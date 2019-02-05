10 самых громких переходов зимнего трансферного окна

Обычно топ-сделки проворачивают летом. Но нынешнее трансферное окно стало взрывным несмотря на время года: сразу несколько клубов заманили к себе звезд. А одним из главных игроков на рынке стал «Зенит», который продал аргентинца Леандро Паредеса в «ПСЖ», а на вырученные деньги купил колумбийца Вильмара Барриоса («Бока Хуниорс»), Сердара Азмуна («Рубин») и Ярослава Ракицкого («Шахтер»).

1. Леандро Паредес

«Зенит» — «ПСЖ»

В июле 2017 года «Зенит» заплатил «Роме» 23 млн евро за аргентинского полузащитника. С тех пор Паредес провел в клубе 47 игр и забил 7 голов, но захотел вернуться в один из больших европейских чемпионатов. Весь январь СМИ отправляли игрока в «ПСЖ», о чем шутил и главный тренер парижан Томас Тухель: «Я искал его в душевой, в раздевалке, у врачей, у вратарей, но его нигде нет!» В итоге 24-летний опорник все же подписал контракт с «горожанами» до лета 2023-го: сумма сделки оценивается в 40 млн евро.

2. Вильмар Барриос

«Бока Хуниорс» — «Зенит»

По неофициальным данным, переход игрока сборной Колумбии и позиционного сменщика Паредеса обошелся петербуржцам в 15 млн евро. Вильмар узнал о завершении переговоров за несколько часов до матча 15-го тура чемпионата Аргентины: автобус с игроками «Боки» уже отправился на игру против «Сан-Мартина» Сан-Хуан, но Барриоса сняли с «рейса» и сообщили последние новости. Полузащитник попрощался с членами команды и покинул расположение клуба из Буэнос-Айреса.

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3. Кшиштоф Пентек

«Дженоа» — «Милан»

«Не намерены продавать Пентека зимой. Но можем засомневаться, если получим серьезное предложение» — спортивный директор генуэзцев Джорджо Перинетти дал лайфхак для желающих приобрести игрока, забившего за полсезона в Серии А 13 мячей. «Милан» среагировал оперативнее всех: 4,5-летний контракт с поляком обошелся «россонери» в 35 млн евро. За «дьяволов» Кшиштоф уже оформил дубль в ворота «Наполи» (2:0) в 1/4 Кубка Италии и забил «Роме» (1:1) в чемпионате.

4. Альваро Мората

«Челси» — «Атлетико»

Мадридский клуб заплатил за 1,5-годичную аренду Альваро 7,5 млн евро. Нападающий вернулся в родную лигу, но этому не рады болельщики «Реала», в котором страйкер выступал пять сезонов: в комментариях к Instagram-посту с детским снимком Мораты в форме «индейцев» фанаты выкладывали фото, где форвард целовал эмблему «сливочных». «Я начинал карьеру в «Атлетико», и знающие меня люди понимают. Прошлое есть прошлое, я горжусь им» — так 26-летний испанец ответил хейтерам.

5. Франсеск Фабрегас

«Челси» — «Монако»

В текущем сезоне 31-летний испанец провел всего 6 матчей в АПЛ, поэтому «синие» отдали полузащитника в «Монако» за 10 млн евро. Сеск подписал 2,5-летний контракт с «монегасками» благодаря Тьерри Анри: экс-главный тренер клуба настоял на трансфере вопреки позиции местного совета директоров. Вскоре француза уволили, но Фабрегас не потерял места в стартовом составе. Только это не отразилось на его статистике: за 6 встреч футболист набрал всего 1+0 по системе «гол+пас».

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6. Гонсало Игуаин

«Милан» — «Челси»

Перед арендой в «Милан» аргентинец настаивал на включении в соглашение пункта о последующем переходе к «россонери». Но уже 14 января он передумал и сам подал запрос на переход в «Челси». «Ювентус», владеющий правами на форварда, отправил его в лондонский клуб, который может выкупить контракт Игуаина за 36 млн евро уже ближайшим летом. Во втором для себя матче в АПЛ футболист забил два гола «Хаддерсфилду» (5:0).

7. Кевин-Принс Боатенг

«Сассуоло» — «Барселона»

21 января «блаугранас» арендовали ганца на полгода за 2 млн евро с правом выкупа за 8 млн евро. Сразу после перехода Боатенг прошел обряд посвящения: «Лучший игрок мира? Месси. Он доказывал это последние 10 лет». Пока Кевин-Принс не запомнился ничем, кроме поклонения местному богу: за «Барсу» он провел 63 безрезультативные минуты в матче Кубка Испании, а также трижды оставался на скамейке запасных в играх Ла Лиги.

8. Марио Балотелли

«Ницца» — «Марсель»

«Сассуоло» рассматривал Балотелли в качестве замены ушедшему Боатенгу, но 28-летний форвард выбрал «Марсель»: с провансальцами он подписал контракт до конца сезона, подробности которого не сообщаются. Твиттер «Олимпика» представил СуперМарио в видео, где марсельские паркуристы рисуют граффити с его изображением. Итальянец эффектно дебютировал в новой команде: в матче с «Лиллем» (1:2) он вышел на замену и забил гол.

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9. Сердар Азмун

«Рубин» — «Зенит»

Пять с половиной сезонов иранец выступал в клубах из России – «Рубине» и «Ростове». Этой зимой интерес к Азмуну проявляли «Брюгге», «Вулверхэмптон», «Галатасарай» и «Байер», но 24-летний форвард снова остался в РПЛ: «Зенит» выкупил Сердара из казанской команды (называется сумма в 12 млн евро) и заключил с ним соглашение на 3,5 года. Футболист стал 15-м новичком сине-бело-голубых, перешедшим в клуб после работы под руководством Курбана Бердыева.

10. Питер Крауч

«Сток Сити» — «Бернли»

В составе «гончаров» двухметровый форвард провел 7 лет, а в текущем сезоне он забил 2 гола в 26 встречах за «Сток». Тем не менее на следующий вечер после дня своего 38-летия форвард решился на новый вызов: из клуба Чемпионшипа Питер перебрался в «Бернли» до конца первенства-2018/19. «Никогда не думал, что однажды я вернусь в АПЛ», — заявил ветеран.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press