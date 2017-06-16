Полузащитник сборной Камеруна Арно Сутчин-Джум: «Расизм есть во всем мире»

Полузащитник сборной Камеруна Арно Сутчин-Джум поделился мнением относительно возможных случаев проявления расизма на матчах Кубка конфедераций 2017 года в России. Он заявил, что расизм есть везде.

«Некоторые футболисты нашей сборной уже играли в России или похожих странах. Я сам выступал в Польше. Считаю, что проявления расизма встречаются во всем мире. Иногда это используется, чтобы вывести футболистов из себя. Но мы не будем поддаваться на провокации и сосредоточимся на игре. Не важно, какого цвета ваша кожа. Главное — играть в футбол и получать удовольствие», — заявил камерунец.

Дебютный матч на Кубке конфедераций сборная Камеруна проведет против национальной команды Чили на московском стадионе «Спартак».

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Камерун сыграет в одной группе с Чили (18 июня), Австралией (22 июня) и Германией (25 июня).

Фото: Global Look Press

Источник: BBC Sport