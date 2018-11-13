10 главных разоблачений Football Leaks

Этой осенью футбольный аналог WikiLeaks взрывает одну сенсацию за другой. Football Leaks выдал крупную порцию разоблачений про ведущие европейские клубы и не забыл раскрыть правду и о наших командах. Сама же организация появилась в 2015 году и за это время опубликовала множество секретных фактов: каждый из них – повод для громкого скандала.

1. Саркози настоял на покупке шейхами «ПСЖ»

В 2010 году Николя Саркози, будучи президентом Франции, пообещал эмиру Катара Тамиму Аль-Тани проведение ЧМ-2022, если тот купит «ПСЖ» и запустит во Франции спортивный канал BeIN Sports. Выбор в пользу Азии для проведения мирового форума должен был устроить Мишеля Платини (в 2015 году он был отстранен от футбола на 8 лет, как и бывший президент ФИФА Зепп Блаттер). Катарская сторона свою часть сделки выполнила: 31 мая 2011 года фонд Qatar Sports Investments выкупил 70% акций «ПСЖ», канал BeIN Sports начал вещание во Франции 1 июня 2012-го. Чемпионат мира-2022 Катар получил 2 декабря 2010-го – в тот же день, что и Россия ЧМ-2018.

2. «ПСЖ» не брал в академию чернокожих игроков из Африки

Новость, которая вызвала взрыв у всех бойцов за толерантную Европу. Политика парижан была направлена на то, чтобы не брать в академию чернокожих игроков африканского происхождения. Она действовала с 2013 года до нынешней весны. В отчете Football Leaks ситуация рассматривается на примере 17-летнего атакующего полузащитника Янна Гбоо. Сейчас игрок выступает за молодежную команду «Ренна» и сборную Франции U-18. Скаут «ПСЖ» Серж Фурнье, просматривая Гбоо, поставил ему практически максимальную оценку (2+) и рекомендовал подписать футболиста. Но парижане отказались от игрока якобы только потому, что он чернокожий. «ПСЖ» не хотел, чтобы мы подписывали игроков, родившихся в Африке, потому что никогда нельзя быть уверенным в их возрасте», – рассказал 73-летний Фурнье.

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3. Мбаппе и его семья выбивали деньги из «Монако» и «ПСЖ»

В декабре 2015-го Леонардо Жардим впервые выпустил 17-летнего форварда в старте «Монако», но отец игрока Вилфрид был недоволен, считая, что сын должен играть чаще. Спустя полгода разгорелся конфликт. Если монегаски не продлевали вундеркинда, то летом теряли бы его бесплатно. Вице-президент клуба Вадим Васильев поставил ультиматум родителям Мбаппе, что если их сын не пойдет на сделку, то талант отправят обратно в дубль, — контракт продлили до 2019 года. Уже переходя в «ПСЖ» Килиан потребовал у столичного клуба 55 млн евро за 5 лет, полеты на частном самолете, а также статус самого высокооплачиваемого игрока клуба в случае, если он выиграет «Золотой мяч». Мбаппе просил и компенсацию на случай, если клуб будет исключен из ЛЧ за нарушение ФФП. Требования по зарплате были выполнены, остальные пункты – частично.

4. «МС» платил через ТВ-канал «Аль-Джазира» в обход УЕФА

В обход ФФП «Сити» платил тренеру Роберто Манчини лишь 1,45 млн фунтов в год, а «Аль-Джазира» из Абу-Даби, принадлежащая владельцу «горожан» шейху Мансуру бен Зайеду аль-Найяну, — 1,75 миллиона в год. Итальянец формально получал зарплату из Катара якобы за услуги советника. Деньги, предназначенные для Манчини, были отправлены в Манчестер, а затем прошли через офшорную компанию на Маврикии Sparkleglow Holdings. Кроме того, «МанСити» подкупил Лероя Сане бонусом размером с бюджет «Байера». Дело было в 2016-м. Как это обычно заведено в Бундеслиге, лучшие кадры перехватывает «Бавария», но шейхи оказались проворнее. Лероя заверили, что клуб заплатит 28 млн евро в течение трех лет. Всего за трансфер «горожане» заплатили «Шальке» 50 млн евро.

5. Клубы тайно создают свою Суперлигу

Несколько ведущих европейских клубов тайно обсуждают проект по выходу из УЕФА. Был разработан проект, согласно которому современная Лига чемпионов перестанет существовать в 2021 году. Вместо этого турнира 11 клубов Европы выйдут из УЕФА и создадут новую лигу. Планируется, что в этой лиге будут участвовать 16 команд, из которых 11 клубов-основателей гарантированно продержатся в турнире 20 лет, не рискуя быть исключенными. Еще пять клубов будут приглашены в качестве «гостей». В документе в качестве клубов-основателей указаны «Бавария», «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Арсенал», «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Милан». В числе первых «гостей» – «Атлетико», дортмундская «Боруссия», «Интер», «Марсель» и «Рома». Подписание этого документа всеми клубами должно состояться в ноябре 2018 года.

6. Джанни Инфантино прикрывал «Сити» и «ПСЖ» от исключения из еврокубков

В период с 2011 по 2013 год «Манчестер Сити» и «ПСЖ», которые принадлежат богатейшим шейхам Ближнего Востока, имели крупный дефицит в бюджете, и им грозило наказание за нарушение ФФП. Парижане по условиям контракта с Министерством туризма Катара тогда получали 215 млн евро в год, тогда как эксперты, нанятые УЕФА, оценили реальную рыночную стоимость контракта всего в 2,8 млн евро. Реальные убытки «Манчестер Сити» за тот период составили 233 млн евро, что в 5 раз больше допустимого ФФП лимита в 45 миллионов. Джанни Инфантино тогда занимал пост генсека УЕФА и был в курсе нарушений со стороны обоих клубов. Он несколько раз тайно встречался с их руководителями, обсуждал с ними конфиденциальные детали и предлагал компромиссы, на что не имел права.

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7. Российские клубы обходили ФФП, не повезло лишь «Динамо»

«Зенит» указывал «Газпром» в качестве второго спонсора в отчетах для УЕФА, благодаря чему сумел избежать наказания в 2012–2013 годах. Тогда у чиновников вызвала подозрение сумма в размере 101 млн евро, которая была вложена в клуб в 2012 году. «Газпром», фигурировавший в документах как «Главный спонсор №1», заплатил 20,8 млн евро за рекламные услуги, остальную сумму выделили дочерние компании: «Газпромбанк», «Газпром Германия», «Межрегионгаз» и другие. В мае 2014-го дело против питерцев было закрыто. Легко отделался и «Локо», заплатив штраф в 1,5 млн евро. Выяснилось, что контракт «железнодорожников» с РЖД был переоценен более чем на 100%. При максимальной рыночной стоимости пакета в 87 млн евро за два года «Локо» получил 187. Существует правило: владелец клуба не может подписывать контракты выше рыночной стоимости клуба. Бюджет московского «Динамо» же был переоценен в 10 раз. Клуб получал 90 млн евро, хотя экономически обоснованной цифрой выглядели всего 9 миллионов. В июне 2015 года УЕФА дисквалифицировал бело-голубых из Лиги Европы за нарушения ФФП.

8. Контракт звезды «Ливерпуля» запрещает переходить в «Арсенал»

Football Leaks рассекречивает и условия контрактов. Например, Роберто Фирмино в 2015 году при оформлении перехода из «Хоффенхайма» в «Ливерпуль» согласился на пункт в контракте о том, что он не сможет перейти в лондонский «Арсенал». При этом для других клубов опция выкупа Фирмино составляет 98 млн евро. Действующее соглашение бразильца с ЛФК действует до 2023 года. Ранее мерсисайдцы отказались продавать «канонирам» Луиса Суареса, который в итоге перешел в «Барселону». Что интересно, клубы все-таки нарушили холодную войну, совершив первую общую сделку с 1992 года. Летом 2017 года Алекс Окслейд-Чемберлен перешел из «Арсенала» в «Ливерпуль» за 38 млн евро.

9. Роналду использовал офшоры, чтобы не платить налоги

С 2009 по 2014 год Роналду через компанию Tollin, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, вывел 74,8 млн евро, выплатив лишь часть налогов в испанскую казну. В 2014 году в Испании перестали действовать налоговые льготы для спортсменов, и португалец заключил контракты с тремя компаниями, расположенными в Карибском бассейне, передав им до 2020 года свои имиджевые права. Две компании связаны с владельцем «Валенсии» Питером Лимом. По оценкам, Роналду за 12 лет заработал на рекламе 150 млн евро, однако выплатил налогов только на 5,6 миллиона – менее 4%. Кстати, это разоблачение Football Leaks закончилось уголовным делом.

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10. Неймар любезничает с болельщиками «ПСЖ» за дополнительные бонусы

Как и у всех игроков «ПСЖ», в контракте Неймара есть фиксированная зарплата (25,5 млн), а есть так называемая «премия за этику» (4,5 млн) – схема, которая позволяет клубу финансово воздействовать на игроков в случае неподобающего поведения за пределами поля. В контракте футболиста – 10 пунктов, которые он обязан соблюдать. Например, Неймар должен приветствовать и благодарить болельщиков до и после матча, вовремя приходить на тренировки, давать интервью и не портить имидж клуба. Из любопытного: когда Неймар прилетел в Париж, «ПСЖ» потратил на него 550 тысяч евро за два дня. Только на подсветку и приветствие на Эйфелевой башне ушло 260 тысяч. Еще 63 тысячи – на охрану Неймара за это время.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press