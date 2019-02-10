Китайская грамота. Чем удивит Европу лучший бомбардир Поднебесной

В зимнее трансферное окно «Эспаньол» оформил один из самых необычных переходов, подписав лучшего бомбардира китайского чемпионата У Лэя. И, в отличие от прошлогодних арендных гастролей футболистов из Саудовской Аравии по испанским лигам, у китайского хавбека есть реальные шансы на успех в Европе. Ведь его отличает упорное стремление добиваться своих целей.

Жертвы отца

У Лэй родился в небогатой семье, что характерно для многих успешных игроков, и его страстью, конечно же, был футбол. Любимым телешоу трехлетнего У стали активно транслировавшиеся в 1990-х в Китае матчи итальянской Серии А. Пару лет спустя у парнишки появился свой собственный мяч, подаренный отцом. Правда, он был ужасного качества и по нему было страшно даже ударить. Но Лэя это не останавливало.

«Когда я был моложе, помню, как У Лэй практиковал дома чеканку мяча. Он чеканил полсотни раз, и доходило до того, что он обдирал ноги до крови. Но он не прекращал этим заниматься. Он жаждал достичь сотни», — рассказывает отец У Лэя.

Когда У достиг школьного возраста, отец отдал его в специализированную школу, где мальчик мог играть в футбол. С первого дня Лэй наблюдал за тренировками, а вскоре и сам приступил к занятиям. Во многом такая возможность у него появилась именно благодаря отцу. Ради У и его школы, которая была очень далеко от их дома, Лэй-старший был вынужден бросить свою работу, из-за которой он часто выезжал заграницу (он занимался георазведочными работами). Его распорядок дня выглядел примерно следующим образом: утром он отвозил детей в школу, отправлялся домой отдыхать, днем возвращался для того, чтобы посмотреть на тренировки сына, затем они уезжали обратно домой, а отец Лэя выходил на ночную смену охранником в полицейском участке. В таком ритме прошли следующие 8 лет главы семейства. Лэй.

В то же время учителя недоумевали, почему У Лэй выбрал футбол вместо учебы. Китайский юноша был прекрасным учеником. Он выигрывал в различных соревнованиях, причем, не только спортивных: получил награду за выдающиеся достижения в письменных конкурсах и выиграл конкурс школьного чтения. Его выбор оправдал себя в тот момент, когда на него обратил внимание один из самых влиятельных людей в китайском футболе Сюй Генбао. Экс-защитник китайской сборной основал новую футбольную академию и не сомневался, что именно этот юноша станет ее самым звездным выпускником: «Эта база обошлась мне в 30 млн юаней, и У может помочь мне все вернуть. Это «новый Марадона». А родители начинающего футболиста услышали еще более лестные слова о своем сыне от Генбао: «У Лэй – лучший подарок, который я получал от Бога».

Главная звезда Китая

Очень скоро стало очевидно, что Генбао не прогадал. На протяжении всей карьеры У Лэй был главной звездой Шанхая. Он многократно признавался лучшим игроком матчей китайского первенства, а местные СМИ восторженно писали о невероятной технике футболиста и его бесподобном голевом чутье. Своими главными целями Лэй называл победу в чемпионате Китая и успех с национальной сборной. И даже при наличии в составе «Шанхай Теллэйс» столь звездных игроков, как бразильцы Халк и Оскар, хавбек все равно оставался лучшим бомбардиром команды.

Китайский футболист также стал самым молодым автором хет-трика в истории Высшей лиги, а болельщики уверяли, что Лэй своими успехами и рекордами воплощает их мечты в жизнь. В 2013 году он стал первым игроком в истории китайского чемпионата, оформившим три хет-трика в течение одного сезона. А спустя пять лет Лэй заслужил звание лучшего бомбардира в истории Высшей лиги, обогнав Хана Пэна с результатом 88 мячей. После матча с «Шанхай Шеньхуа», в котором Лэй и забил рекордный 89-й гол, нападающий надел футболку с номером «89» и отправился праздновать победу с болельщиками.

Não foi só a torcida do SIPG que mostrou seu apoio à Oscar e Fu Huan. Hulk e Wu Lei aderiram à ideia e apoiaram seus companheiros. pic.twitter.com/9m4Qxpofqn — China BR Futebol (@chinaBRfutebol) June 25, 2017

К слову, умение находить общий язык с окружающими — еще одна отличительная черта Лэя. Об этом свидетельствует тот факт, что он стал близким другом для Оскара и Халка. Однажды китайский футболист охотно вступился за экс-хавбека «Челси», получившего восьмиматчевую дисквалификацию под предлогом драки в матче с «Гуанчжоу». Перед одним из следующих поединков «Шанхай Теллэйс» в чемпионате Лэй вместе с Халком вышли на поле в футболках с надписями: «Ничего не сделать, нечего сказать». Оба футболиста получили выговор от Федерации футбола Китая, а тогдашнего тренера команды Андре Виллаш-Боаша обязали заплатить штраф в 16 тысяч юаней.

У Лэй был настоящим символом своей команды. Он играл за «Шанхай Теллэйс» фактически с момента основания команды, наколотив 151 гол за 14 лет. В 2018-м он наконец-то привел свой клуб к чемпионскому титулу, а в 2010-м ему покорился Кубок Восточной Азии в составе национальной команды. Лэй – лучший азиатский футболист 2018 года и лучший бомбардир китайской Высшей лиги-2018. Осуществив свои главные мечты, полузащитнику пришло время перейти на новый уровень.

Новый вызов



О подписании контракта с лучшим бомбардиром чемпионата Китая «Эспаньол» объявил ближе к концу зимнего трансферного окна. И с первых же матчей атакующий хавбек успел стать своеобразным талисманом для своей новой команды. Он дважды выходил на замену в играх Примеры, когда «попугаи» уступали в счете, и оба раза каталонский клуб ушел от поражения. Особенно преуспел Лэй в домашнем поединке с «Райо Вальекано», заработав пенальти, после которого «Эспаньол» сравнял счет и переломил ход встречи.

И все же, трансфер У Лэя – это скорее попытка привлечь новых болельщиков, а не точечное усиление команды. На это намекнул вице-президент клуба Карлос Понт: «Этот трансфер – еще один шаг в нашем развитии. Мы подписали игрока, который поможет не только на футбольном поле, но и за его пределами». И это действительно сработало. Об этом говорят следующие цифры: сразу после перехода У Лэя количество подписчиков «Эспаньола» в социальных сетях выросло на 20 тысяч, а за первые два дня клуб продал 2 тысячи футболок с фамилией китайца. Мало того, его дебютный матч посмотрело 40 млн человек, а за презентацией Лэя так и вовсе следило 350 млн китайских фанатов. У «Эспаньола» действительно серьезные планы по завоеванию китайского рынка.

🔝🔝 Arriba al RCD Espanyol de Barcelona una de les màximes estrelles de la Superlliga xinesa! ¡Llega al #RCDE una de las máximas estrellas de la Superliga china! 快到巴塞罗那皇家西班牙人足球俱乐部来看中超联赛最闪耀的球星之一吧！#WuLeiPerico | #Volem | #EspanyoldeBarcelona pic.twitter.com/LeZ6SegIXA — RCD Espanyol (@RCDEspanyol) January 28, 2019

Что важнее, каталонский клуб идеально подходит китайскому атакующему полузащитнику по манере игры. Да и сам У Лэй прекрасно вписывается в команду. По крайней мере, на бумаге. Команда Руби предпочитает играть на контратаках и часто создает опасные моменты после прицельных выстрелов с дальней дистанции. Современному «Эспаньолу» вообще свойственны частые удары по воротам, но проблема кроется в отвратительной реализации. Кроме того, футболистов «Эспаньола» отличает излишняя грубость: в этом сезоне с учетом всех турниров каталонцы заработали 52 желтые карточки.

Més de 40 milions de persones van veure el debut de Wu Lei a la Xina. Más de 40 millones de personas vieron el debut de Wu Lei en China. 在中国，超过4000万人观看了武磊的首秀. 👉 https://t.co/Y8n04YTjk3#RCDE | #Volem | #EspanyoldeBarcelona pic.twitter.com/8FC9RnI7dO — RCD Espanyol (@RCDEspanyol) February 7, 2019

Лэй вряд ли поможет «попугаям» утвердиться в звании одной из самых грубых команд Примеры (в среднем он фолит не более одного раза за матч), а вот контратакующий стиль игры ему явно придется по вкусу. Китаец часто завершает атаки ударом по воротам (не менее 4 выстрелов в среднем за игру) и отдает хотя бы одну ключевую передачу в течение встречи. Его единственный минус – осознание офсайда: Лэй оказывается отрезан от команды за спинами защитников чуть ли не каждый матч. Но это далеко не самая серьезная проблема.

У Лэю предстоит убедить всю Европу, что китайские футболисты могут дать намного больше, чем обширную фанбазу из соотечественников: «Давление существует всегда. И это мой двигатель, то, что будет толкать меня вперед. Я понимаю сомнения по поводу моего перехода. Не так много китайских футболистов показывали свой уровень в Европе. И это займет время, потребуется приложить определенные усилия, чтобы проявить себя. Но я хочу показать Европе, что в Китае есть классные футболисты».

Текст: Тимофей Поршнев

Фото: Global Look Press, твиттер «Эспаньола»