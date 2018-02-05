«Спартак» продолжает борьбу за Вериссимо, Дзюба стал игроком тульского «Арсенала». Таблица трансферов РФПЛ. Зима-2017/18

Внимание: выделены состоявшиеся трансферы!

Локомотив (Москва)

Пришли: п. Бен Арфа (ПСЖ, Франция), н. Визеу (Фламенго, Бразилия), н. Жемалетдинов (Рубин), з. Милич (Олимпиакос, Греция)

Ушли: з. Маргасов (Тосно, аренда), з. Михалик (св. агент)

Зенит (Санкт-Петербург)

Пришли: н. Заболотный (Тосно), п. Зинков (Крылья Советов, аренда)

Ушли: з. Карпов (СКА-Хабаровск), в. Обухов (Арсенал, аренда), в. Рудаков (ХИК, Финляндия), н. Дзюба (Арсенал, аренда), з. Новосельцев (Арсенал, аренда), з. Богаев (СКА-Хабаровск, аренда), п. Шатов (Краснодар)

Спартак (Москва)

Пришли: з. Максимович (Наполи, Италия, аренда), п. Ханни (Андерлехт, Бельгия), з. Вериссимо (Сантос, Бразилия)

Ушли: п. Самсонов (СКА Хабаровск), п. Гулиев (Ростов, аренда)

Краснодар (Краснодар)

Пришли: з. Калинин (Волгарь), п. Шатов (Зенит),

Ушли: п. Подберезкин (Рубин, аренда), п. Ристич (Спарта, Чехия, аренда)

ЦСКА (Москва)

Пришли: п. Янов (Строгино), п. Бистрович (Славен Белупо, Хорватия), н. Муса (Лестер, Англия, аренда), з. Додо (Сампдория, Англия), н. Эменике (Олимпиакос, Греция)

Ушли: н. Базелюк (Зброевка, Чехия, аренда), п. Головин (Челси, Англия), н. Оланаре (Мальме, Швеция), п. А. Макаров (Тосно, аренда)

Уфа (Уфа)

Пришли: н. Сиротов (Зенит-2), н. Сейдахмет (Тараз, Казахстан)

Ушли: —

Ахмат (Грозный)

Пришли: п. Кацаев (Анжи, из аренды), з. Зайцев (Амкар), п. Мадике Кан (Джараф, ОАЭ)

Ушли: п. Торже (Динамо Бх, Румыния, аренда)

Арсенал (Тула)

Пришли: в. Обухов (Зенит, аренда), з. Новосельцев (Зенит, аренда), н. Дзюба (Зенит, аренда)

Ушли: в. Габулов (Брюгге, Бельгия), з. Айдов (Ротор-Волгоград), з. Беляев (Спартак, аренда), п. Александров (Динамо)

Урал (Екатеринбург)

Пришли: п. Бевеев (Носта), п. Егорычев (Носта), в. Баклов (Сызрань), н. Сиротов (Зенит-2)

Ушли: п. Павленко (св. агент), п. Билоног (св. агент), п. Бикфалви (Динамо)

Ростов (Ростов-на-Дону)

Пришли: н. Сигурдарсон (Мольде, Норвегия), п. Гулиев (Спартак, аренда), п. Чуперка (Балтика), з. Сигурдссон (Фулхэм, Англия), з. Скопинцев (Балтика, из аренды)

Ушли: п. Кинтеро (Челси, из аренды), з. Устинов (Рубин, из аренды)

Рубин (Казань)

Пришли: п. Подберезкин (Краснодар, аренда), з. Устинов (Ростов, аренда), п. Канга (Црвена Звезда, Сербия)

Ушли: з. Бауэр (Сток Сити, Англия), п. М’Вила (Сент-Этьен, Франция), з. Бурлак (Крылья Советов), п. Цакташ (Хайдук, Хорватия), з. Сигурдссон (Фулхэм, из аренды), з. Самбрано (Динамо Киев, Украина), н. Лестьенн (Малага, Испания, аренда), п. Рочина (Леванте, Испания, аренда), п. Сонг (св. агент), н. Жемалетдинов (Локомотив)

Динамо М (Москва)

Пришли: н. Марков (Тосно), з. Рауш (Кельн, Германия), п. Тетте (Лех, Польша), н. Черных (Ягеллония, Польша), п. Бикфалви (Урал), п. Александров (Арсенал)

Ушли: н. Бечирай (Мехелен, Бельгия), з. Ненахов (Тюмень, аренда), в. Нарубин (св. агент), н. Погребняк (св. агент), н. Вандерсон (Аланьяспор, Турция), з. С. Терехов (св. агент)

Амкар (Пермь)

Пришли: п. Корзун (Динамо Киев, Украина), н. Сиротов (Зенит-2), н. Будковский (Шахтер, Украина, аренда)

Ушли: з. Зайцев (Ахмат)

Тосно (Тосно)

Пришли: з. Миюшкович (Тараз, Казахстан), п. Скворцов (Тамбов), п. Рикардиньо (Црвена Звезда, Сербия), з. Маргасов (Локомотив, аренда), п. А. Макаров (ЦСКА, аренда)

Ушли: н. Заболотный (Зенит), н. Марков (Динамо), з. Абазов (Ротор-Волгоград)

Анжи (Махачкала)

Пришли: н. Калмыков (Афипс), п. Антон (Динамо Бх, Румыния), з. Чансельор (Дельфин, Эквадор), н. Поку (Майами, США), п. Корзун (Динамо Киев, Украина), п. Банада (Александрия, Украина)

Ушли: в. Солосин (св. агент), з. Багаев (св. агент), п. Паном (св. агент), п. Гулиев (Спартак, из аренды), н. Базелюк (ЦСКА, из аренды), п. Кацаев (Ахмат, из аренды), п. Афонин (Оренбург), з. Фибель (св. агент), п. Липартия (св. агент)

СКА-Хабаровск (Хабаровск)

Пришли: п. Самсонов (Спартак), п. Кабутов (Волгарь), з. Карпов (Зенит), п. Макаров (Минск, Белоруссия), з. Богаев (Зенит, аренда)

Ушли: п. Дедечко (Мариуполь, Украина), п. Друзин (Ротор-Волгоград), з. Тишкин (Балтика), п. Г. Габулов (св. агент), н. Христов (св. агент)

Фото: Global Look Press