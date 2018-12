Чудо «Штутгарта», «Баварию» без легенды и историческая «Боруссия» Д. Главные события 13-го тура Бундеслиги

«Боруссия» Д в отрыве, «Бавария» возвращается, а Тимо Вернер возвращает титул лучшего немецкого нападающего. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события прошедшего тура чемпионата Германии.

«Боруссия» Д уходит в отрыв

Команда из Дортмунда творит историю «Боруссии» на глазах. Под руководством Люсьена Фавра в чемпионате Германии «шмели» ни разу не потерпели поражения. Матч с «Фрайбургом» только укрепил позицию «Боруссии». В конце первого тайма мяч с пенальти вколотил Ройс. Уже позже в добавленное время Алькасер удвоил преимущество и подтвердил звание лучшего бомбардира лиги.

Чудо «Штутгарта»

Свершилось! «Штутгарт» выиграл. Их победы, действительно, похожи на чудо. В Бундеслиге их всего три: против «Нюрнберга», «Вердера» и теперь «Аугсбурга». Единственный мяч «швабов» влетел в ворота Люте на 39 минуте от Дониса. Каким бы минимальным преимущество «Штутгарта» не было — это все-таки победа. Долгожданная и необходимая.

«Бавария» оклемалась

Смотреть, как тебе забивает бывший игрок, не очень веселое занятие. Да к тому же забивает дважды. Гнабри когда-то играл за «Вердер», а теперь защищает цвета мюнхенского клуба. Причем в этом матче очень удачно для «Баварии». Первый гол влетел с ноги Гнабри на 22 минуте. «Вердер» умеет выступать и без футболиста под №22. Вскоре счет сравнял Осако, но ребятам из Мюнхена нужны были три очка. И Снова Гнабри обеспечил преимущество «Баварии», оформив дубль.

Always nice to come back to Bremen. Today, we take the 3 points home with us 👨🏾‍🍳 #SG22 #SVWFCB #FCBayern pic.twitter.com/v4mGsxyjp7

— Serge Gnabry (@SergeGnabry) December 1, 2018