE #SGEB04 2:0 pic.twitter.com/y6C5ykbtQF — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) December 16, 2018

Герой тура

Легенда «Баварии» Томас Мюллер провел свой 300-й матч.

Трагедия тура

После матча «Штутгарт» — «Герта» произошла трагедия. Отец капитана «швабов» Кристиана Гентнера Герберт Гентнер скончался после игры.

«Штутгарт» соболезнует в связи со смертью Герберта Гентнера, отца капитана нашей команды Кристиана Гентнера. Герберт Гентнер скончался на стадионе сразу после домашнего матча «Штутгарта» против «Герты». Клуб выражает свои соболезнования и предлагает поддержку семье Гентнер», – говорится в заявлении «Штутгарта».

Результаты 15-го тура

Нюрнберг — Вольфсбург — 0:2 (0:0)

(Гинчек, 58, Брекало, 90).

Фортуна — Фрайбург — 2:0 (0:0)

(Айхан, 55, 79).

Аугсбург — Шальке — 1:1 (1:0)

(Грегорич, 13, Калиджури, 52).

Штутгарт — Герта — 2:1 (0:1)

(Гомес, 64, 76; Миттельштедт, 38).

Хоффенхайм — Боруссия М — 0:0

Бавария — Ганновер — 4:0 (2:0)

(Киммих, 2, Алаба, 29, Гнабри, 53, Левандовски, 62).

Боруссия Д — Вердер — 2:1 (2:1)

(Алькасер, 19, Ройс, 27; Крузе, 35).

РБ Лейпциг — Майнц — 4:1 (2:1)

(Поульсен, 14, 19, Вернер, 74, 88; Онисиво, 38).

Айнтрахт — Байер — 2:1 (1:0)

(Да Кошта, 28, Костич, 57; Бельараби, 65).

Турнирная таблица

Бомбардиры: 11 — Алькасер («Боруссия» Д), 10 — Левандоски («Бавария»), Ройс («Боруссия» Д), Йович («Айнтрахт»).

Текст: Дарья Григорьева

Фото: Global Look Press