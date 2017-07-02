Висенте Очоа: «Нам помогали, с нами пели и танцевали, мы вместе болели и пили»

Мексиканский болельщик Висенте Очоа с 2006 года не пропускает турниры, где выступает его сборная. Болельщика отговаривали ехать в Россию, но он сделал наоборот, что оказалось верным решением. Очоа — о турнире, российских городах и фанатах, а также о том, что его напугало.

Друзья не хотели отпускать Висенте в Россию:

«Сумасшедший, ты правда собрался в Россию?! Там опасно, холодно, а хмурые люди никогда не поймут твоего веселья», — рассказал мексиканский болельщик.

Как говорит Очоа, опасения его друзей и знакомых не оправдались. Российские фанаты оказались дружелюбными людьми:

«Нам помогали, с нами пели и танцевали, мы вместе болели и пили, и сейчас я посылаю СМС своим сомневавшимся друзьям с одним текстом: «Ты обязан быть в России на Чемпионате мира-2018».

Проблемой остается не очень хороший английский язык у полицейских и волонтеров, а еще мексиканца напугал бесплатный поезд из Казани в Сочи:

«Вагоны были старыми, кондиционеры не работали. Учитывая, что это было мое первое путешествие в поезде в жизни – я пообещал себе выбирать другие варианты. Нет, все равно было весело, мы гуляли, выпили все пиво в баре поезда, тусовались, пели на станциях, я познакомился с массой отличных русских ребят, которые не давали заскучать. И, кстати, сейчас мы едем в Петербург в суперсовременных условиях: два этажа, вай-фай, душ».

По его мнению, Сочи и Казань готовы к проведению крупных спортивных чемпионатов на 100%:

«Уверен, что в Петербурге и Москве, куда я загляну после финала, будет не хуже».

Фото: Global Look Press

Источник: РИА

Футбол в сомбреро Авторский блог Юрия Алеманова о сборной Мексики, участнике Кубка конфедераций-2017. Последние новости, интервью, составы и фото с турнира.