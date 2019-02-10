Китайская грамота. Чем удивит Европу лучший бомбардир Поднебесной

Автор: Поршнев Тимофей 0

В зимнее трансферное окно «Эспаньол» оформил один из самых необычных переходов, подписав лучшего бомбардира китайского чемпионата У Лэя. И, в отличие от прошлогодних арендных гастролей футболистов из Саудовской Аравии по испанским лигам, у китайского хавбека есть реальные шансы на успех в Европе. Ведь его отличает упорное стремление добиваться своих целей.

Wu Lei

Жертвы отца

У Лэй родился в небогатой семье, что характерно для многих успешных игроков, и его страстью, конечно же, был футбол. Любимым телешоу трехлетнего У стали активно транслировавшиеся в 1990-х в Китае матчи итальянской Серии А. Пару лет спустя у парнишки появился свой собственный мяч, подаренный отцом. Правда, он был ужасного качества и по нему было страшно даже ударить. Но Лэя это не останавливало.

«Когда я был моложе, помню, как У Лэй практиковал дома чеканку мяча. Он чеканил полсотни раз, и доходило до того, что он обдирал ноги до крови. Но он не прекращал этим заниматься. Он жаждал достичь сотни», — рассказывает отец У Лэя.

Когда У достиг школьного возраста, отец отдал его в специализированную школу, где мальчик мог играть в футбол. С первого дня Лэй наблюдал за тренировками, а вскоре и сам приступил к занятиям. Во многом такая возможность у него появилась именно благодаря отцу. Ради У и его школы, которая была очень далеко от их дома, Лэй-старший был вынужден бросить свою работу, из-за которой он часто выезжал заграницу (он занимался георазведочными работами). Его распорядок дня выглядел примерно следующим образом: утром он отвозил детей в школу, отправлялся домой отдыхать, днем возвращался для того, чтобы посмотреть на тренировки сына, затем они уезжали обратно домой, а отец Лэя выходил на ночную смену охранником в полицейском участке. В таком ритме прошли следующие 8 лет главы семейства. Лэй.

В то же время учителя недоумевали, почему У Лэй выбрал футбол вместо учебы. Китайский юноша был прекрасным учеником. Он выигрывал в различных соревнованиях, причем, не только спортивных: получил награду за выдающиеся достижения в письменных конкурсах и выиграл конкурс школьного чтения. Его выбор оправдал себя в тот момент, когда на него обратил внимание один из самых влиятельных людей в китайском футболе Сюй Генбао. Экс-защитник китайской сборной основал новую футбольную академию и не сомневался, что именно этот юноша станет ее самым звездным выпускником: «Эта база обошлась мне в 30 млн юаней, и У может помочь мне все вернуть. Это «новый Марадона». А родители начинающего футболиста услышали еще более лестные слова о своем сыне от Генбао: «У Лэй – лучший подарок, который я получал от Бога».

Wu Lei

Главная звезда Китая

Очень скоро стало очевидно, что Генбао не прогадал. На протяжении всей карьеры У Лэй был главной звездой Шанхая. Он многократно признавался лучшим игроком матчей китайского первенства, а местные СМИ восторженно писали о невероятной технике футболиста и его бесподобном голевом чутье. Своими главными целями Лэй называл победу в чемпионате Китая и успех с национальной сборной. И даже при наличии в составе «Шанхай Теллэйс» столь звездных игроков, как бразильцы Халк и Оскар, хавбек все равно оставался лучшим бомбардиром команды.

Китайский футболист также стал самым молодым автором хет-трика в истории Высшей лиги, а болельщики уверяли, что Лэй своими успехами и рекордами воплощает их мечты в жизнь. В 2013 году он стал первым игроком в истории китайского чемпионата, оформившим три хет-трика в течение одного сезона. А спустя пять лет Лэй заслужил звание лучшего бомбардира в истории Высшей лиги, обогнав Хана Пэна с результатом 88 мячей. После матча с «Шанхай Шеньхуа», в котором Лэй и забил рекордный 89-й гол, нападающий надел футболку с номером «89» и отправился праздновать победу с болельщиками.

К слову, умение находить общий язык с окружающими — еще одна отличительная черта Лэя. Об этом свидетельствует тот факт, что он стал близким другом для Оскара и Халка. Однажды китайский футболист охотно вступился за экс-хавбека «Челси», получившего восьмиматчевую дисквалификацию под предлогом драки в матче с «Гуанчжоу». Перед одним из следующих поединков «Шанхай Теллэйс» в чемпионате Лэй вместе с Халком вышли на поле в футболках с надписями: «Ничего не сделать, нечего сказать». Оба футболиста получили выговор от Федерации футбола Китая, а тогдашнего тренера команды Андре Виллаш-Боаша обязали заплатить штраф в 16 тысяч юаней.

У Лэй был настоящим символом своей команды. Он играл за «Шанхай Теллэйс» фактически с момента основания команды, наколотив 151 гол за 14 лет. В 2018-м он наконец-то привел свой клуб к чемпионскому титулу, а в 2010-м ему покорился Кубок Восточной Азии в составе национальной команды. Лэй – лучший азиатский футболист 2018 года и лучший бомбардир китайской Высшей лиги-2018. Осуществив свои главные мечты, полузащитнику пришло время перейти на новый уровень.

Wu Lei

Новый вызов

О подписании контракта с лучшим бомбардиром чемпионата Китая «Эспаньол» объявил ближе к концу зимнего трансферного окна. И с первых же матчей атакующий хавбек успел стать своеобразным талисманом для своей новой команды. Он дважды выходил на замену в играх Примеры, когда «попугаи» уступали в счете, и оба раза каталонский клуб ушел от поражения. Особенно преуспел Лэй в домашнем поединке с «Райо Вальекано», заработав пенальти, после которого «Эспаньол» сравнял счет и переломил ход встречи.

И все же, трансфер У Лэя – это скорее попытка привлечь новых болельщиков, а не точечное усиление команды. На это намекнул вице-президент клуба Карлос Понт: «Этот трансфер – еще один шаг в нашем развитии. Мы подписали игрока, который поможет не только на футбольном поле, но и за его пределами». И это действительно сработало. Об этом говорят следующие цифры: сразу после перехода У Лэя количество подписчиков «Эспаньола» в социальных сетях выросло на 20 тысяч, а за первые два дня клуб продал 2 тысячи футболок с фамилией китайца. Мало того, его дебютный матч посмотрело 40 млн человек, а за презентацией Лэя так и вовсе следило 350 млн китайских фанатов. У «Эспаньола» действительно серьезные планы по завоеванию китайского рынка.

Что важнее, каталонский клуб идеально подходит китайскому атакующему полузащитнику по манере игры. Да и сам У Лэй прекрасно вписывается в команду. По крайней мере, на бумаге. Команда Руби предпочитает играть на контратаках и часто создает опасные моменты после прицельных выстрелов с дальней дистанции. Современному «Эспаньолу» вообще свойственны частые удары по воротам, но проблема кроется в отвратительной реализации. Кроме того, футболистов «Эспаньола» отличает излишняя грубость: в этом сезоне с учетом всех турниров каталонцы заработали 52 желтые карточки.

Лэй вряд ли поможет «попугаям» утвердиться в звании одной из самых грубых команд Примеры (в среднем он фолит не более одного раза за матч), а вот контратакующий стиль игры ему явно придется по вкусу. Китаец часто завершает атаки ударом по воротам (не менее 4 выстрелов в среднем за игру) и отдает хотя бы одну ключевую передачу в течение встречи. Его единственный минус – осознание офсайда: Лэй оказывается отрезан от команды за спинами защитников чуть ли не каждый матч. Но это далеко не самая серьезная проблема.

У Лэю предстоит убедить всю Европу, что китайские футболисты могут дать намного больше, чем обширную фанбазу из соотечественников: «Давление существует всегда. И это мой двигатель, то, что будет толкать меня вперед. Я понимаю сомнения по поводу моего перехода. Не так много китайских футболистов показывали свой уровень в Европе. И это займет время, потребуется приложить определенные усилия, чтобы проявить себя. Но я хочу показать Европе, что в Китае есть классные футболисты».

Текст: Тимофей Поршнев
Фото: Global Look Press, твиттер «Эспаньола»

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