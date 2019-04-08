10 первопроходцев в мире футбольной амуниции

Футбол непрерывно эволюционирует на протяжении десятков и даже сотен лет, причем его развитие касается не только правил. Еженедельник «Футбол» вспоминает людей, которые привнесли новые атрибуты, со временем ставшие неотъемлемой частью спорта №1.

1. Корнелиус Джонсон

Что придумал: первые бутсы

Первым обладателем футбольной обуви называют английского короля Генриха VIII. В 1525 году придворный сапожник Корнелиус Джонсон получил заказ от супруги монарха Екатерины Арагонской на изготовление пары сотуляров (с древнесаксонского – «туфли для футбола»). Бутсы весом под килограмм каждая обошлись в 4 шиллинга и были преподнесены Генриху в качестве подарка, но до наших дней не дожили.

2–3. Братья Адольф и Рудольф Дасслеры

Что придумали: прототип современных бутс

В начале XX века бутсы имели кованые шипы и металлические носы – это приводило к таким увечьям, что в конце концов подобную обувь запретили. Революцию в производстве бутс совершили сапожники из Баварии – братья Адольф и Рудольф Дасслеры. После Второй мировой фабрика Дасслеров распалась на две конкурирующие компании – adidas и Puma. Братья начали делать спортивную обувь по новым технологиям: бутсы стали на порядок легче, удобнее и прочнее, а еще на них можно было менять шипы под разную погоду. Это качество сыграло важную роль в победе сборной Германии над венграми на ЧМ-1954, и вскоре братья Дасслеры стали снабжать бутсами весь футбольный мир.

3. Джон Броди

Что придумал: сетку на воротах

До 1889 года футбольные ворота представляли собой две обычные палки-штанги, из-за чего определить, попал ли мяч в створ, часто было проблематично. Все изменилось, когда в дело вмешался известный инженер из Ливерпуля и страстный болельщик «Эвертона» Джон Александр Броди. Возмутившись тем, что арбитры в очередной раз не разглядели гол его любимой команды, он, будучи владельцем фирмы по производству рыболовных сетей, предложил натягивать между палками сетку. Так споры по поводу взятия ворот свелись к минимуму, а поклонников игры по сей день приводит в восторг божественный звук чирканья мяча о сетку.

5. Сэм Уидоусон

Что придумал: щитки

Защиту для голеней впервые использовал в футбольном матче 1874 года находчивый игрок «Ноттингем Форест» Сэм Уэллер Уидоусон. Судьи в то время нужны были, по сути, лишь для того, чтобы засекать время, так что рубилово на поле было по-настоящему жестким. Идею Уидоусон взял из другой популярной в Англии игры – крикета, где одному из игроков, так называемому уикет-киперу, позволялось носить щитки на ногах. Когда Сэм явился на игру с обрезанными

крикетными щитками, торчащими из-под гетр, одноклубники подняли его на смех. Зато к концу игры смешно было одному Уидоусону – остальным было больно. Ппрактичность щитков была доказана временем, а в 1990 году их наличие стало для игроков обязательным.

6. Уильям Сайкс

Что придумал: вратарские перчатки

Фирменный вратарский атрибут запатентовал в 1885 году Уильям Сайкс – владелец фирмы по производству мячей. Изобретение прижилось далеко не сразу, ведь перчатки тогда шили из примитивных материалов, чаще из грубой кожи. Лишь в 1940-х годах видный аргентинский голкипер Амадео Карризо сделал перчатки неизменной частью своего имиджа. Спустя 30 лет бывший вратарь Стефано Андриоти основал компанию Stanno, производящую перчатки, и убедил футбольный мир в их необходимости.

7. Чарльз Гудьир

Что придумал: каучуковый мяч

Американский изобретатель Чарльз Гудьир, открывший процесс вулканизации каучука и получения резины, в 1855 году представил публике первый каучуковый мяч. Для футбола это имело важное значение, ведь прежде игровой снаряд представлял собой свиной или бычий мочевой пузырь, обтянутый кожей. Прочность и долговечность такого мяча была ничтожной. В 1862 году британец Ричард Линдон предложил помещать резиновую основу внутрь кожаной оболочки, придумав тем самым надувную камеру и окончательно определив строение футбольного мяча.

8. Ричард Бакминстер

Что придумал: прототип современных мячей

Кожаные мячи с камерами все равно имели ряд недостатков, таких как трудоемкость сшивания и неидеальная форма. Американский архитектор Ричард Бакминстер не был поклонником футбола, но изучение способов строительства сферических зданий с минимальными затратами материалов натолкнуло его на изобретение «Бакибола», или мяча Бакминстера. Он отличался характерной структурой из 32 сшитых друг с другом панелей – 20 шестиугольников и 12 пятиугольников, образующих почти совершенную сферу. На этой основе был создан мяч Telstar образца 1970 года, а затем и десятки других всемирно известных моделей.

9. Кен Астон

Что придумал: судейские карточки

На ЧМ-1966 в матче 1/4 финала между Англией и Аргентиной случился конфуз: арбитр Рудольф Крайтляйн не смог объяснить капитану аргентинцев Антонио Раттину, что тому нужно покинуть поле, так как говорил только по-немецки. Вскоре после этого член судейского комитета ФИФА Кен Астон предложил во избежание подобных казусов использовать цветные карточки. «В тот день, направляясь домой, я проезжал перекресток, но не успел: загорелся желтый, затем красный, – вспоминал Астон. – Это повторялось еще трижды. На третьем перекрестке меня осенило: это способ избегать языковых проблем!» Вскоре карточки прочно вошли в судейский арсенал.

10. Джозеф Хадсон

Что придумал: судейский свисток

Судьи появились в футболе в 1873 году, и долгое время судить доверяли любителям, так что в роли арбитра легко мог оказаться врач или почтальон. Первые годы судьи обходились без свистков: внимание привлекали либо колокольчиком, либо голосом, одновременно размахивая платком. В то же время ремесленник из Бирмингема Джозеф Хадсон предложил полиции Лондона использовать вместо ручных трещоток свое изобретение – губной свисток. По легенде в 1878 году один из матчей доверили судить полисмену, а когда на поле началась драка, звук свистка заставил всех мгновенно застыть. Но официально считается, что свисток в футболе впервые использовал новозеландский судья Уильям Этек, причем заказан тот свисток был все у того же Хадсона.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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