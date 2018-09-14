Красотка со стальными нервами. Девушка, не отпустившая Джона Терри в Россию

Автор: Роман Шлуинский 0

Джон Терри был в шаге от перехода в московский «Спартак», если бы не одно «но». Супруга защитника Тони отказалась от переезда в Россию, не отпустив туда и самого футболиста. Женщина со стальными нервами, простившая своему мужу немало измен, решила не испытывать судьбу и не дать Терри оказаться в окружении красавиц-россиянок. Впрочем, ей и самой есть чем похвастать.

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Think I need to work on my tan lines 😜😎

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What a beautiful place 🇬🇷😍

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Со своей женой Джон познакомился в 2000 году. В 2006 году Тони родила двойняшек — сына Джорджи Джона и дочь Саммер Роуз.  В 2007 году пара поженилась. Медовый месяц провели очень солидно — на яхте Романа Абрамовича.

Даже после рождения двоих детей Тони Терри удалось сохранить себя в отличной форме. В свободное время она занимается фитнесом.

Фото: Twitter, Instagram
Текст: Роман Шлуинский

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