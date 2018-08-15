10 фактов о Маурицио Сарри – новом тренере «Челси»

Он груб, хамоват, от него за 11 метров разит табаком, но благодаря тренерскому таланту его выходки готов терпеть даже Роман Абрамович. И все это ради того, чтобы «Челси» заиграл в атакующий футбол.

1. Совмещал футбол с работой в банке

У Сарри не получилось заиграть в футбол профессионально, и он стал тренером. Заработка от одной лишь игры с мячом было недостаточно, и в свободные от тренировок дни Маурицио работал в банке «Монте деи Паски». Он отлично знал правила экономики, а его должность позволяла даже путешествовать по Европе для заключения международных сделок. Однако Сарри было скучно без вызовов. В сезоне-2000/01 он возглавил «Сансовино» из итальянской Серии D и сразу же заявил, что завершит карьеру, если команда не займет первое место. Полулюбительский клуб впоследствии поднялся на дивизион выше, и Сарри понял, что теперь совмещение неуместно. «Я тогда наконец решил, что сосредоточусь на работе тренера, поскольку хотел добиться хороших результатов», — вспоминал специалист.

2. Получил прозвище Мистер 33

Все в той же Тоскане Сарри показал себя максимально требовательным тренером. И не только к игрокам, но и к себе. По его словам, он изучал тактические аспекты игры по 13 часов в день, прерываясь лишь на туалет и сигарету. В «Сансовино» у него появилось прозвище – Мистер 33, за то, что он разработал целых 33 разных расстановки для команды, хотя сам скромно отмечает, что использовал только 4-5 из них. В другом его клубе – «Сорренто», где итальянец работал в 2011-м, все футболисты должны были выучить 38 разных вариантов исполнения стандартов. Каждый имел свое кодовое название. Например, «Поко» — в честь физиотерапевта команды или в честь других работников коллектива: Пеппе, Кателло, Джанкарло. Тренер выкрикивал имя и давал сигнал рукой, а игроки должны были исполнять именно то, что было запланировано.

3. Работал почти бесплатно в «Наполи»

Это в «Зените», если верить итальянским медиа, Маурицио предлагали 7 млн евро. В 2015-м, когда специалист только возглавил «Наполи», его зарплата была в 10 раз меньше – 700 тыс. евро. По данным La Gazzetta dello Sport, тренер оказался самым низкооплачиваемым специалистом Серии А. На вопрос о том, не злит ли его этот факт, Сарри ответил: «Злость? Давайте будем откровенны. Мне платят за то, что я с огромным удовольствием делал бы бесплатно после работы – смотрел футбол. Мне невероятно повезло». Спустя год «Наполи» побил несколько своих же достижений, а сам Сарри получил премию «Золотая скамья» — лучшему тренеру Серии А. После этого Маурицио продлил контракт с клубом на условиях в два раза лучше прежних. Теперь в «Челси» итальянец будет получать 6 млн евро в год.

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4. Никогда не выигрывал трофеев

Сарри почти 30 лет работает тренером, но еще ни разу не выигрывал трофеев. Он выводил в Серию С2 «Сансовино», а в дивизион С1 – «Санджиованнезе». За три сезона Маурицио дважды приводил «Наполи» ко второму месту в чемпионате Италии и один раз — к третьему. В прошедшем розыгрыше неаполитанцы продолжительное время лидировали в первенстве, но проиграли гонку «Ювентусу» и не смогли завоевать «скудетто», последнее из которых было в сезоне-1989/90. В новом клубе – в Суперкубке Англии в матче с «МанСити» — «Челси» под руководством итальянца тоже уступил «Манчестер Сити» (0:2).

5. Прежде уже менял Антонио Конте

В сезоне-2006/07 Сарри стал тренером «Ареццо», сменив уволенного Антонио Конте. «Ареццо» в тот период бился за выживание в Серии В и в итоге вылетел, но при Маурицио выдал несколько памятных встреч. Так, в Турине «амарантовые» вырвали ничью у «Ювентуса» (2:2). Между тем за «старую синьору» во втором по силе итальянском дивизионе выступали такие суперзвезды, как Джанлуиджи Буффон, Давид Трезеге и Алессандро Дель Пьеро.

6. Мог стать тренером «Милана»

Вместе с «Ареццо» Сарри обыгрывал и «Милан» (1:0) в Кубке Италии. Хоть по итогам ответной встречи «россонери» прошли дальше, зато победа была одержана в сезоне-2006/07, когда клуб из столицы моды выиграл ЛЧ. Уже спустя 10 лет Арриго Сакки, легендарный тренер «Милана», сделавший «россонери» навсегда великими, сказал Сильвио Берлускони: «Если ты хочешь повторить с «Миланом» то, что случилось со мной 25 лет назад, я назову одно имя – Маурицио Сарри. Это не будет стоить тебе денег, но он тренер, который тебе нужен, он буквально ухаживает за игроками, они понимают его». Впоследствии от выбора в пользу Маурицио «Милан» отказался из-за Адриано Галлиано, тогда вице-президента клуба. К слову, будучи тренером «Наполи», Сарри обыгрывал «Милан» со счетом 4:0.

7. Заставил Игуаина забивать

В Италии много забивать сложно, но всю свою тренерскую карьеру Сарри призывает футболистов играть в атаку, поэтому бояться, что в «Челси» приехал очередной итальянский «автобус», не стоит. «Под его руководством в «Эмполи» я забил 42 гола за три сезона. Мой партнер по нападению Франческо Тавано забил еще больше», — рассказывал Массимо Маккароне, один из любимых форвардов Сарри. Маурицио настроил на нужную частоту и Гонсало Игуаина после бледного перформанса в Мадриде. Аргентинец забивал при Рафаэле Бенитесе 18 голов в 37 матчах, при Сарри – рекордные для Серии А 36 мячей в 35 играх. В «Челси» итальянский специалист должен «вылечить» и английскую безрезультативность Альваро Мораты.

8. Никогда не будет молчать

Маурицио Сарри жесток в быту и в тренировочном процессе, иногда у него просто зашкаливают эмоции и одной сигаретой тут не отделаешься. Однажды он назвал Роберто Манчини гомиком, и, возможно, поэтому в Питере так ждали этого тренера. Обвинения в сексизме Маурицио тоже не волнуют. Когда журналистка Титти Импрота спросила его о перспективах борьбы за «скудетто» после ничьей с миланским «Интером», Сарри заявил: «Ты женщина, и ты мила. Поэтому я не скажу, чтобы ты трахала себя!»

9. Создает в Лондоне маленькую Италию

Сарри недоволен многими аспектами жизни в Лондоне, но благодаря своему ассистенту Джанфранко Дзоле, игравшему и тренировавшему в Англии, пытается форсировать адаптацию. Маурицио остался недоволен продуктами в Лондоне и уже заказал поставку сыров, говядины, кофе и даже сигарет прямо из Италии. Тренер жить не может без спагетти с базиликом, помидорами и свежей моцареллы из провинции Казерта, что неподалеку от Неаполя. Будучи тренером «Наполи», Сарри пристрастился к спонсорскому бренду кофе Caffe Kimbo, чей напиток доставляли ему в большом количестве прямо на дом. Сейчас итальянец налаживает импорт этого продукта в Лондон.

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10. Стал шестым тренером-итальянцем в «Челси»

Впервые итальянский тренер возглавил «Челси» в 1998 году. Джанлука Виалли совмещал роль форварда и играющего тренера. При нем «синие» одержали победу в Кубке лиги, Кубке кубков и Кубке Англии, и даже мадридский «Реал» был обыгран в матче за Суперкубок УЕФА. Куда меньших успехов добился Клаудио Раньери. Зато с приходом Романа Абрамовича лондонцы выигрывали чемпионат Англии при Карло Анчелотти и Антонио Конте, а главного успеха – победы в Лиге чемпионов — «Челси» добивался только при Роберто Ди Маттео. В Европе команда Маурицио Сарри в нынешнем сезоне будет играть в Лиге Европы.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press