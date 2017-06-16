Клаудио Браво не сыграет в первом матче сборной Чили на Кубке конфедераций

Вратарь сборной Чили Клаудио Браво пропустит первый матч своей команды на Кубке конфедераций. Всему виной стала травма, полученная чилийцем еще в апреле.

Голкипер сборной Чили Клаудио Браво не сможет помочь своей команде в матче 1-го тура группового этапа Кубка конфедераций – 2017 с командой Камеруна.

Сообщается, что Браво пропустил тренировку своей национальной команды, чтобы пройти медицинский тест. По результатам теста стало известно, что повреждение футболиста, которое он получил еще в конце апреля в «Манчестер Сити», имеет положительную динамику в сторону полного восстановления, однако помочь своей сборной в первом матче турнира он точно не сможет.

Сборная Чили сыграет в матче 1-го тура группы B Кубка конфедераций с командой Камеруна в Москве на стадионе «Спартак». Встреча запланирована на 18 июня.