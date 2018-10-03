Кобальтовый кризис. Три пробоины «Шальке», на которые нужно давить «Локомотиву»

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» примет на своем поле «Шальке». Обе команды заметно буксуют на старте сезона, но даже при таком раскладе у действующих чемпионов России есть как минимум три весомых причины считаться фаворитами встречи. Еженедельник «Футбол» указывает на главные проблемы немцев, которыми нужно воспользоваться игрокам «Локо».

Первая пробоина: дыра в центре

На старте сезона большая часть голов в ворота гельзенкирхенцев прилетела вследствие провалов в центральной зоне. Уэстон Маккенни, Суат Сердар, Себастьян Руди, Набиль Бенталеб играют отвратительно: у них в среднем по 1.75 отбора и по 1.33 перехвата за игру. Не самый впечатляющий результат для игроков центральной зоны вице-чемпионов Германии. Созидательные действия в атаке тоже далеки от идеальных: на счету хавбеков «горняков» в среднем всего 0.45 ключевых передач за игру. Особенно этим пользовалась «Бавария», чьи хавбеки всю игру измывались над центром поля гельзенкирхенцев. А ведь еще в прошлом сезоне в этой зоне главенствовал амбициозный дуэт Макса Майера и Леона Горетцки. Но первый разругался с руководством и со скандалом переметнулся в АПЛ, а второго поглотила как раз «Бавария».

За «железнодорожников» играют опытный Игорь Денисов, у которого за плечами достаточное количество еврокубковых встреч, и Гжегож Крыховяк, арендованный москвичами у «ПСЖ». Если сравнить Игоря Денисова и того же Набиля Бенталеба, то выясняется, что россиянин куда бережнее дорожит мячом. Оба действуют в опорной зоне, но у россиянина точность пасов составляет 87%, тогда как у алжирца этот компонент на отметке 79%. Даже у действующего в «Локо» ближе к атаке Гжегожа Крыховяка этот показатель достигает 80%.

Вторая пробоина: ступор тренера



Еще в прошлом сезоне Доменико Тедеско пели дифирамбы и провозглашали новым Юлианом Нагельсманном. И было за что, ведь он впервые за долгое время втащил команду на второе место в чемпионате Германии. Хотя до «Шальке» у тренера был лишь опыт работы во Второй Бундеслиге с «Эрцгебирге», который он смог уберечь от понижения в классе.

Сейчас у «горняков» большие проблемы — 5 поражений в 6 стартовых матчах чемпионата Германии. Причем лишь в минувшие выходные им удалось отпраздновать первую победу. «Мы все переживаем. Тщательно все анализируем и работаем над совершенствованием. Мы хотим вернуться в форму, в которой были в прошлом сезоне. Главная задача – снова вселить в команду уверенность», — говорит Тедеско. Но, судя по результатам, складывается впечатление, что немец просто не знает, что делать. И пока он судорожно ищет пути выхода из кризиса, закаленный в боях и скандалах Юрий Семин может с улыбкой наблюдать за этими стараниями со стороны. Именно за счет опыта своего легендарного тренера «Локо» и его умения справляться с давлением москвичам по силам вырвать у «Шальке» победу в этой битве двух буксующих команд.

Третья пробоина: потуги в атаке

За сезон-2017/18 45% (24 из 53) всех голов гельзенкирхенцы провели со стандартов, 10 забитых мячей – с пенальти. В точности как нынешний «Спартак», который почти все голы в этом сезоне забил со стандартных положений. Сейчас же у игроков клуба с этим большие проблемы: только один забитый мяч со стандартов, и то с пенальти в матче с «Вольфсбургом». Да и в целом «горняки» на старте сезона достаточно мучительно добывают голы — лишь 4 мяча в 7 играх Бундеслиги и ЛЧ. В этих матчах «Шальке» нанес аж 89 ударов по чужим воротам. Следовательно, реализация достигает катастрофической отметки — менее 4%. Даже замыкающий турнирную таблицу ФНЛ «Зенит-2» опережает их в этом компоненте — 10%.

«Локомотив» в этом сезоне отвратительно играет в гостях и пропускает охапку голов во всех турнирах (пять в Питере в РПЛ, три — в Стамбуле в ЛЧ, два — в Калининграде в Кубке России). Зато дома «железнодорожники» уверенно обороняют ворота (лишь два пропущенных гола в последних восьми встречах). Затупленная атака «горняков» вряд ли сумеет испортить статистику москвичам.

Текст: Роман Шлуинский

Фото: Global Look Press