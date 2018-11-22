10 главных тренеров «Спартака»: как они работали и покидали клуб

Олег Кононов официально стал 13-м главным тренером «Спартака» построманцевской эпохи. За 15 лет через красно-белую фабрику прошли разные специалисты – от Невио Скалы до Станислава Черчесова. Кого-то, как и нынешнего тренера сборной России, спартаковский пранк закалил. А некоторым так и не удалось восстановить репутацию после увольнения.

Андрей Чернышов

Время работы: июнь, 2003 – сентябрь, 2004

«На момент 2003 года я просто не заслужил быть тренером «Спартака». Но сам этого не понимал и согласился».

В 35 лет главный тренер молодежной сборной России решил совмещать посты ради работы в «Спартаке». При нем случился скандал с бромантаном и дисквалификацией Егора Титова. Тогдашнему президенту «Спартака» Андрею Червиченко пришлось указать Чернышову на выход: «Игроки винят во всем тебя. Думают, что ты давал им допинг. Они могут специально «сливать» матчи. Так что уходи».

В России карьера у специалиста не задалась: он трудился только в брянском «Динамо» и московском «Торпедо» на должности спортивного директора. Зато успел поработать в Казахстане, Саудовской Аравии, ОАЭ и Сербии. А этой осенью экс-игрок греческого ПАОКа вернулся на Крит и стал главным тренером «Спарты».

Невио Скала

Время работы: декабрь, 2003 – сентябрь, 2004

«Я попал в Москву в неправильное время, когда клуб не управлялся настоящими футбольными менеджерами».

Создатель легендарной «Пармы» 1990-х подписал с красно-белыми годичный контракт. Команда проиграла в Суперкубке и потерпела шесть поражений подряд в апреле-мае, но Скала уверял: «Первые плоды нашей работы будут видны ближе к сентябрю 2004-го». По иронии судьбы именно в этот месяц Невио и уволили. Позже он не раз говорил о трансферных авантюрах Червиченко и был уверен, что с новым владельцем Леонидом Федуном он мог бы построить новый «Спартак».

После опыта в России Мистер не работает в большом футболе: сейчас он занимается сельскохозяйственным бизнесом, журналистикой, игрой в гольф и охотой. В 2012-м Скала сообщил, что готов рассмотреть любые предложения тренерской работы, но в профессию так и не вернулся.

Александр Старков

Время работы: июль, 2004 – апрель, 2006

«Не дай бог Аленичеву или еще кому-то оказаться на моем месте».

Осенью 2003-го специалист впервые вывел Латвию в финальную часть Евро, а после турнира возглавил «Спартак». Второе место по итогам ЧР-2005 (до этого красно-белые трижды не попадали в тройку) и проход до полуфинала Кубка России зрителей не впечатляли: Старкова критиковали за оборонительный стиль. В апреле 2006-го в «СЭ» вышло знаменитое интервью Дмитрия Аленичева «Старков – тупик для «Спартака». Тогда полузащитника отчислили, а Александр Петрович подал в отставку. Это стало первым увольнением в эпоху Федуна.

После «Спартака» Старков работал в клубах из Латвии и Азербайджана, а в латвийскую сборную возвращался дважды: девять лет назад он чуть не вывел прибалтов в стыки к ЧМ-2010 и ушел из команды в 2013-м, а полгода назад ФФЛ рассталась с тренером в третий раз.

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Владимир Федотов

Время работы: июнь, 2006 – июнь, 2007

«Федотов постоянно говорил о том, что его «подсиживают». Но фамилии не называл. Он сильно переживал, что его могут убрать в любой момент. Так и вышло». (С) Егор Титов

С 2002 года Владимир Григорьевич входил в тренерский штаб «Спартака». Дважды он становился и.о (2003, 2006) и в этом статусе доходил до финала Кубка России-2005/06. А перед стартом следующего сезона Федотов был назначен главным тренером клуба. При нем москвичи впервые за четыре года попали в группу ЛЧ и показывали зрелищный футбол. Но серия неудач в ЧР-2007 вынудила руководство уволить его в середине сезона. После этого специалист работал спортивным директором в «Москве». В начале 2009 года он покинул эту должность, а 29 марта скончался. По словам жены, Федотов находился в глубокой депрессии после ухода из обеих команд.

Микаэль Лаудруп

Время работы: сентябрь, 2008 – апрель, 2009

«Поездка в Россию была ошибкой в глобальном плане. Я не знал культуру этой страны».

Станислав Черчесов заменил Федотова и мог с ходу выиграть чемпионат: «Зенит» опередил красно-белых только в 30-м туре. Но в следующем сезоне пришлось убирать уже его: все из-за ссоры с Титовым и Калиниченко, а также двух проигрышей киевскому «Динамо» в квалификации к ЛЧ (1:4; 1:4). На этот раз «Спартак» возглавил Лаудруп, который сезоном ранее довел «Хетафе» до 1/4 финала Кубка УЕФА. Но в Москве он запомнился только первой за 7 лет победой над ЦСКА. В апреле 2009-го его отправили в отставку из-за неудачных результатов, а сменщиком датчанина стал Валерий Карпин без опыта подобной работы.

Главным тренерским успехом Микаэля стала работа в «Суонси»: в 2013-м он выиграл с валлийцами Кубок английской лиги и вышел в Лигу Европы. Три года назад чемпион Европы-1992 отказался возглавлять сборную Дании. А этой осенью он не захотел заменять Хулена Лопетеги в «Реале».

Валерий Карпин

Время работы: апрель, 2009 – май, 2012; ноябрь, 2012 – март, 2014

«При Федуне мое возвращение в «Спартак» исключено».

Точную оценку работе Карпина поставить сложно. С одной стороны, команда взяла два «серебра» РФПЛ и дошла до 1/4 финала ЛЕ- 2010/11. С другой — при нем «Спартак» проигрывал «Санкт-Галлену» и потратил около 280 млн евро на покупки. Только трофеев в клубе не прибавилось. Запомнился он и по фразам «Потому что они, *****, сильнее» или «Фалькао к нам, ****, не поедет», которые стали крылатыми. После ухода из «Спартака» Валерий Георгиевич работал в «Мальорке», армавирском «Торпедо» и на ТВ. Сейчас он возглавляет «Ростов», но своему стилю не изменил. «Хватит ерундой заниматься, ***. Приходи на «Ростов-Арену» — ждем только тебя» — так специалист пригласил болельщиков на последний домашний матч южан (с ЦСКА) в этом году.

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Унаи Эмери

Период работы: май, 2012 – ноябрь, 2012

«Я впервые поехал работать за границу и считаю такой опыт полезным: это позволило мне хорошо адаптироваться в Париже».

После сезона-2011/12 Федун решил оставить Карпина только гендиректором, а на место тренера нанять перспективного баска из «Валенсии». При нем москвичи выдавали самые разные результаты: 4:0 и 1:5 с «Динамо», 0:5 от «Зенита». А 4-е место в группе Лиги чемпионов и внутренние неудачи рассорили тренера и некоторых футболистов (помните «тренеришку» от Дзюбы?). Руководство уволило испанца сразу после ноябрьского разгрома от «Динамо»: по словам Эйдена Макгиди, Унаи узнал об отставке прямо в раздевалке. После этого Эмери трижды подряд выигрывал Лигу Европы в «Севилье», работал с топ-звездами «ПСЖ», а летом сменил Арсена Венгера в «Арсенале». Во всех турнирах лондонцы не знают поражений с 18 августа.

Дмитрий Гунько

Время работы: апрель, 2014 – май, 2014

«Спартак» — это клуб, который научил меня играть в футбол, дал неоценимый опыт в тренерской работе».

Специалист три раза выигрывал молодежное первенство страны (2008, 2010, 2012/13) со «Спартаком». В январе 2013-го он перешел в штаб к Карпину. А когда Валерий Георгиевич окончательно ушел из клуба (18 марта 2014-го), Гунько назначили и.о. Через полмесяца Дмитрий стал главным тренером: при нем москвичи пять раз проиграли, трижды выиграли и один раз сыграли вничью. Продлевать контракт с тренером не стали, поэтому он вернулся в академию Ф.Ф. Черенкова. А в начале 2017 года его назначили в «Спартак-2»: в ФНЛ он работал до конца прошлого сезона. 22 июня Гунько в очередной раз вернулся на пост главного тренера спортивной школы «Спартака».

Мурат Якин

Время работы: июнь, 2014 – май, 2015

«Я не скучаю по «Спартаку». Я благодарен этой команде, но надо идти дальше».

В «Спартак» Якин пришел после двух «золотых» сезонов с «Базелем». При нем в клубе появился Квинси Промес и Роман Широков, а во время его работы москвичи проводили дебютные встречи на «Открытие Арене». Вот и все, чем запомнился специалист в России. По итогу сезона-2014/15 красно-белые снова не попали в еврокубки, и контракт с Муратом расторгли. После неудачного опыта Якин не покидал Швейцарию: он работал во втором дивизионе с «Шаффхаузеном», а потом возглавлял «Грассхопер». Сейчас он трудится в «Сьоне» вместе со своим братом. После «Базеля» Якин не может выиграть титулов.

«Всяким федунам и асхабадзам было плевать, что нормальные команды выстраиваются годами». Как «Спартак» попрощался с Муратом Якином

Дмитрий Аленичев

Время работы: июнь, 2015 – август, 2016

«Очень тяжело переживал уход из «Спартака». Не выходил на связь, не давал интервью, около месяца копался в себе».

В заочном баттле между Бердыевым и Аленичевым выиграл экс-спартаковец: в отличие от Курбана Бекиевича, он был готов работать с имевшимися кадрами. При новом тренерском штабе красно-белые показывали невыразительную игру. Сезон-2015/16 «Спартак» завершил в зоне Лиги Европы, но поражение от АЕКа в третьем раунде квалификации перевернуло ситуацию: Аленичев вместе с Титовым покинули команду, а на замену им вышел неизвестный Массимо Каррера.

Дмитрию Анатольевичу продолжает не везти в РПЛ: еще до работы в «Спартаке» он вылетал из элиты с «Арсеналом», а теперь его «Енисей» идет на последнем месте в таблице. Сработала ли на Аленичеве карма «спартаковского тупика»? Сам специалист это не комментирует: «Мое интервью о Старкове? Подобные разговоры меня абсолютно не интересуют».

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press, пресс-служба «Спартака»