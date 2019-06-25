10 попыток Леонида Федуна изменить российский футбол

Владелец «Спартака» Леонид Федун достаточно часто выступает с идеями реформирования российского футбола. Предложения бизнесмена вызывают широкий резонанс в спортивных кругах, но в жизнь эти идеи воплощаются далеко не так активно, как обсуждаются.

1. Болельщики — будущие владельцы «Спартака»

Несколько дней назад Федун сообщил о грядущих изменениях в структуре управления красно-белыми. «В 2023 году клуб окажется готов к самостоятельному плаванию. «Спартаком» будут владеть его болельщики. Народная команда должна управляться народом», — заявил Леонид Арнольдович в интервью «Чемпионату». Многие эксперты настороженно восприняли подобный шаг руководителя, хотя в «Барселоне», «Баварии» и других европейских грандах успешно работают по подобной схеме. Сам акционер клуба заявил, что давно собирался отдать контрольный пакет акций «Спартака» его поклонникам, но не делал этого из-за финансовых кризисов в стране.

2. Субсидирование медиаправ

Осенью 2018-го владелец «Спартака» опубликовал статью в «Спорт-Экспрессе», где описал целый ряд реформ для реанимирования российской футбольной системы. Одним из его основных предложений стал пункт «Понятная и прозрачная система субсидирования медиаправ». Бизнесмен заявил о возможности тратить бюджетные деньги только на субсидии для команд. В год РПЛ хватит 80-100 млн евро, ФНЛ — около 15 млн евро. При этом остальные финансовые вливания будут запрещены, а значит, власти смогут заняться другими спортивными вопросами — строительством инфраструктуры и развитием детского футбола в своих регионах.

3. Конкуренция = выгодные контракты

По мнению Федуна, руководители отечественных клубов не должны зависеть от государства. Поэтому его предложение о распределении денег с субсидий в зависимости от спортивных показателей команды — логичный шаг. Конкурентоспособность в чемпионате приведет к интересу из Европы и подписанию дорогого ТВ-контракта. В этот момент российский футбол и начнет строить бизнес, а не сидеть на бюджетных средствах. К сожалению, пока эту красивую жизнь трудно представить в суровых российских реалиях. Правда, и сам реформатор предупреждал, что идти к футбольному эльдорадо (в случае принятия подобных правил игры) придется долго.

4. Бизнес на билетах

По убеждению Федуна, необходимо обязательно уделять внимание билетному заработку. «От продажи билетов каждый клуб должен получать не менее 2-2,5 млн евро. Значит, средняя посещаемость не может быть ниже 18 000 зрителей» — так президент красно-белых обозначил задание командам в случае успешного принятия его предложения. Но на данный момент подобную посещаемость в России может обеспечить только малая часть клубов. Причем некоторые из них («Нижний Новгород», «Ротор», «Мордовия», «Балтика») играют в ФНЛ. Поэтому и эту реформу от миллиардера не восприняли всерьез.

5. Жесткие условия отбора в РПЛ

Леонид Арнольдович выступал и за жесткие условия по лицензированию команд в элиту. По его мнению, участники РПЛ обязаны иметь бездефицитный бюджет с доходами не менее 13 млн евро, стадион с крытыми трибунами вместимостью не меньше 20 тысяч зрителей, академию и крытый манеж. Но это предложение было раскритиковано: к сожалению, многие российские клубы так и не научились зарабатывать самостоятельно, да и денег на ту же реконструкцию арены им безвозмездно никто не выдаст.

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6. Новый формат чемпионата в ФНЛ

Леонид Федун разработал план действий и для первого дивизиона. Основные требования к участникам чемпионата: бездефицитный бюджет, стадион с 5-7 тысячами зрителей, частично закрытые трибуны, 5-10 доморощенных игроков в заявке на сезон. При этом бизнесмен предлагал увеличить количество участников лиги до 32-36 команд, разбитых на Восточный и Западный дивизионы. Такое изменение, по словам владельца «Спартака», помогло бы главам коллективов сократить расходы на транспорт. Тренерам же удалось бы выстроить нормальный недельный тренировочный цикл.

7. Мотивация для детских тренеров

Чтобы изменить детский и юношеский футбол к лучшему, Федун придумал слишком идеализированную схему. Владелец «Спартака» заявлял о возможности создания понятной материальной мотивации для детских тренеров. По задумке, специалист будет получать сумму за каждого своего воспитанника, который начнет добиваться успехов в профессиональном спорте. Однако чиновники из футбольных организаций пока никак не отреагировали на эту идею.

8. Сокращение участников РПЛ

В конце мая этого года за увеличение числа участников РПЛ до 18 проголосовали 15 из 16 команд Премьер-лиги. Единственным противником реформы стал «Спартак» во главе с Леонидом Федуном. После заседания функционер назвал решение экономической глупостью. Он боролся за сокращение РПЛ еще в 2017-м. Тогда он аргументировал свою позицию: «12 команд играют в четыре или в два круга, потом делятся на две шестерки и играют еще два круга. И это серьезная прибавка в бюджет, интересная картинка на телевидении, повышенное внимание рекламы к такому зрелищу». Но за два года к мнению бизнесмена так и не прислушались.

9. Жесткий лимит на легионеров

Руководство РПЛ в ближайшее время может обновить лимит на легионеров. Скорее всего, в голосовании победит вариант «8+17». С подобным выбором согласен и Леонид Арнольдович: «Этой схеме альтернативы нет. При «8+17» исчезает весь негатив, никто никому не гарантирует места в составе. А позитив в том, что увеличится количество россиян в заявке». Предприниматель всегда выступал за ужесточение лимита для роста конкуренции среди российских игроков, и в этом случае его позиция принята большинством.

10. «Нет» потолку зарплат

Два года назад в РПЛ спорили по поводу введения потолка зарплат. Тогда Федун высказался против этой инициативы: «Такое бывает только в закрытых лигах. Если ввести подобную меру, то любой игрок, который чуть-чуть начнет себя показывать, сразу уедет в Европу. От этого упадет качество футбола». В итоге вопрос о потолке зарплат так и обсуждается в кабинетах, но чиновники до сих пор не могут прийти к единому мнению.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Сергей Дроняев