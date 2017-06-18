Форвард сборной Камеруна Бенжамин Муканджо: «Это’О? Он правильно сделал, когда принял предложение из России»

Форвард сборной Камеруна Бенжамин Муканджо поделился ожиданиями от Кубка конфедераций. Также он рассказал о своем отношении к переходу Самуэля Это’О в «Анжи».

«Кубок конфедераций — это особое соревнование. Для нас большое удовольствие принимать в нем участие. Помогает ли нам играть высокий рост? Я думаю, это не очень важно. У нас есть хорошие игроки и менее высокого роста. Все зависит от того, насколько динамично вы играете. Не думаю, что это сыграет большую роль в матче с Чили. У нас есть и другие плюсы. Погода? Я думаю, что погодные условия будут одинаковы для всех. Мы знаем, что такое зима и лето. Многие наши футболисты играют в Европе.

Не хотел бы я сыграть в Европе по примеру Это’О? Он правильно сделал, когда принял предложение из России. Что касается интереса к Бассогогу, то я не знаю, будет ли он играть в России. Главное — защитить цвета нашего флага, а не то, обратят на него внимание российские скауты или нет», — рассказал Муканджо.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат

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