Вожаки стаи. Пять главных звезд сборной Камеруна на Кубке конфедераций

В начале года сборная Камеруна, для многих неожиданно, сумела завоевать Кубок африканских наций и квалифицироваться на Кубок конфедераций в Россию. Еженедельник «Футбол» знакомит вас с пятью наиболее яркими представителями «Неукротимых Львов», на плечи которых упал груз лидерства в национальной команде.

Кто: Фабрис Ондоа

Возраст: 21

Амплуа: голкипер

Клуб: «Севилья В»

Самуэль Это’О, являющийся на родине настоящей иконой, сам того не подозревая, стал одним из главных творцов судьбы Фабриса Ондоа. Перспективный голкипер начал заниматься футболом в академии именитого соотечественника вместе со своим двоюродным братом Андре Онана, который сегодня является основным вратарем «Аякса» и главным конкурентом Фабриса в борьбе за место в стартовом составе сборной Камеруна. Всего в 14 лет Ондоа не без помощи связей академии Это’О оказался в системе «Барселоны», а уже через 5 лет защищал ворота в матчах «сине-гранатового» дубля.

Если у его брата в «Аяксе» сейчас все складывается как нельзя лучше, то Фабрис на клубном уровне раскрыться в полную силу пока не может. В настоящее время он принадлежит клубу второго испанского эшелона «Химнастик» из Таррагоны, но даже оттуда был отправлен в аренду в фарм-клуб «Севильи». Но именно Фабрис Ондоа считается основным голкипером национальной команды Камеруна, вместе с которой он завоевал Кубок африканских наций и был признан лучшим вратарем турнира.

Перед глазами Фабриса наверняка стоят примеры многих легендарных футболистов, которые заявили о себе во всеуслышание именно на Кубке конфедераций. И можно с уверенностью заявить: Ондоа получит прекрасный шанс проявить себя в матчах против Германии и Чили на глазах у европейских скаутов, дабы дать своей клубной карьере толчок и занять заветное место «в рамке» именитого клуба.

Кто: Андре-Франк Замбо

Возраст: 21

Амплуа: полузащитник

Клуб: «Марсель»

Юный полузащитник Андре Замбо буквально ворвался в европейский футбол: минувший футбольный год стал для него лишь первым полноценным сезоном на столь высоком уровне, и цепкий полузащитник умудрился провести за «Марсель» аж 35 матчей во всех турнирах. Многими специалистами отмечается нехарактерная для его возраста уверенная игра в центре поля, который он практически цементирует.

Андре-Франк Замбо дебютировал в национальной команде не так давно: 24 марта 2017 года сборная Камеруна встречалась со сборной Туниса и, во многом благодаря уверенным действиям 21-летнего хавбека, камерунцы одержали победу со счетом 1:0. Кубок конфедераций станет для него первым крупным международным турниром и, возможно, именно Замбо поведет за собой «Неукротимых Львов» в дороге за заветным трофеем.

Кто: Венсан Абубакар

Возраст: 25

Амплуа: нападающий

Клуб: «Бешикташ»

Венсан Абубакар в 25-летнем возрасте уже является настоящим ветераном сборной Камеруна. На сегодняшний день именно Венсан имеет наибольшее количество проведенных за национальную команду матчей среди действующих игроков – 57. Также именно Абубакар из текущего сбора игроков является лучшим бомбардиром «Неукротимых Львов» — на его счету 17 забитых мячей.

Венсан Абубакар «подарил» своей сборной путевку на Кубок конфедераций, забив победный мяч в ворота сборной Египта на Кубке африканских наций. При взгляде на форварда рядовой болельщик увидит сильного атлетичного футболиста, но помимо великолепной физической формы Абубакар – самый настоящий бомбардир. Отличный удар, высокий уровень игры на втором этаже и невероятная сила, которая делает из Венсана настоящего тарана — ключевые качества самого именитого игрока камерунской сборной.

Кто: Кристиан Бассогог

Возраст: 21

Амплуа: нападающий

Клуб: «Хэнань Цзянье»

Кристиан Бассогог – настоящее открытие минувшего Кубка африканских наций. 21-летний нападающий является универсалом, что в современном футболе остается довольно ценным качеством. Бассогог может сыграть как на острие атаки, так и на ее фланге, а сходу вспомнить игрока с такой же скоростной технической оснащенностью как у Кристиана весьма затруднительно.

Его выдающаяся игра была отмечена и организаторами Кубка африканских наций – он был признан самым ценным игроком главного африканского турнира в 2017 году. Сообщалось, что в Кристиане был крайне заинтересован московский «Локомотив», однако игрок принял решение перебраться в Китай. Переход сложно назвать удачным: клуб занял 3-е место с конца в турнирной таблице. Если Бассогог все еще рассчитывает вернуться в Европу и стать настоящей звездой, то Кубок конфедераций – идеальный для него шанс.

Кто: Бенжамин Муканджо

Возраст: 28

Амплуа: нападающий

Клуб: «Лорьян»

Бенжамин Мукаджо – один из самых опытных игроков в составе сборной Камеруна. В минувшем сезоне 28-летний форвард, похоже, достиг пика своей карьеры. В скромном «Лорьяне» он стал лучшим бомбардиром, забив аж 13 мячей в 25 матчах, принял непосредственное участие в триумфе сборной Камеруна на Кубке африканских наций, а в финальном матче с Египтом был и вовсе признан лучшим игроком главного противостояния на «Черном континенте» в 2017 году.

Муканджо привез сборную Камеруна в Россию в качестве капитана и именно он станет системообразующим игроком «Неукротимых Львов», от которого будет зависеть очень многое.

Текст: Вадим Павлов

Фото: Global Look Press

Неукротимые Львы Блог Вадима Павлова, посвященный сборной Камеруна. Здесь вы сможете найти последние новости, слухи, обзоры матчей, фоторепортажи и прочие события из жизни чемпионов Африки на Кубке конфедераций-2017.