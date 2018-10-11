Бразильский россиянин. Три факта о вратаре сборной России Маринато Гилерме

Автор: Роман Шлуинский 0

10 октября Станислав Черчесов объявил, что именно Маринато Гилерме займет место в воротах в матче со Швецией. Еженедельник «Футбол» собрал три истории о вратаре национальной сборной.

Защитник

РПЛ. 10 тур. ЦСКА — «Локомотив» — 0:1. Москва. «ВЭБ Арена». 7 октября 2018 г.

До футбола Маринато занимался футзалом и играл на позиции защитника. В этом амплуа он играл до 10 лет, пока однажды вратари команды не пришли на тренировку. Гилерме, будучи самым высоким из полевых игроков, по решению тренера встал в ворота, и с тех пор сохранил любимую позицию.

Первый в России

«Локомотив» интересовался опорным полузащитником из «Атлетико Паранаэнсе», в котором тогда играл Гилерме. Скауты «железнодорожников» обратили внимание на бразильца. В июле 2007 года «Локомотив» предложил ему контракт. Мариано согласился не раздумывая. Таким образом, он стал первым бразильским вратарем в российском профессиональном футболе.

Первый натурализованный россиянин

РФПЛ. 28 тур. «Локомотив» — «Оренбург» — 4:0. Москва. Стадион «Локомотив». 13 мая 2017 г.

Маринато Гилерме: «С экзаменом по русскому языку справился, хотя и сделал несколько ошибок»

В ноябре 2015 года Гилерме получил гражданство РФ и перестал считаться легионером. А еще через год он впервые получил приглашение в российскую сборную на товарищеские матчи с Францией и Литвой, благодаря чему стал первым натурализованным футболистом из дальнего зарубежья в составе российской команды.

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press
Текст: Роман Шлуинский

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